Выставка IDEX-2023: новинки на «оружейной ярмарке» в Абу-Даби

Выставка IDEX, раз в два года проходящая в Абу-Даби, без преувеличения является крупнейшей «оружейной ярмаркой». Производители вооружения практически со всего мира съезжаются сюда, чтобы представить свои новинки и найти потенциальных покупателей.
Порадовала своим многообразием выставка и в 2023 году. При этом стоит отметить, что разработчики вооружения, видимо, тщательно проанализировали последние конфликты и сделали соответствующие выводы.
По крайней мере, на это указывает огромное разнообразие на IDEX-2023 БПЛА, без которых, уже очевидно, не обойдется ни один из современных конфликтов.
К слову, «хозяева» выставки – ОАЭ сделали упор именно на дроны. Причем в большей степени оружейные компании из Эмиратов сосредоточились на барражирующих боеприпасах, представив даже дрон-камикадзе, который можно запускать из переносных комплексов вроде «Джавелин».
Впрочем, интерес на выставке представляли не только беспилотники. Например, довольно неожиданным решением выглядит «электрический» французский танк «Леклерк». По мнению разработчиков, такой подход сделает машину бесшумной и экономичной.
Еще одной неожиданностью на IDEX-2023 стали броневики от оружейной компании из Узбекистана. Здесь стоит отметить, что страна впервые участвует в подобных мероприятиях.
Узбекские машины оснащены американскими двигателями, финскими бронелистами и прочим зарубежным оборудованием. От местного производителя там, разве что, бронекапсула и некоторые инженерные решения.
Между тем, броневики уже привлекли внимание потенциальных покупателей, в первую очередь, своей ценой. В этом плане конкуренцию Узбекистану может составить только Китай. Последний, к слову, привез на выставку даже макеты космических ракет.
Естественно, свои новинки в Абу-Даби показала и Россия. Помимо широкого спектра стрелкового вооружения от концерна «Калашников», бронетехники и БПЛА, особое внимание привлек новейший 30-мм боеприпас для БМП-3, который оснащен электронным взрывателем, срабатывающим по таймеру.
Что характерно, подобные боеприпасы в вышеупомянутом калибре сегодня имеются только у России. При этом «умные снаряды» для БМП-3 на выставке в Абу-Даби представлены не случайно. Ведь на вооружении ОАЭ стоит более 500 таких машин.
О других новинках IDEX-2023 в видео от «Военной приемки»: