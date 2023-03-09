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Генерал ВВС США: эффективное применение средств ПВО сторонами конфликта на Украине делает авиацию бесполезной

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Генерал ВВС США: эффективное применение средств ПВО сторонами конфликта на Украине делает авиацию бесполезной

Авиация Вооруженных сил РФ и ВСУ несут большие потери из-за работы систем противовоздушной обороны. И Россия, и Украина сумели создать организовать действенную ПВО, препятствующую масштабному использованию боевых самолетов.


Такое мнение высказал во время круглого стола на симпозиуме ассоциации военно-воздушных и космических сил генерал Джеймс Хеккер, занимающий должность командующего ВВС США в Европе и Африке.

Их интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, особенно когда речь идет о борьбе с самолетами, была очень эффективной

- отмечает американский военачальник.

Он считает, что эффективное применение средств ПВО сторонами конфликта на Украине делает боевую авиацию практически бесполезной. По мнению Хеккера, противовоздушная оборона не позволяет какой-либо из них завоевать господство в воздухе, закрывая большую часть воздушного пространства над Украиной.

Именно поэтому они не летают

- утверждает генерал, подразумевая боевые самолеты

Среди прочего, средства ПВО не дают наземным силам противников рассчитывать на поддержку с воздуха, если командование одной из сторон решит предпринять масштабные наступательные действия.

В США и других странах НАТО в течение нескольких месяцев обсуждали идею отправки Украине истребителей F-16. Что касается, Соединенных Штатов, то там значительная часть экспертов, чиновников и военных относятся к ней без особого энтузиазма. И хотя решение об отправке самолетов ВСУ еще не принято, британские власти уже предложили начать готовить украинских пилотов к эксплуатации новой техники.

Видимо, до генерала скоро дойдут украинские сообщения о "неэффективности авиации с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". Напомним, что сегодня в ВС ВСУ заявили о том, что ВКС РФ использовали сразу шесть "Кинжалов" для поражения объектов.
Автор:
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36 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:32
    0
    Да это один из уроков СВО. Наличие даже ПЗРК в войсках на ЛБС, делает опасной штурмовую работу авиации. Или сыпать бомбами управляемого планирования с запредельной высоты. Или разрабатывать какую-то систему, когда бомбы доставляются на высоту какой-то недорогой ракетой -кассетным способом и оттуда с верхней точки выходят на планирование к цели. Или вон в свете последних событий поднять аэростат на высоту двадцать километров и оттуда насыпать-его даже американская ПВО сбить оказалась неспособна.
    В общем есть цели (вроде пехотных укрепов или мостов и промзон) куда насыпать надо много и дешево. Управляемые ракет для этого слишком дороги, средства доставки вроде самолета-слишком уязвимы. Причина, конечно, в том, что последнее время авиация всех стран сталкивалась или со слабейшим противником или могла постность подавить ПВО и изолировать ТВД. Война такого типа, диктует новую (хорошо забытую старую ) реальность....
    1. dorz
      dorz Сегодня, 13:36
      +8
      Авиацию делает неэффективной отсутствие высокоточных бомб. sad
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:47
        +3
        Ну,наши "стратеги и дальняки" удары наносят.Как и положено-не входя в зону ПВО.А фронтовая авиация,да несет потери.К сожалению.Там без советских,немецких итд .систем понатыкано ПЗРК немеряно
      2. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:53
        +3
        Цитата: dorz
        Авиацию делает неэффективной отсутствие высокоточных бомб

        Ну спланирует бомба на 70 километров, да в прифронтовой зоне это поможет, но в тыл не сможешь летать на боевые задания всё равно. Засекут и собьют, поэтому и используем крылатые ракеты и баллистические, потому что на бомбометания опасно летать.
        1. aars
          aars Сегодня, 14:01
          0
          Тут есть нюанс - укроПВО не подавлено противорадиолокационными и иными средствами оттого что получает целеуказание от натовских аваксов, которые неуязвимы чисто по политическим причинам.

          Конкретно укропские РЛС не излучают большую часть времени.
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:06
            0
            Цитата: aars
            Тут есть нюанс - укроПВО не подавлено противорадиолокационными и иными средствами оттого что получает целеуказание от натовских аваксов, которые неуязвимы чисто по политическим причинам.

            Так натовские Аваксы максимум на 400-450 километров видят, не дотягиваются они до центральной Украины, максимум западную просвечивают.
            1. aars
              aars Сегодня, 14:16
              0
              То есть над Румынией они не летают?
              И над нейтральными водами Чёрного моря тоже?
              1. Лт. запаса ВВС
                Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:18
                0
                Цитата: aars
                То есть над Румынией они не летают?
                И над нейтральными водами Чёрного моря тоже?

                На яндекс картах отмерьте встроенной линейкой 450 км и всё увидите.
                1. aars
                  aars Сегодня, 14:22
                  0
                  Может я где и ошибся (яндексом как правило не пользуюсь) на у меня бОльшая часть укрорейха оказалась в пределах досягаемости, кроме северо-восточного угла...
                  1. Лт. запаса ВВС
                    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:28
                    +2
                    Цитата: aars
                    Может я где и ошибся (яндексом как правило не пользуюсь) на у меня бОльшая часть укрорейха оказалась в пределах досягаемости, кроме северо-восточного угла...

                    Е-3 летают как правило в приграничных странах НАТО, над Чёрным морем чтобы что то увидеть надо к Одессе подлетать над морем, а там зона боевых действий, там они не летают.
      3. bya965
        bya965 Сегодня, 14:23
        +2
        Авиацию делает неэффективной отсутствие высокоточных бомб. sad


        Не поддавайтесь западной пропаганде.
        1. Планирующие бомбы, а не высокоточные. Наши в Сирии бомбили точно обычными используя специальную систему наведения на самолете, а не на бомбе. Дешево и точно.
        2. Планирующие нужно сбрасывать с большой высоты, что делает самолеты видимыми и сбиваемыми дальней ПВО.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:36
      +4
      Для того и изобрели высокоточные управляемые ракеты и высокоточные планирующие бомбы,чтобы ПВО и ПЗРК обходить.Но кое какие подвижки в этом вопросе есть.
      На заключительной стадии испытаний находятся также новые УПАБ калибра 500 и 1500 килограммов с телевизионной головкой наведения», — рассказал гендиректор компании.


      УПАБ-1500Б предназначена для поражения укреплённых наземных и надводных объектов. Масса боеприпаса составляет 1525 кг, длина — 5 м, диаметр — 0,4 м, вес боевой части — 1010 кг. Бомба может сбрасываться с высоты до 15 км и преодолевать расстояние до цели 50 км. Отклонение от поражаемого объекта не превышает 10 м.
      УПАБ-500Б представляет собой уменьшенную версию, которая используется для уничтожения вооружения и военной техники противника, а также объектов армейской инфраструктуры. Масса боеприпаса — 505 кг, длина — 2,8 м, диаметр — 0,35 м, вес боевой части — 390 кг.Бомба может сбрасываться с высоты до 14 км. Максимальная дальность применения УПАБ-500Б — 40 км, отклонение от цели — не более 10 м. Полёт боеприпаса корректируется с помощью крыльев в средней части корпуса и хвостовых рёбер.

