Была ли возможна победа декабристов



Павел Пестель

Отсутствие единства



Никита Муравьев

Шансы на победу



«Восстание декабристов 14 декабря 1825 года». Василий Тимм

После успешного для России завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813–1814 годов, окончившихся взятием Парижа, многие русские офицеры были поражены жизнью Западной Европы. Несоответствие между уровнем жизни и политическим устройством Франции и Российской империи резко бросалась в глаза победителям Наполеона. «Мы победили, но почему у нас намного хуже, чем у них?» – этот вопрос долгое время не давал им покоя.В России по-прежнему существовало самодержавие с неограниченной властью монарха, крепостное право, поставившее в рабское положение миллионы русских крестьян, двадцатипятилетняя солдатская служба, которая мало чем отличалась от крепостного права. Одним словом, все то, от чего Франция избавилась ещё в годы революции, в России процветало. Всё это порождало вполне естественный в таких условиях вопрос: что делать?Уже в 1816 году, спустя всего 2 года после возвращения домой, в офицерской среде возникает первая тайная организация – «Союз спасения». Спустя ещё 2 года она была переименована в «Союз благоденствия». Несмотря на то, что организация была тайной, первые несколько лет существования её члены занимались лишь тем, что собирались друг у друга на квартирах и обсуждали, какие же реформы необходимо провести в России.Планов вооружённого захвата власти пока ещё не было: все надеялись на то, что царь отменит крепостное право, проведёт реформы, дарует стране Конституцию, а свою власть добровольно ограничит. Однако шли годы, а тактика выжидания себя не оправдывала: никакие реформы не начинались. Тогда у участников организации начали появляться более радикальные планы, предусматривающие захват власти и проведение реформ своими силами.Необходимо обратить особое внимание на то, что среди заговорщиков не было единства. Существовали разные взгляды, разнообразные проекты переустройства страны, различные лидеры. Не смогли заговорщики создать даже единую организацию, уже в начале 1820-х годов возникает Северное общество в Петербурге и Южное общество на территории нынешней Украины, где были расквартированы войска.Программные документы по будущему переустройству России, составленные лидерами Северного и Южного общества, в корне противоречили друг другу. Так, один из лидеров Северного общества, Никита Муравьёв, в своей «Конституции» предлагал установить в стране конституционную монархию и федеративное устройство. Лидер же Южного общества, Павел Пестель, был настроен более радикально. В написанной им «Русской Правде» Пестель планирует установление республики, истребление или изгнание царской семьи, унитарное устройство и установление в стране диктатуры. Диктатором Пестель видел, естественно, себя.На основе этого теперь попытаемся проследить дальнейший ход событий в случае прихода к власти любого из этих обществ – Северного или Южного.Больше шансов захватить власть было, конечно же, у Северного общества, поскольку оно располагалось в столице. В день восстания – 14 декабря 1825 года – руководителем заговорщиков был назначен князь Сергей Трубецкой. Накануне он составил подробный план захвата власти, включавший штурм Зимнего дворца и арест царской семьи.Однако декабрист Якубович, который согласно этому плану должен был командовать захватом Зимнего, в последний момент отказался это делать. Не было надежды и на многих других лидеров восстания. Так план Трубецкого начал рассыпаться ещё до начала активных действий.В итоге, поняв, что восстание обречено на провал, Трубецкой 14 декабря вообще не явился на площадь и фактически самоустранился. Потеряв руководителя, восставшие полки – около 3 000 человек – собрались на Сенатской площади, однако большую часть дня бездействовали, пока не были разогнаны правительственными войсками.По выше изложенным причинам Северное общество провалило переворот. Захватить власть у него была возможность лишь в том случае, если бы руководителем восстания был бы назначен более смелый и решительный человек, нежели Сергей Трубецкой. Ошибка в выборе руководителя восстания – первая и основная причина провала декабристов.Предположим, что каким-то образом во главе восставших в Петербурге оказался бы наиболее решительный и наиболее радикальный из декабристов – Павел Пестель. Вероятность этого мала, поскольку, как мы знаем, он был арестован за день до восстания.Как бы тогда развивались события? Несомненно, что в этом случае Зимний дворец и другие правительственные здания всё же были бы взяты восставшими. Однако что дальше? У восставших было всего 3 000 солдат и 28 офицеров, в то время как Николай I располагал по меньшей мере 12 000 солдат. Силы, как видим, слишком неравны, и в любом открытом столкновении победа осталась бы за правительственными войсками.Таким образом, даже при условии решительных действий вероятность победы декабристов минимальна.Однако шанс всё-таки был. Но лишь при условии, что удалось бы убить или взять в плен Николая I, лишив таким образом правительственные войска единого командования. Лишь в этом случае часть правительственных сил могла перейти на сторону восставших, поняв, что защищать им больше некого.События в этом случае, скорее всего, развивались бы следующим образом. Пестель назначает себя временным диктатором и начинает воплощать в жизнь свою «Русскую правду». Поскольку все члены Южного общества находятся далеко от Петербурга, то сторонников у Пестеля в столице практически нет. Члены Северного же общества дружно выступают против новоявленного диктатора и без особого труда отстраняют его от власти.Начинается борьба за опустевшее место правителя. Наибольшие шансы выйти победителем из начавшейся схватки у Никиты Муравьёва – поборника конституционной монархии. Муравьёв и его сторонники решают посадить на пустующий трон Михаила Павловича, младшего брата Николая I, заставив его перед этим принять проект муравьёвской «Конституции». Михаил подписывает всё, что ему предлагают, и становится таким образом конституционным монархом. Однако всего через пару месяцев он видит, что среди декабристов по-прежнему нет единства и, заручившись поддержкой нескольких армейских полков и гвардии, разрывает в клочья навязанную ему Конституцию. Часть заговорщиков он отправляет на виселицу, часть – в Сибирь, и часть – на Кавказ.Итог: через несколько месяцев после восстания самодержавие восстановлено, император Михаил правит долго и счастливо.Что касается Южного общества, то, поскольку оно находилось вдали от столицы, шансов взять власть у него не было практически никаких. К тому же даже всеобщую поддержку в войсках лидеры этого общества организовать не смогли.Как видим, даже в случае успеха восстания 14 декабря 1825 года в Петербурге лидеры декабристов вряд ли смогли бы удержать за собой власть продолжительное время. И главные причины этого – отсутствие единства среди них и общего ярко выраженного лидера, который пользовался бы поддержкой большинства восставших, а также нехватка чёткой иерархии и дисциплины в Северном обществе.Как мы знаем, спустя без малого 100 лет большевики смогли захватить и удержать за собой власть главным образом потому, что у них было всё вышеперечисленное: и единый лидер, и единство в партии, и строгая иерархия, и партийная дисциплина.