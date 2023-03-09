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Министр внутренних дел Сингапура обратил внимание на явную противоречивость сложившейся на Украине ситуации

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Министр внутренних дел Сингапура обратил внимание на явную противоречивость сложившейся на Украине ситуации

Некоторые аспекты суверенитета и самоопределения государства на Украине находятся в противоречии друг с другом. Так считает министр внутренних дел Сингапура Касивисванатан Шанмугам, слова которого цитирует Channel NewsAsia.


Выступив с заявлением по поводу влияния украинского вооруженного конфликта на ситуацию в Юго-Восточной Азии, сингапурский политик заявил, что есть два полярных мнения – западное и российское. По словам Шанмугама, Россия не хотела изначально идти на конфронтацию с США и Европой, но Запад пренебрег ее мнением по поводу безопасности.

Глава МВД Сингапура подчеркнул, что страны мира не могут укреплять собственную безопасность за счет других государств, но и их право на самостоятельный поиск политических и военных союзников не подлежит сомнению.

Как отметил министр, каждая страна в итоге выбирает собственные национальные интересы. Если Украина настаивает на вступлении в Североатлантический альянс, то цель России – не позволить НАТО расширяться на восток за счет включения в блок Украины.

Кстати, Сингапур сложно упрекнуть в каких-то антизападных позициях. Он многие десятилетия был важным союзником и партнером Великобритании и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Если чиновники Сингапура начинают рассуждать о наличии двух полярных и одновременно справедливых позиций по украинскому конфликту, то это демонстрирует фиаско Запада в укреплении мнения о виновности России в украинском конфликте среди азиатских стран. Даже союзники Запада понимают, в чем причина начавшегося конфликта двух государств.
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10 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:42
    0
    Вот кто должен возглавить Украину после Зеленского.И на Горбачёва похож,а Западу это нравиться.
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:43
    +2
    Даже министр внутренних дел Сингапура в негодовании по поводу ситуации вна Украине laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:46
      +4
      Надо ещё узнать что в Мавритании думают по этому поводу.Интересно же.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:44
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Надо ещё узнать что в Мавритании думают по этому поводу.Интересно же.

        Да в Мавритании все проще, там самый главный тот кто имеет колодец, з которого хозяин разрешает пить воду своей родне и своим друзьям, а остальным на усмотрение хозяина колодца -"хочу дам, хочу не дам, ты мордой не вышел".
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:44
    -2
    Да все он правильно говорит.Только кто его слушает,да и по старой азиатской традиции они предпочтут посидеть на берегу реки
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:46
    +2
    -Что то меня Сингапур беспокоить начал.
    -Ты его не чеши грязными руками.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:49
      0
      Разговор заробитчанки с поляком в Польше?
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:14
    -1
    В конечном счёте, в мире, есть две разновидности государств--это метрополии и колонии и ещё Россия. Метрополии поддерживают этот конфликт (привыкли жить за счёт грабежа и пытаются оставаться в этой роли), колонии, конечно же против. Или просто занимают нейтральную позицию, так как англосаксы пока ещё сильны.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:15
    +2
    Некоторые аспекты суверенитета и самоопределения государства на Украине находятся в противоречии друг с другом.
    Если разобраться, так там практически все находится в противоречии друг с другом. В отношении России на редкость высказался верно с пониманием того чего она хотела.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:46
    0
    Ну начало положено. Чем чаще подобные мысли отличные от мнения залужного обкома будут посещать тем лучше. Глядишь и собственной головой начнут думать. И может дойдет и мысли что есть и третий путь для шумеров( точнее был)-сидеть тихо не отсвечивая, не лезть не в нато не в одкб, и был бы им мир, процветание и взаимные гарантии безопасности от обоих блоков. И нам с нато было бы спокойнее.