      https://russian.rt.com/russia/article/826430-rossiya-armiya-aviaciya-bomby

      В России испытывается крайне нужный ВС РФ модуль с раскладывающимся крылом и хвостовым оперением для ФАБ-500 и ФАБ-2500. Я уже рассказывал, что в армию на вооружение в конце 2022 года поступили планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б и УПАБ-500Б. Однако они не могут решить всех проблем: производство такой бомбы стоит дорого! К тому же это новое оружие, и вряд ли наши заводы могут покрыть быстро все потребности армии.
      Гораздо лучше оснащать крыльями и хвостом обычные дешевые бомбы ФАБ-500 и ФАБ-2500. В США давно разработаны модули, которые называются JDAM. К самой дешевой бомбе приделывают крылья — и она может планировать до цели на расстояние в десятки километров. И это гораздо дешевле, чем выпускать планирующие бомбы с нуля. Тем более, что в России на складах лежат десятки тысяч ФАБ-500 и ФАБ-2500. К ним нужно приделать крылья — и они станут в разы эффективнее!
      Самолету не нужно будет залетать в зону ПВО условного противника. Он сбросит бомбу ФАБ-500 за 10-20 км до цели. Такую бомбу можно будет наводить на цель с помощью спутника.
      До сих пор наша армия планировала вести конфликты малой интенсивности. Предполагалось, что у потенциального противника не будет развитой системы ПВО.

      https://dzen.ru/b/ZAhMu3QioQ1jrTAA
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 13:41
        +3
        а я бы сказал по другому - для того и придумали противорадиолокационные ракеты и ракеты AGM, чтобы обнулить пво и летать на самолетах где хочешь, либо где надо!
        1. Johnson Smithson
          Johnson Smithson Сегодня, 14:06
          +2
          от ПЗРК это не поможет, от РЛС которые не включают до получения целеуказания от АВАКСа это тоже не поможет
    3. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 13:43
      +6
      Или посмотреть правде в глаза и:
      1) развернуть массовое производство ударных беспилотников различного класса, включая сравнительно дешевые модели;
      2) Расширить подготовку операторов (они уже сейчас во многом полезнее летчиков);
      3) научить планировать операции по подавлению ПВО противника;
      4) прекратить тратить огромные средства на одновременное производство нескольких типов ударных вертолетов и самолетов.
    4. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 13:49
      -1
      Врут и сами себе верят.
      Каждый второй генерал - байданутый... wink
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 13:59
        -1
        Генерал ВВС США: эффективное применение средств ПВО сторонами конфликта на Украине делает авиацию бесполезной
        это как бы...тезис не ? вот, украина,, осталось что то от СССР...а вон оно как работает.,надёжная железяка оказалась,натовская рядом не лежала.
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 14:31
        +1
        Цитата: Пауль Зиберт
        Врут и сами себе верят wink

        Тут скорее инфа с "тройным дном".
        1. Посыл нашим военным: -- Авиация бесполезна в предстоящем наступлении, т.к. есть риск ее потерять. А у укров ее нет, поэтому и терять нечего. Цель: ослабить огневое (БШУ) воздействие по противнику.
        2. Укропная ПВО = ПВО РФ. Это смешно, но есть проблема с действиями ЗРК нациков из засады, когда обнаружение, сопровождение и выдача ЦУ идет от амерских РЛС, а укропы включают стрельбовые РЛС своих ЗРК только для стрельбы "в упор", когда и среагировать-то толком даже автоматические станции РЭБ не успевают...
        Вывод: настало время "мочить" всех причастных или, хотя бы, "забивать" эти амерские ЦУ-передавальщиков. А это КА, самолеты и БПЛА ДРЛО, средства связи... Сделать это, не вскрыв всю систему борьба с "партнерами", мы не сможем, заранее не раскрыв все возможности наших систем РЭП и тактику их б/применения.
        3. Если авиация малоэффективна, то ее бессмысленно поставлять укропам. Поэтому -- от осла уши вам, свидомые, а не F-16 в обе руки и еще кое-куда, чтобы голова не качалась!
        Выход один: нужно искать новые тактические приемы использования наших ВВС, вооружать их дальнобойными высокоточными средствами поражения, организовывать детальное и тесное ВЗМД с артой с СВ, чтобы подавлять расчеты ПЗРК и войсковую ПВО на всю глубину фронта, тем самым создавая условия для беспрепятственной работы "бомбовозов".
        ИМХО.
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 13:35
    0
    Он считает, что эффективное применение средств ПВО сторонами конфликта на Украине делает боевую авиацию практически бесполезной.

