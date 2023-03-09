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После ракетной атаки на Украине отмечаются серьёзные перебои с интернетом

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После ракетной атаки на Украине отмечаются серьёзные перебои с интернетом

После массированной ракетной и дроновой атаки по расположенным на территории Украины инфраструктурным и военным объектам в ряде регионов страны отмечаются перебои с доступом в интернет.


По данным сервиса Netblocks, значительное снижение подключений к интернету в ряде регионов Украины вызвано аварийными отключениями электроэнергии в Харьковской, Одесской, Николаевской и Житомирской областях.



Ракетная атака по инфраструктурным и военным объектам на Украине продолжалась на протяжении нескольких часов. Украинские ресурсы утверждают, что в ходе атаки использовалось значительное количество ложных целей, что практически нивелировало эффективность украинских систем ПВО и позволило ракетам и ударным беспилотникам успешно поразить намеченные цели.

Взрывы прогремели в большинстве украинских регионов. Сообщается о поражении ряда электростанций и других объектов критической инфраструктуры.

Украинские власти заявляют об использовании для атаки на Украину новейших российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Этим они пытаются объяснить низкую эффективность своей ПВО. Примечательно, что уже через несколько минут после заявления официального представителя ВС ВСУ Юрия Игната о якобы использовании ВКС России сразу 6 ракет "Кинжал" был опубликован материал, где утверждается, что "высокоточные ракеты у России заканчиваются".
Автор:
Использованы фотографии:
ГСЧС Украины
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43 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:56
    +8
    Ну сейчас, значит, сразу отметим снижение активности на сайте. Определённые комментаторы запоздают с комментариями, кто-то не успеет свою повестку вбросить про несусветность и ненужность ударов, кто-то не успеет свои пять копеек вставить про "лучше бы по инфраструктуре и по руководству", кто-то еще на вентилятор накинуть не успеет. В общем и целом атмосфера явно чище и свежее.
    А в целом, задача выбить из информационной повестки вбросы ципсошников, хотя бы путем обрубания трафика, это важнейшая задача информационной войны и контрпропаганды. Так как, основана деятельность, кроме телефонов-как раз интернет среда. А как быстро можно раскачать ситуацию мы видим на примере Грузии...
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 12:58
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Ну сейчас занчит сразу отметим снижение активности на сайте.

      Так-то уже заметно. Ещё проанализировать кто конкретно сегодня не придёт, премного удивимся
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:05
        +1
        Смотрим график.Снижение,причем довольно надолго в Киевской области.В других сильно просело,но ненадолго
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 13:52
          +1
          Более того, после снижения было и востановление... По-моему самое большое снижение было по Харьковской области.
      2. кредо
        кредо Сегодня, 13:09
        +6
        Судя по графику приведённому в таблице лишь незначительное снижение произошло в Харькове, Николаеве, Одессе и Житомире, что в ряд ли можно истолковать как "серьёзные перебои" по всей стране.
        Кто-то явно специально сгущает краски пытаясь скрыть реальную картину дня на Украине.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:18
          +3
          Да,верно.В Харькове больше всего просело.Но ведь надо же отметить Факт(пусть и кратковременный).Кстати,при воздушной тревогп они отключают просто ради недопущения распространения аварии при нанесенном ударе по обьекту энергетики.После отбоя включают потребителей
          1. alexmach
            alexmach Сегодня, 13:53
            +3
            Кстати,при воздушной тревогп они отключают просто ради недопущения распространения аварии

            Вероятннее всего это мы на графиках и наблюдаем.
        2. gsev
          gsev Сегодня, 14:05
          -1
          Цитата: кредо
          лишь незначительное снижение произошло в Харькове, Николаеве, Одессе и Житомире, что в ряд ли можно истолковать как "серьёзные перебои"

