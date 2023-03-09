ВМС Индии завершили крупные учения по проверке оперативной готовности на уровне предполагаемого театра военных действий Tropex-2023

Военно-морские силы Индии завершили в Аравийском море крупные учения по проверке оперативной готовности на уровне предполагаемого театра военных действий Tropex-2023, которые проходили в течение последних четырех месяцев в регионе Индийского океана. В широкомасштабных маневрах были задействованы около 70 боевых и вспомогательных кораблей, шесть подводных лодок и более 75 воздушных судов. Кроме того, боевая слаженность была отработана с различными подразделениями сухопутной армии, Военно-воздушных сил и Береговой охраны, сообщает индийская газета The Indian Express.Театр совместных военно-морских учений Вооруженных сил Индии охватил акватории Индийского океана, включая Аравийское море и Бенгальский залив. Регион маневров простирался примерно на 4300 морских миль с севера на юг до 35 градусов южной широты и на 5000 морских миль от Персидского залива на западе до побережья Северной Австралии на востоке, охватывая площадь более 21 миллиона квадратных морских миль.Одной из главных целей учений была отработка взаимодействия ВМС и других подразделений ВС Индии по защите всей береговой линии страны протяженностью 7516 км. Кроме того, маневры проводились в водах исключительной экономической зоны Индии. Помимо военных кораблей, в учениях были задействованы гражданские суда, в том числе рыболовецкие шхуны.В рамках заключительных совместных операций министр обороны Индии Раджнатх Сингх 6 марта провел день в море на борту недавно введенного в эксплуатацию авианосца Vikrant. Глава военного ведомства оценил оперативную и материальную готовность ВМС. Обращаясь к военнослужащим, министр подчеркнул, что маневры еще раз продемонстрировали способность военно-морских сил защищать интересы страны и препятствовать любым попыткам противников создать угрозы мирному существованию Индии.