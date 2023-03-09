Запорожская АЭС полностью отключилась от украинской энергосистемы

Сегодня утром Запорожская АЭС оказалась обесточена по причине отключения последней линии, питающей станцию со стороны Украины. Инцидент уже прокомментировали в «Энергоатоме» и «Росэнергоатоме».
Представитель украинской энергетической компании заявил, что отключение ЗАЭС произошло якобы из-за сегодняшнего ракетного удара со стороны ВС РФ. При этом он отметил, что пятый и шестой энергоблоки электростанции уже переводятся в «холодное состояние», а питание на ЗАЭС в данный момент осуществляется за счет 18 дизельных генераторов.
В свою очередь, полное прекращение подачи питания на электростанцию со стороны Украины подтвердили и в «Росэнергоатоме». Со слов советника главы компании Рената Карчаа, на линии Южно-Украинская АЭС – Днепропетровская подстанция произошло замыкание, пишет Интерфакс.
В то же время, как пояснил представитель «Росэнергоатома», вышеупомянутая линия не осуществляет непосредственное питание ЗАЭС. Между тем, подача электричества на станцию пропала именно после короткого замыкания на вышеупомянутой магистрали. Причины инцидента выясняются.
Стоит отметь, что Карчаа подтвердил перевод питания ЗАЭС на дизельные электрогенераторы. При этом в украинском «Энергоатоме» предупредили, что запасов горючего на электростанции хватит примерно на 10 дней работы в подобном режиме. Затем, как выразились представители компании, если в течение этого периода полноценное питание объекта не будет восстановлено, может произойти, дословно, «авария с радиационными последствиями для всего мира».