          Перечисленные Вами города это примерно 4 миллиона населения с учетом близлежащих пунктов. Причем наверняка в сельской местности с электричеством много хуже. Богатый человек может позволит себе для питания компьютера позволить автономный генератор, тем более такая организация как ЦИПСО. Наверняка связь на Украине запитана и автономными дизель-генераторами. Простой 4 миллионов человек в течении суток равносилен гибели 200 украинских рабочих по эконономическим причинам. То есть урон Украине от удара по энергетике соизмерим со всем остальным уроном который за эти сутки нанесли вооруженные силы России.Кроме того не следует забывать, что частые экстренные отключения энергии повышают требования к защитной автоматике и вырабатывают ее ресурс. В нормальной обстановке часто завышают уставки автоматов стремясь выбрать из сети максимум энергии. При аварийном отключении это может поджечь контакты защитного автомата или сжечь трансформатор или преобразователь частоты. Просто удары желательно повторять чаще и стараться надо накрыть ремонтные бригады электриков.
      3. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 13:58
        0
        Я здесь... Я здесь... На счет меня премного удивляться не стоит. :)))
        1. Aken
          Aken Сегодня, 14:15
          -1
          Принято. Вас я из проскрипционных списков удаляю.
      4. Aken
        Aken Сегодня, 14:15
        -1
        Хорошее замечание. В точку.
        Вот я спешу отметиться, пока особо бдительные граждане меня в ципсу не записали. И другим рекомендую так же сделать, пока свидомым электричество не дали.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 14:34
          0
          Минимум один ципсошник на сайт прорвался.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:02
      +3
      и про то что надо бомбить мосты тоже молчат
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:15
        0
        минусаторов похоже тоже поубавилось.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:53
          0
          Цитата: Nexcom
          минусаторов похоже тоже поубавилось.

          stop А я называю их МИНУСЁРАМИ!
          Они как исподтишка в тихую безымянно для себя накидают минусов ВСЕМ ПОДРЯД - и потом гадай: а кто это сделал? belay А кто это сделал?! feel

          Во всяком случае у меня про них такая вот ассоциация! laughing (Сарказм.)
      2. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 14:42
        0
        Это вам показалось.
        Вот если бы вдруг снизился уровень охранительства, можно было бы говорить о проблем со связью у ЦИПСО, а с этим как раз всё в порядке.
        Да и отключение в полночь на пару часов ни на что особо не влияет.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:57
    +2
    После ракетной атаки на Украине отмечаются серьёзные перебои с интернетом


    Вы всё врёте.Залужный сказал,что все ракеты сбиты.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:19
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Залужный сказал,что все ракеты сбиты.
      причём сбиты лично им. yes
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:31
        -1
        Цитата: Теренин
        сбиты лично им
        при чем ракеткой от бадминтона
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:58
    +3
    Скоро все прилеты будут записаны только на счет "Кинжалов", остальное "успешно" будет сбиваться.
    1. Hariton Laptev
      Hariton Laptev Сегодня, 13:13
      0
      подождите надо ждать от них сообщения что все кинжалы сбиты успешно
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:20
        0
        Несогласованность в рядах ВСУ и перемога по традиции вновь превращается в зраду.Спикер ВВС Украины Игнат: ПВО не смогла сбить ни одной ракеты "Кинжал" при ударе 9 марта.Эх,Игнат.
        Противовоздушная оборона Украины не смогла сбить ни одну гиперзвуковую российскую ракету. Об этом сообщил спикер украинских ВВС Юрий Игнат.

        https://rg.ru/2023/03/09/spiker-vvs-ukrainy-ignat-pvo-ne-smogla-sbit-ni-odnoj-rossijskoj-rakety-pri-udare-9-marta.html
      2. al3x
        al3x Сегодня, 13:22
        0
        Ага, а следом за ними пойдут заявлениями всяких официальных укрофейсов: Россия потратила все 6 Кинжалов, имевшихся у неё на вооружении.
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 13:25
      -1
      Просто система ПВО Украины является сверхэффективной и не имеющей аналогов. "Железный купол" ей даже в подмётки не годится: украинская ПВО сбивает абсолютно всё - и "Кинжалы", и свои С-300, которые были запущены на их перехват. Отсюда и систематические нестыковки в статистике! laughing
      1. Aken
        Aken Сегодня, 14:18
        0
        Пора евреям менять "Купол" на "Схрон".
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:02
    +3
    Цитата: голос_разуma
    Ну сейчас, значит, сразу отметим снижение активности на сайте.

    Пока комментарии касающиеся Украины отминусовываются регулярно "дежурными по сайту". Правда некоторых действительно не видно с утра по мск времени.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: rotmistr60
      Цитата: голос_разуma
      Ну сейчас, значит, сразу отметим снижение активности на сайте.

      Пока комментарии касающиеся Украины... Правда некоторых действительно не видно с утра по мск времени.

