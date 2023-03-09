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Администрация президента Майи Санду поддерживает митингующих в Грузии, выражающих стремление «стать частью» ЕС

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Администрация президента Майи Санду поддерживает митингующих в Грузии, выражающих стремление «стать частью» ЕС

Администрация президента Майи Санду поддерживает митингующих в Грузии, которые, таким образом, выражают своё стремление «стать частью» ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь аппарата президента Молдавии и бывший вице-премьер Андрей Спыну.


Вот как чиновник прокомментировал прошедшие беспорядки в этой стране:

В то время как Грузия протестует, Украина защищается, а Молдова тоже сопротивляется. Мы на правильном пути»
По словам экс-министра инфраструктуры и регионального развития РМ, европейская интеграция остаётся единственным наиболее верным и подходящим решением с тем, чтобы жить в безопасности, процветании, где присутствует уважение и забота о каждом гражданине

Также стоит упомянуть и о недавно сделанном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о том, что Вашингтон допускает вероятность введения против Тбилиси санкций на фоне ситуации с принятием грузинским парламентом в первом чтении закона об иностранных агентах.

В то же время депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила о том, что массовые беспорядки в Грузии носят опасный характер, очень напоминая ситуацию с «евромайданом» в Киеве.

Напомним, что на днях парламент Грузии принял закон об иноагентах, в результате чего толпы людей вышли на улицы Тбилиси в знак протеста. Манифестации переросли впоследствии в стычки митингующих с сотрудниками правоохранительных органов, применивших против них водомёты и слезоточивый газ. Тем временем народные избранники были эвакуированы из здания парламента.

В этой связи вовсе не удивляет и реакция официального Кишинёва на происходящее в Грузии, чей «успех» на пути к европейской интеграции обернулся для молдавских граждан ухудшением социально-экономической ситуации в стране, запредельными счетами за газ, электричество, высокими ценами на продукты питания, что ведёт к дальнейшему падению реальных доход населения. Вот такое вот европейское «единство» получается...
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12 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 12:56
    +3
    европейская интеграция остаётся единственным наиболее верным и подходящим решением с тем, чтобы жить в безопасности, процветании, где присутствует уважение и забота о каждом гражданине

    Он сделал мой день!!!
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:22
      +1
      Поддержка этой цыганки грузинким "европейцам" уже без надобности. Ибо правительство уже сломалось, не выдержав, всего-то трёхдневного давления, Штатов и т.н. "европы". И "отозвало" законопроект, вынесенный на рассмотрение в парламент...

      Т.н. "западные СМИ" уже обозначили это как "уступку оппозиции". Хотя то есть полная ложь. Всю, т.н. "оппозицию" власти, как и положено при сдерживании беснующейся "мирной" толпы, гнали пинками вполне успешно...

      А вот НАГЛОМУ и МОМЕНТАЛЬНО начавшемуся давлению т.н. "запада" противостоять, у них, кишка тонка оказалась тонка...

      Кстати, помянутые "протестующие" уже не довольствуются отзывом законопроекта. И требуют немедленного освобождения всех задержанных силами обеспечения общественного порядка...

      И кто бы в этом сомневался. "Сценарий" коему следуют проплаченные т.н. "западом" выкормыши, скучен до зевоты...
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:51
        0
        Администрация президента Майи Санду поддерживает митингующих в Грузии, которые, таким образом, выражают своё стремление «стать частью» ЕС.
        В то время как Грузия протестует, Украина защищается, а Молдова тоже сопротивляется. Мы на правильном пути»

        По словам экс-министра инфраструктуры и регионального развития РМ, европейская интеграция остаётся единственным наиболее верным и подходящим решением с тем, чтобы жить в безопасности, процветании, где присутствует уважение и забота о каждом гражданине.
        Ну, про "соросиху" Майю Санду с её румынским гражданством давным-давно всё ясно! Майка Санду уже навязла у всех в зубах!