    Ага... Значит ФУ-16 давать бессмысленно. Абрашки в поле тонут - тоже давать бессмысленно!!! Молодец, правильно понимаешь. wassat
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:50
      0
      Если бы было в действительно всё так как чирикает этот генерал, то ситуация на полях СВО была бы иной.
      Всё намного прозаичней и похоже на то, что этого генерала штаты выбрали в качестве говорящей головы, которая будет доказывать, что самолётам США нет места на поле боя на Украине.
      Этакий грубый отказ в мягкой форме. crying
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:35
    0
    Ну наконец-то более менее правдоподобная отмазка полосатых не давать летаки, пока....., а там видно будет. По стоимости аппарата и его обслуживанию самолет рядом не стоит с танком или САУ. Зачем усугублять траты, если овчинка выделки не стоит. Вопрос - это мнение военного или барыги?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:01
      -1
      Цитата: Uprun
      Вопрос - это мнение военного или барыги?

      Это мнение политиков, а этот генерал ВВС США выбран для озвучивания данного мнения, с целью придания солидности и правдоподобности.
  4. янек
    янек Сегодня, 13:35
    +1
    Спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) страны не смогла сбить ни одной гиперзвуковой российской ракеты «Кинжал».
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:37
    -4
    Так оно и есть.
    Не! Против пастухов в пустыне и мирняка в городах... все эти леталки очень "полезны"!.. Как и любое другое оружие. Без вопросов.
    Теперь вопрос: стоит ли вкладывать такие бешенные средства в то, что так легко обнулить?
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Теперь вопрос: стоит ли вкладывать такие бешенные средства в то, что так легко обнулить?

