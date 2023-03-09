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Запорожская АЭС полностью отключилась от украинской энергосистемы

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Запорожская АЭС полностью отключилась от украинской энергосистемы

Сегодня утром Запорожская АЭС оказалась обесточена по причине отключения последней линии, питающей станцию со стороны Украины. Инцидент уже прокомментировали в «Энергоатоме» и «Росэнергоатоме».


Представитель украинской энергетической компании заявил, что отключение ЗАЭС произошло якобы из-за сегодняшнего ракетного удара со стороны ВС РФ. При этом он отметил, что пятый и шестой энергоблоки электростанции уже переводятся в «холодное состояние», а питание на ЗАЭС в данный момент осуществляется за счет 18 дизельных генераторов.

В свою очередь, полное прекращение подачи питания на электростанцию со стороны Украины подтвердили и в «Росэнергоатоме». Со слов советника главы компании Рената Карчаа, на линии Южно-Украинская АЭС – Днепропетровская подстанция произошло замыкание, пишет Интерфакс.

В то же время, как пояснил представитель «Росэнергоатома», вышеупомянутая линия не осуществляет непосредственное питание ЗАЭС. Между тем, подача электричества на станцию пропала именно после короткого замыкания на вышеупомянутой магистрали. Причины инцидента выясняются.

Стоит отметь, что Карчаа подтвердил перевод питания ЗАЭС на дизельные электрогенераторы. При этом в украинском «Энергоатоме» предупредили, что запасов горючего на электростанции хватит примерно на 10 дней работы в подобном режиме. Затем, как выразились представители компании, если в течение этого периода полноценное питание объекта не будет восстановлено, может произойти, дословно, «авария с радиационными последствиями для всего мира».
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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27 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:06
    0
    Вот, что и требовалось доказать. С атомными станциями там вообще отдельная история. У них есть особенность, что нельзя генерации работать что называется "без нагрузки". Обязательно надо избыток сбрасывать. Все эти заморочки с базисным и маневренным режимом. Сегодняшний удар, видимо, отрубил станцию от сети, вот и пришлось переводить на генераторы. Ну там специалисты потом разъяснят последствия, но тут главное другое-косвенным образом это все таки указывает на эффективность сегодняшнего удара по энергосистеме. Когда в системе "вылетают" трансформаторы потом может идти цепь замыканий и аварий.
    А мы ведь все знаем, как ловко шумерское ПВО научилось сбивать наши ракеты ...с помощью трансформаторов...
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:11
      +2
      я не думаю, что наши при обстреле Украины не предусмотрили возможнй случай обесточивания ЗАЭС.
      Надо полагать, что речь идёт всё-таки об элементарной самодеятельной диверсии на ЛЭП с стороны каких-то задолбанных малообразованных украинских молодых придурков нацистского толка, которые не знают и не понимают, что в конце концов они делают.

      Вспомним к примеру, как нацистские украинские бандформирования неоднократно самодеятельно подрывали ЛЭП в Херсонской обл., которая снабжала подачей электроэнергии в Российской Крым в 2014-2016 годах.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 13:37
        +1
        Если мы не отодвинем ВСУ на 200-300 км от ЗАЭС, то вопрос закрытия станции встанет во весь рост.
        Об обоих вариантах нужно думать уже сейчас, раз не продумали это до начала СВО.
        Янки, руками ВСУ или СБУ, обязательно будут пытаться и далее подорвать ЗАЭС так что вопрос её дальнейшего существования надо решать незамедлительно.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:09
    +8
    А за год нахождения на станции этот вариант не рассматривался? Резервное питание, линии.... Странно, вроде взрослые дяди и тети рулят, а может и автор "пургу" нагоняет.....
    1. Баюн
      Баюн Сегодня, 13:29
      -3
      Вариант "положить" все АЭС страны-У - один из вариантов плана супостата. Превратить земли между РФ и Польшей в "чернобыль", обвинив бедолаг-У - отличная "боевая ничья" в противостоянии РФ-Запад. Нет страны - нет проблемы.
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:56
        0
        Территорию крупнейшей страны Европы (кроме РФ) превратить в Чернобыль? И на розу ветров наплевав, и на течения рек, в тч подземных, и на миллионы жизней людей...
        Ваши родственники, часом, патент на газовые камеры не регистрировали?
        1. кредо
          кредо Сегодня, 14:53
          +1
          Цитата: ЦитатаЛаврова
          Территорию крупнейшей страны Европы (кроме РФ) превратить в Чернобыль? И на розу ветров наплевав, и на течения рек, в тч подземных, и на миллионы жизней людей...
          Ваши родственники, часом, патент на газовые камеры не регистрировали?