      Без них тоже нельзя. Скучно. Побрехать не скем. Уже привыкли к ним "родным". winked
  5. cadaver
    cadaver Сегодня, 13:04
    0
    Если посмотреть на график, то можно увидеть, что просадка длилась всего несколько часов, после чего все восстановилось. Так себе радость......
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 13:14
      0
      Пока генераторы заправили,пока завели laughing ...ща набегут
  6. ilpine
    ilpine Сегодня, 13:07
    -3
    Эти картинки нам показывают каждый раз, когда происходят ракетные атаки и украинцы сами отключают электричество. На следующий день трафик восстанавливается, так как в основном бомбили ТЭЦ, а это про теплоснабжение. Но, публике нравятся картинки.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:16
      +3
      Цитата: ilpine
      ТЭЦ, а это про теплоснабжение

      дааа?!!!!!
      вы это серьезно?!
      признайтесь честно, в школе часто прогуливаете уроки?!!!!
      так для справки
      Киевская ТЭЦ-6
      Электрическая мощность составляет 500 МВт, тепловая — 1740 Гкал/час.
    2. aakvit
      aakvit Сегодня, 13:59
      0
      Да Вы что! fool lol ТЭЦ заточена, в первую очередь, на выработку ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, а тепло - ПОБОЧНЫЙ продукт такой выработки, просто используемый для повышения КПД станций (снижения непроизводительного расхода топлива) и дополнительной реализации этого тепла (и в воде, и в паре) промышленным потребителям и населению! hi Поэтому при ударе по ТЭЦ просядет в первую очередь выработка ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ! Как-то так.... hi
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:11
    +2
    сегодня ципсошников на сайте не буде?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:16
      +1
      а что, без них разве скучно?
      --------------------------------------------------
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:26
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      сегодня ципсошников на сайте не буде?

      Вот, уже ждём их, как детишками ждали кино. laughing
      Щас батарейки передёрнут и появятся, родимые, как черти из табакерки winked
  8. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:15
    0
    После массированной ракетной и дроновой атаки по расположенным на территории Украины инфраструктурным и военным объектам в ряде регионов страны отмечаются перебои с доступом в интернет.

    Это и после прежних атак случалось, однако быстро устранялось.
    Вот если свет на Украине погаснет на полгода...
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 14:01
      0
      Надо бить не только по турбинным залам, но и по ПС-750 кВ! angry drinks
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:22
    +1
    "После ракетной атаки на Украине отмечаются серьёзные перебои с интернетом"
    Так вот в чём была основная цель атаки?!
    Надеюсь, оно того стоило.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 13:30
      +1
      Пожалуй с этого и надо было начинать СВО!
  10. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 13:38
    0
    И, что дальше? Я думаю, что цель ударов не отключить 404 от интернета, а порвать единую энергетическую цепь на отдельные острова. Отключая их в отдельности по мере необходимости. Отключения от интернета- делаеться с помощью разрушения серверных крупных провайдеров и операторов М.связи.
  11. Рязанец87
    Рязанец87 Сегодня, 13:51
    0
    Почему-то многие из комментаторов не вполне понимают связь энергосистемы и функционирования транспортных коммуникаций, прежде всего, железной дороги.
    Вот сегодня:
    "...После ударов «Украинские железные дороги» сообщили о задержке поездов до часа из-за проблем с электроснабжением. Несколько поездов задерживаются почти на четыре часа."
    Почти 2/3 украинских локомотивов - электровозы. Тепловозы и менее мощные, и более изношенные.
    Кроме того, само функционирования ж/д инфраструктуры современного типа (в случае с Украиной это несколько условная "современность") тесно завязано на снабжение электроэнергией.
    Таким образом, удары по энергосистеме решают военные задачи, а "отключить свет населению" или "осложнить жить ципсошникам" дело сугубо десятое. Сопутствующее больше.
  12. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:04
    0
    Цитата: Nastia Makarova
    и про то что надо бомбить мосты тоже молчат

    Чтобы бомбить мосты нужны бомберы, а они за ЛБС не летают. Планирующие бомбы до тех мостов про которые вы пишете не долетят.
  13. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:19
    -1
    Цитата: БМП-2
    Просто система ПВО Украины является сверхэффективной и не имеющей аналогов. "Железный купол" ей даже в подмётки не годится: украинская ПВО сбивает абсолютно всё - и "Кинжалы", и свои С-300, которые были запущены на их перехват. Отсюда и систематические нестыковки в статистике! laughing

    Их система ПВО действительно достаточно эффективна, опираясь в основном на комплексы конца 70-х начала 80-х они отучили ВКС РФ залетать за ЛБС, да и вблизи ЛБС авиация держится на малых высотах. Про Кинжалы-украинцы заявляют что это единственное что они не умеют перехватывать, ну а Искандер очень сложная цель, то же все логично. Остальные КР это просто КР, зная время пуска и направление с какого ждать ракету перехватить можно, что кстати достаточно часто происходит, тик ток и Ютуб вам в помощь, даже Иглы и те вполне годное средство, главное уже держать ее на плече.
    Недооценка противника и переоценка своих возможностей это самое плохое что может быть на войне, заканчивается танковыми треугольниками и штурмами Харькова а ля 1942.