      тут один неловкий момент... what средства УЖЕ давно вложены и все что остается это тратить еще большие средства на содержание всего этого хлама по тому что без него совсем с голой попой остаются. bully
  6. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 13:39
    -4
    Но это было понятно ещё ГОД НАЗАД.
    ( штурмовая авиация, в современной войне стала одноразовой игрушкой стоимостью в десятки миллионов долларов ).
    Уже давно надо было несколько авиазаводов перепрофилировать на производство сверхзвуковых ракет "ЦИРКОН". Ведь их, пока не видят радары НАТО, но это - пока. И пока есть возможность это надо использовать с делом и наладить производство Цирконов где это только возможно. Ведь пройдёт ещё пол года боевых действий и НАТО наводнит Украину современными системами ПВО и Калибры станут уже не столь эффективными ( как сегодня ), их придётся посылать в несколько эшелонов, с надеждой, что второй эшелон сможет прорваться через Противо-Воздушную Оборону Украины. Или РОЕМ в несколько десятков ракет ( 30 - 40 все не сбить ).
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:57
      +1
      У гиперзвуковых ракет огромное преимущество в скорости отсюда и большой ущерб, условно говоря боеголовка 500 кг, но из за кинетического удара суммарно это может равняться 2000 кг. Но тут есть и минусы, как правило это только осколочно-фугасное воздействие. Те же кассетные боеприпасы не используешь, потому что чтобы кассета раскрылась надо сбавлять скорость ракеты на конечном участке, а это лишает преимущества такого рода боеприпаса.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:40
    +1
    Генерал ВВС США: эффективное применение средств ПВО сторонами конфликта на Украине делает авиацию бесполезной
    . Скорее, ограниченной в применении.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:43
    0
    эффективное применение средств ПВО сторонами конфликта на Украине делает боевую авиацию практически бесполезной
    Значит поставлять самолеты Украине себе в убыток? А тогда как быть с американской авиацией если Сша ввяжутся в конфликт со страной имеющей хорошо организованную и насыщенную ПВО? Не использовать, т.к. она практически бесполезна? Что-то мудрит генерал не забыв предварительно заметить, что российская авиация якобы несет большие потери.
  9. Новик225
    Новик225 Сегодня, 13:55
    +1
    да если бы американцы не предоставляли хохлам полную информацию о воздушном пространстве в зоне СВО - хрен бы Украина чего сбивала бы. И оказалось бы, что вполне авиация может работать. Так что вывод генерала верен только для данной конкретной ситуации.
  10. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:08
    0
    В сравнении с конфликтами в Югославии и Ираке у Украины на вооружении войск ПВО массово состоят комплексы средней (Бук) и большой (С-300) дальности. Вместе со смещением акцентов Украинской ПВО с отражения воздушных ударов на режим охоты за российскими самолетами это загоняет авиацию на низкие высоты, где она, ожидаемо, становится жертвой ПЗРК.
    Но это не авиация вдруг стала бесполезной. Это, прежде всего, результат отсутствия массового дальнобойного ВТО. В этом плане даже самый лучший стелс, если он вооружен НАР и чугунием, будет столь же бесполезным.
  11. spirit
    spirit Сегодня, 14:15
    0
    Я уверен, если бы на нашем месте были Американцы от ПВО незалежной мокрого места бы не осталось. Так как у них для этого создана стратегия и система, с кучей средств разведки,рэб которые глушат все,для этого они стелсы и клепают, а всякие ф16 /ф15 уже идут в последнюю очередь.
    А что у нас?По количеству самолётов ДРЛО коих даже у китайцев в разы больше, отсутствия самолётов постановщиков помех, спутников и прочее, говорит что наше Хенералы наши ВКС готовили воевать исключительно с папуасами. hi
    1. алексей_444
      алексей_444 Сегодня, 14:45
      0
      На каждый рэб есть своя ракета, не случайно на земле очень осторожно применяют рэб, иначе кверх тармашеами эти установки от прилетов переворачиваются. Пока у Саддама не кончился высотный керосин с лётчиками (более менее асов в Ираке было всего два десятка), а так даже миг-25 видный со всех ракурсов и забиваемый рэб ещё еврееми в 82 году, сбивал самолёты америкосии. На каждый лом будет другой лом, ставили помехи во Вьетнаме, мы мощность передатчиков увеличили и дальше продолжили сбивать америкосов.
  12. Задира
    Задира Сегодня, 14:33
    0
    Отсутствие авиации для работы по объектам близкого тыла до ~ 50 км (склады, мосты, КП) ВСУ весьма успешно компенсирует применением высокоточных РСЗО
  13. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:37
    0
    Такого масштаба боевых действий последний раз воевали наверное только ВОВ. Что в северной Корее, что во Вьетнаме не было такой ПВО как у орков, пусть не радарами а спутниками решили осведомленность ПВО расчетов, в любом случае небо закрыли. В 73 ещё более менее равные соперники но война 5 дней была, все кончилось и танки и самолёты у противников. Все уповали на невидимки, но это опять на первый удар, мы и без невидимок первые дни обходились, а как НАТО с помощью спутников и прочее закрыло небо орков и невидимки бы сбивались. Есть системы прорыва ПВО но они слишком дороги, маленькую армию (Сирия, Ирак, Югославия) можно загасить чуть по крупнее с резервами и все не работает система. Беспилотники тоже дороги, только если на конвейер не поставить что б десятки тысяч в месяц делать при массовости цена снизится, а так пока паритет. Хотя он всегда был, летали евреи на малых высотах поставили стрелу перестали летать.
  14. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 14:38
    0
    Я бы поспорил. За то время, что ракета ПВО поразит цель, боевая задача может быть выполнена. Т.е. беспилотная авиация может во-многом плевать на ПВО.
    Есть и другие варианты, но о них не здесь.