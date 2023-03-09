В Приднестровье предотвратили готовившееся СБУ покушение на главу республики

На территории Приднестровской Молдавской Республики было предотвращено покушение на президента ПМР Вадима Красносельского. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности Приднестровья.По сообщению МГБ ПМР, подозреваемые в подготовке к физическому устранению президента страны задержаны республиканскими спецслужбами. Сейчас с ними ведутся следственно-оперативные мероприятия.В МГБ ПМР утверждают, что организатором подготовки покушения выступила Служба безопасности Украины (СБУ). Киевский режим пытается всеми силами дестабилизировать обстановку в Приднестровской Молдавской Республике. В первую очередь, украинские власти хотят добиться ликвидации пророссийского государственного образования, а также завладеть боеприпасами со складов на территории республики.Ранее сообщалось о повышенной концентрации украинских формирований на границе с Приднестровьем. Несмотря на попытки киевского режима опровергнуть свой агрессивный настрой в отношении Приднестровской Молдавской Республики, очевидно, что сосредоточение войск осуществляется явно не с целью защиты украинской территории. Самой ПМР или находящимся на ее территории российским миротворцам нет никакого резона вторгаться на Украину.52-летний Вадим Красносельский был избран президентом ПМР в 2016 году. До этого он был спикером республиканского Верховного совета, а еще раньше долгие годы служил в приднестровской милиции, имеет специальное звание генерал-майора милиции.