        А вот на слова вице-премьера Андрея Спыну хочется сказать:
        stop Розовые кружевные трусиля ему на голову в подарок, как голубую мечту у одной из украинкок на Майдане! laughing
        Может он тогда в чувство придёт от своей лжи через такое МЕЧТАТЕЛЬНОЕ западно-европейское ТРУСЕЛЬНОЕ кружево?!
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:59
    +2
    А Майе Санду не должно быть по хрен ,что происходит в Грузии ? У нее в стране народ серьезно нищает который год ,а она занялась грузинскими законами .
    Круто !
  3. Shket53
    Shket53 Сегодня, 12:59
    +1
    Ну надо же Сайя Манда ..озаботилась обстановкой в Грузии....эта мамалыжница лучше посмотрела бы , что творится в ее собственной стране....ах да в чужом глазу соринку замечу.....а вот в своем бревна не увижу.....ну на то она и Сайя , которая Манда
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:05
    0
    В то время как Грузия протестует, Украина защищается, а Молдова тоже сопротивляется. Мы на правильном пути
    И это путь ведет в никуда! Румыния наверное первая поздравила с выбором "правильного пути"?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:18
    0
    А в это время.... во Франции продолжаются беспорядки гражданского неповиновения пенсионной реформе...., в Великобритании - "голодные" забастовки..... Это далеко не бедные страны ЕС.
    Ау, пчелка, вы туда идете? У молдовы нет экономической подушки безопасности! По причине ее отсутствия словаки, чехи, румыны, поляки, итальянцы и т.д. сидят тише травы, ниже воды. Бузить могут позволить себе только богатые страны....., для остальных это заканчивается очередной революцией (окраина)....
  6. fif21
    fif21 Сегодня, 13:29
    0
    Волос длинный , ум короткий ! wassat Они и так продались за мешок картошки laughing А тут - запретить собой торговать ! Это же нарушает принципы ВТО tongue
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:30
    +2
    Молдова тоже... сопротивляется.
    Доставило ))))
    И про эту хрень... европейскую интеграцию.. с процветанием и заботой.
    Про это могли втирать ещё год назад, когда стадо сидело в загоне и мрияло про эвропу.
    Но сегодня стадо там... жрёт "уважение и заботу" ложками... и каждый день мечтает вернуться домой.
    Этот опыт (понять, что никому ты нафиг нигде не нужен) может уже считаться одним из положительных результатов СВО.
  8. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:32
    0
    Напомним, что на днях парламент Грузии принял закон об иноагентах, в результате чего толпы людей вышли на улицы Тбилиси в знак протеста. Манифестации переросли впоследствии в стычки митингующих с сотрудниками правоохранительных органов, применивших против них водомёты и слезоточивый газ. Тем временем народные избранники были эвакуированы из здания парламента.

    what Вроде как законодатели в парламенте Грузии отозвали этот законопроект, т.е. получается не приняли. Но, митингующие заявили, что пока не собираются прекращать протесты т.к. еще нет ясности...
    Какой и в отношении чего, закона или самой власти в Грузии - не известно.
    В то же время депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила о том, что массовые беспорядки в Грузии носят опасный характер, очень напоминая ситуацию с «евромайданом» в Киеве.

    Опасный для действующей власти?
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 13:44
      -2
      Какой и в отношении чего, закона или самой власти в Грузии - не известно.

      Я вам больше скажу, мне вообще не понятно чего это вдруг закон об иноагентах вызвал такой народный гнев.
      Напомним, что на днях парламент Грузии принял закон об иноагентах, в результате чего толпы людей вышли на улицы Тбилиси в знак протеста


      Но похоже Грузия в очередной раз ляжет под американцев. Надо готовиться повторить войну 08.08.08
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:58
    0
    В то время как Грузия протестует, Украина защищается, а Молдова тоже сопротивляется. Мы на правильном пути»
    По словам экс-министра инфраструктуры и регионального развития РМ, европейская интеграция остаётся единственным наиболее верным и подходящим решением с тем, чтобы жить в безопасности, процветании, где присутствует уважение и забота о каждом гражданине
    Очередная постановка театрального куржка по интересам от госдепартамента США чтобы среднестатистическому новоевропейскому обывателю (украинскому, молдавскому и грузинскому) не было скучно. Они требовали хлеба и зрелищ...