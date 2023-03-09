"После ракетной атаки на Украине отмечаются серьёзные перебои с интернетом"

После массированной ракетной и дроновой атаки по расположенным на территории Украины инфраструктурным и военным объектам в ряде регионов страны отмечаются перебои с доступом в интернет.
По данным сервиса Netblocks, значительное снижение подключений к интернету в ряде регионов Украины вызвано аварийными отключениями электроэнергии в Харьковской, Одесской, Николаевской и Житомирской областях.
Ракетная атака по инфраструктурным и военным объектам на Украине продолжалась на протяжении нескольких часов. Украинские ресурсы утверждают, что в ходе атаки использовалось значительное количество ложных целей, что практически нивелировало эффективность украинских систем ПВО и позволило ракетам и ударным беспилотникам успешно поразить намеченные цели.
Взрывы прогремели в большинстве украинских регионов. Сообщается о поражении ряда электростанций и других объектов критической инфраструктуры.
Украинские власти заявляют об использовании для атаки на Украину новейших российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Этим они пытаются объяснить низкую эффективность своей ПВО. Примечательно, что уже через несколько минут после заявления официального представителя ВС ВСУ Юрия Игната о якобы использовании ВКС России сразу 6 ракет "Кинжал" был опубликован материал, где утверждается, что "высокоточные ракеты у России заканчиваются".