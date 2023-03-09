Администрация президента Майи Санду поддерживает митингующих в Грузии, выражающих стремление «стать частью» ЕС

В то время как Грузия протестует, Украина защищается, а Молдова тоже сопротивляется. Мы на правильном пути»

По словам экс-министра инфраструктуры и регионального развития РМ, европейская интеграция остаётся единственным наиболее верным и подходящим решением с тем, чтобы жить в безопасности, процветании, где присутствует уважение и забота о каждом гражданине

Администрация президента Майи Санду поддерживает митингующих в Грузии, которые, таким образом, выражают своё стремление «стать частью» ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь аппарата президента Молдавии и бывший вице-премьер Андрей Спыну.Вот как чиновник прокомментировал прошедшие беспорядки в этой стране:Также стоит упомянуть и о недавно сделанном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о том, что Вашингтон допускает вероятность введения против Тбилиси санкций на фоне ситуации с принятием грузинским парламентом в первом чтении закона об иностранных агентах.В то же время депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила о том, что массовые беспорядки в Грузии носят опасный характер, очень напоминая ситуацию с «евромайданом» в Киеве.Напомним, что на днях парламент Грузии принял закон об иноагентах, в результате чего толпы людей вышли на улицы Тбилиси в знак протеста. Манифестации переросли впоследствии в стычки митингующих с сотрудниками правоохранительных органов, применивших против них водомёты и слезоточивый газ. Тем временем народные избранники были эвакуированы из здания парламента.В этой связи вовсе не удивляет и реакция официального Кишинёва на происходящее в Грузии, чей «успех» на пути к европейской интеграции обернулся для молдавских граждан ухудшением социально-экономической ситуации в стране, запредельными счетами за газ, электричество, высокими ценами на продукты питания, что ведёт к дальнейшему падению реальных доход населения. Вот такое вот европейское «единство» получается...