          Если вспомнить что главные выгодоприобретатели от конфликта на Украине сидят на острове и за океаном, то вопрос безопасности Европы от ядерного заражения становится не столь актуальным для интересантов.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:10
    +3
    Есть вопрос к нашим энергетикам.С момента освобождения Энергодара прошло немногим меньше года.Организовать линию для подключения агрегатов станции на собственные нужды?Не?
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 13:17
      0
      Наверное МАГАТЭ не разрешает.
      Иначе, объяснить это можно только одним словом "Саботаж".
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:20
        -1
        Мда..Это "агентство" уже в Москву перебралось?Если без стеба,то вообще необьяснима такая беспечность
    2. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 13:17
      +1
      Я вот тоже понять не могу, почему это не сделано уже давно. Понятно, работать опасно, иногда стреляют, но работают же другие. А что делать? Надо уже к российским сетям как-то подключать, и для АЭС будет более безопасно, и электричество пойдет во благо.
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 13:44
        +1
        А западнее, т.е. в сальнонезалежную, зачем подавать энергию?! Они дончан, значицца, в подвалы, а мы сальникам - нате вам энергию, кушайте, не обляпайтесь! Это вообще, КАК понимать?!!! am
        А станцию необходимо срочно подключать к российским сетям и подавать энергию на Донецк и всем остальным, но СВОИМ! hi
      2. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:58
        0
        Надо, конечно, смотреть баланс ээ(м), но думается, что объективно, такой объем генерации в сети просто не нужен. Да и вложения в восстановление сетевой инфраструктуры будут просто огромны.
        Но повторюсь, надо смотреть цифры, иначе все эти рассуждения ничего не стоят.
      3. alexmach
        alexmach Сегодня, 14:51
        0
        Я вот тоже понять не могу, почему это не сделано уже давно

        Навскидку
        - неопределенный статут города и станции, до осени.
        - дефицит генерирующих мощностей и инфраструкруры. Где там ближайшая то подконтрольная электроснация?
        - Связанность с украинской энергетической инфраструктурой
        - нехватка персонала
        - наличие более приоритетных инфраструктурных задач, как то отстраивание того же Мариуполя...
    3. alexmach
      alexmach Сегодня, 14:47
      0
      Угу.. орагизовать линию, на подключение.. вот только откуда?
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:15
    -1
    Складывается впечатление, что за станцию все переживают, но никто не отвечает. Или деньги управляющая компания не желает вкладывать в безопасность, или дальнейшая судьба станции грустная. А так получается только поднимать градус в своём обществе, для украинской стороны это все только в радость. И ещё, хотелось бы видеть прямые ссылки на высказывания должностных лиц.
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:18
    -5
    Стоит отметь, что Карчаа подтвердил перевод питания ЗАЭС на дизельные электрогенераторы. При этом в украинском «Энергоатоме» предупредили, что запасов горючего на электростанции хватит примерно на 10 дней работы в подобном режиме

    Почему ещё летом прошлого года не заглушили на 100 % все энергоблоки Запорожской АЭС, находящейся в зоне боевых действий?
    А что будет когда солярка на дизель-генераторах закончится или они попадут под обстрел и выйдут из строя?
    1. Pattor
      Pattor Сегодня, 13:31
      -2
      Видимо это всем интересно и ждут с нетерпением
    2. aakvit
      aakvit Сегодня, 13:48
      +1
      Чтобы остановить, надо не только заглушить реакторы, но и решить вопрос с неполностью отработанным топливом - изъять, вывести на переработку или утилизацию, и что там ещё надо - не специалист, не знаю, но, видимо, не всё так просто, мол, кнопку нажал - и достаточно! Это ж не тепловая станция, всё таки...
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:43
    0
    Странно, "Росэнергоатом" зная что могут возникнуть неблагоприятные последствия в связи с не предсказуемостью действий ВСУ, отечествнные специалисты не стали полностью выводить реакторы в "холодное состояние" сразу после смены руководства ЗАЭС.
  7. жарофф
    жарофф Сегодня, 13:44
    -2
    Я не понял. ЗАЭС сама аырабатывае и поставляет электроэнергию. Так она сама,в первую очередь,должна использовать свою энергию на свои внутренние нужды. Технически это элементарно
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: жарофф
      Я не понял. ЗАЭС сама аырабатывае и поставляет электроэнергию. Так она сама,в первую очередь,должна использовать свою энергию на свои внутренние нужды. Технически это элементарно

      Только для вас элементарно...
      СССР замкнул энергетическое кольцо. Выключение одного звена почти невозможно.Прибалты 30 лет отрезались - пока не отрезались.
      Причем в силу тех причин мы их отрезать не могли и они от нас отрезаться не могли
      И да- АЭС не может вырабатывать 2 ведра электричества только для своих нужд, технически не может.Там нижняя планка выработки огого....
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:44
    0
    Впору снимать с автомобиля аккумулятор и готовить свинцовое нижнее бельё, а также бежать в аптеку за йодом. recourse
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: oppozite28
      а также бежать в аптеку за йодом.

      а как принимать знаете?
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:45
    0
    Сосем недавно посмотрел очень интересный ролик о диких коровах в Чернобыльской зоне отчуждения.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:01
      0
      и что дикие коровы?!!!
      дают дикое молок и светятся по ночам?!!!!
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:00
    +1
    один простой вопрос, а почему до сих пор не тянут стационарную линию для запитки ЗАЭС от наших сетей?!!!!