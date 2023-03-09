Министр внутренних дел Сингапура обратил внимание на явную противоречивость сложившейся на Украине ситуации

Некоторые аспекты суверенитета и самоопределения государства на Украине находятся в противоречии друг с другом. Так считает министр внутренних дел Сингапура Касивисванатан Шанмугам, слова которого цитирует Channel NewsAsia.Выступив с заявлением по поводу влияния украинского вооруженного конфликта на ситуацию в Юго-Восточной Азии, сингапурский политик заявил, что есть два полярных мнения – западное и российское. По словам Шанмугама, Россия не хотела изначально идти на конфронтацию с США и Европой, но Запад пренебрег ее мнением по поводу безопасности.Глава МВД Сингапура подчеркнул, что страны мира не могут укреплять собственную безопасность за счет других государств, но и их право на самостоятельный поиск политических и военных союзников не подлежит сомнению.Как отметил министр, каждая страна в итоге выбирает собственные национальные интересы. Если Украина настаивает на вступлении в Североатлантический альянс, то цель России – не позволить НАТО расширяться на восток за счет включения в блок Украины.Кстати, Сингапур сложно упрекнуть в каких-то антизападных позициях. Он многие десятилетия был важным союзником и партнером Великобритании и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Если чиновники Сингапура начинают рассуждать о наличии двух полярных и одновременно справедливых позиций по украинскому конфликту, то это демонстрирует фиаско Запада в укреплении мнения о виновности России в украинском конфликте среди азиатских стран. Даже союзники Запада понимают, в чем причина начавшегося конфликта двух государств.