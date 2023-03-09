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Американские авианосцы и подводные лодки будут иметь детали, распечатанные на 3D-принтере

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Американские авианосцы и подводные лодки будут иметь детали, распечатанные на 3D-принтере

Использование деталей, созданных 3D-принтером, снижает затраты и сокращает время производства кораблей стоимостью в миллиарды долларов, которые создаются годами.


Huntington Ingalls Industries объявила, что ее судостроительное подразделение в Ньюпорт-Ньюсе получило разрешение на использование печатных трубных фитингов или других потенциальных компонентов при строительстве авианосцев и подводных лодок.

Это будет и впредь способствовать нашему прогрессу в эффективности, безопасности и доступности, поскольку мы по-прежнему непоколебимы в нашей миссии по доставке критически важных кораблей, которые нужны нашему флоту

— сказал Дэйв Болкар, вице-президент по проектированию и дизайну в Ньюпорт-Ньюс.

Три авианосца класса «Джеральд Р. Форд» и подводные лодки классов «Колумбия» и «Вирджиния» строятся на судостроительном заводе в Ньюпорт-Ньюс. Даты окончательной готовности разбросаны по всему следующему десятилетию.

USS George Washington (CVN-73) и USS John C. Stennis (CVN-74) проходят дозаправку топливом и капитальный ремонт. «Вашингтон» начал дозаправку и комплексный ремонт на судостроительной верфи в Ньюпорт-Ньюс в августе 2017 года, а «Стеннис» прибыл в мае 2021 года.

По словам представителя Huntington Ingalls Тодда Корилло, точно неизвестно, сколько времени и денег можно сэкономить на строительстве и капитальном ремонте благодаря 3D-печатным деталям из нержавеющей стали.

Возможность использования 3D-деталей может предложить улучшенные преимущества производственного расписания с минимальными затратами. Компания Newport News Shipbuilding совместно с нашими партнерами изготовила детали менее чем за восемь недель. При использовании традиционных методов литья обычно требуется от пяти до шести месяцев

— сказал Тодд Корилло.

Компания Newport News Shipbuilding уже более 15 лет работает над внедрением на верфях 3D-печати, также известной как аддитивная технология. Такой способ был впервые одобрен в октябре 2018 года, когда Командование морских систем ВМС объявило, что прототип металлического дренажного фильтра, напечатанного на 3D-принтере, будет установлен на построенный в Ньюпорт-Ньюс авианосец «Гарри С. Трумэн» (CVN 75).

В конечном итоге в 2019 году на корабле впервые был установлен узел трубопровода, напечатанный на 3D-принтере. Верфь в Ньюпорт-Ньюс добивается получения дополнительных разрешений на изготовление 3D-принтеров для более широкого использования и внедрения печатных деталей.
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8 комментариев
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 20:41
    +1
    3D-принтера в массовом применении это тема самого ближайшего будущего. На недорогом (30к. рублей) принтере можно делать детали самой разной сложности и формы, а применений принтеру очень много. Мне понравился пример когда на нём делают шестерёнки для аудио-аппаратуры (для кассетных дек). По сути дела 3D-принтер это тот-же станок с ЧПУ который теперь можно поставить в каждый дом, потому что вычислительные мощности очень доступны и есть просто огромное количество программного обеспечения (и готовых программ) по изготовлению самых разных деталей. Так что в самом ближайшем будущем около сборочных заводов (самых разнообразных) появятся и производственные мощности с 3D-принтерами и это позволит изготовлять комплектующих ровно столько сколько нужно заводу. Отличная и перспективная тема!
    1. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 21:17
      -3
      Gnefredov (Григорий)
      А электроэнергию тоже будет вырабатывать 3D принтер? Тепло в ваш дом тоже с помощью 3D принтера будет поставляться? А вообще-то идея замечательная - нефть будем печатать , газ создавать(не путать с добычей газа) на 3D принтере?
    2. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Сегодня, 21:30
      0
      Цитата: Gnefredov
      3D-принтера в массовом применении это тема самого ближайшего будущего. На недорогом (30к. рублей) принтере можно делать детали самой разной сложности и формы, а применений принтеру очень много. Мне понравился пример когда на нём делают шестерёнки для аудио-аппаратуры (для кассетных дек). По сути дела 3D-принтер это тот-же станок с ЧПУ который теперь можно поставить в каждый дом, потому что вычислительные мощности очень доступны и есть просто огромное количество программного обеспечения (и готовых программ) по изготовлению самых разных деталей. Так что в самом ближайшем будущем около сборочных заводов (самых разнообразных) появятся и производственные мощности с 3D-принтерами и это позволит изготовлять комплектующих ровно столько сколько нужно заводу. Отличная и перспективная тема!

      А прикинуть награзку шестеренок в аудиоапаратуре и например те же шестеренки в авианосце.
  2. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 20:55
    +1
    Ну и пускай будут . Там англичане лонжероны крыла самолётов печатать пытались .
    Пусть вал двигатель - винт в море напечатают . Или подшипники опорные .
  3. алексей сидяйкин
    алексей сидяйкин Сегодня, 20:56
    0
    Учитывая проблемы в ВМС американцев... то бог им в помощь, авось полностью угробят его.
  4. Добрый
    Добрый Сегодня, 21:14
    0
    Американские авианосцы и подводные лодки будут иметь детали, распечатанные на 3D-принтере
    Байдену и Шольцу пусть мозги напечатают!
    1. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 21:27
      +1
      Цитата: Добрый
      Байдену и Шольцу пусть мозги напечатают!


      Зачем? