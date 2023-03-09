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Выставка IDEX-2023: новинки на «оружейной ярмарке» в Абу-Даби

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Выставка IDEX-2023: новинки на «оружейной ярмарке» в Абу-Даби

Выставка IDEX, раз в два года проходящая в Абу-Даби, без преувеличения является крупнейшей «оружейной ярмаркой». Производители вооружения практически со всего мира съезжаются сюда, чтобы представить свои новинки и найти потенциальных покупателей.


Порадовала своим многообразием выставка и в 2023 году. При этом стоит отметить, что разработчики вооружения, видимо, тщательно проанализировали последние конфликты и сделали соответствующие выводы.

По крайней мере, на это указывает огромное разнообразие на IDEX-2023 БПЛА, без которых, уже очевидно, не обойдется ни один из современных конфликтов.

К слову, «хозяева» выставки – ОАЭ сделали упор именно на дроны. Причем в большей степени оружейные компании из Эмиратов сосредоточились на барражирующих боеприпасах, представив даже дрон-камикадзе, который можно запускать из переносных комплексов вроде «Джавелин».

Впрочем, интерес на выставке представляли не только беспилотники. Например, довольно неожиданным решением выглядит «электрический» французский танк «Леклерк». По мнению разработчиков, такой подход сделает машину бесшумной и экономичной.

Еще одной неожиданностью на IDEX-2023 стали броневики от оружейной компании из Узбекистана. Здесь стоит отметить, что страна впервые участвует в подобных мероприятиях.

Узбекские машины оснащены американскими двигателями, финскими бронелистами и прочим зарубежным оборудованием. От местного производителя там, разве что, бронекапсула и некоторые инженерные решения.

Между тем, броневики уже привлекли внимание потенциальных покупателей, в первую очередь, своей ценой. В этом плане конкуренцию Узбекистану может составить только Китай. Последний, к слову, привез на выставку даже макеты космических ракет.

Естественно, свои новинки в Абу-Даби показала и Россия. Помимо широкого спектра стрелкового вооружения от концерна «Калашников», бронетехники и БПЛА, особое внимание привлек новейший 30-мм боеприпас для БМП-3, который оснащен электронным взрывателем, срабатывающим по таймеру.

Что характерно, подобные боеприпасы в вышеупомянутом калибре сегодня имеются только у России. При этом «умные снаряды» для БМП-3 на выставке в Абу-Даби представлены не случайно. Ведь на вооружении ОАЭ стоит более 500 таких машин.

О других новинках IDEX-2023 в видео от «Военной приемки»:

Автор:
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8 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 13:28
    -5
    "армату" показывали, без мотора ? или "мини коптеры". что там ещё у нас лишнего.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:31
      +4
      Цитата: Аэродромный
      что там ещё у нас лишнего.

      Смотрел, ещё в воскресенье. Самое главное что увидел - 30мм снаряд с радиоподрывом! И как всегда выпал от слов ведущего - "если этот снаряд здесь, значит наши войска его уже получили в достаточном количестве". Вот такая пурга...
      1. кредо
        кредо Сегодня, 13:42
        0
        Выставка была интересной.
        Особенно впечатлил наш катер со скоростью движения по ровной глади 170 км/час.
        Жаль что не удалось побывать там самому. good
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: Аэродромный
      что там ещё у нас лишнего.

      Заброшенные аэродромы е с остовами самолетов...

      1. Романенко
        Романенко Сегодня, 15:03
        0
        Был там в 2008, думал что-то изменилось с тех пор...
  2. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 13:28
    +4
    . особое внимание привлек новейший 30-мм боеприпас для БМП-3,
    . Замечательно. Все лучшее - на выставку. На фронт - с консервации. А Саудиты случайно не подумывают продать свои БМП- 3 ? Ато вдруг штатосы захотят прикупить, понятно для кого
  3. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 14:13
    0
    А МТЛБ с установленной корабельной АУ наши не демонстрировали?
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 14:50
    0
    Электрический танк?????? Класс. И на какое время заряда хватает, а так же сколько его надо для подзарядки?
    особое внимание привлек новейший 30-мм боеприпас для БМП-3, который оснащен электронным взрывателем, срабатывающим по таймеру.
    Та же 30-мм пушка 2А72 установлена также на : БМД-4, БМД-4М, БТР-80А, БТР-82А, БТР-90М, БРМ-3К, Уран-9. Надо устанавливать аппаратуру и на них, особенно на БТР-82А
    Мало того, те же самые снаряды может использовать и 30-мм пушки 2А42 которая устанавливается на боевых бронированных машинах БМП-2, БМД-2, БМД-3, БТР-90, БМПТ, на вертолётах Ка-29, Ка-50, Ка-52, Ми-28, бронекатерах «Гюрза».
    При модернизации необходимо и им устанавливать эту аппаратуру програмирования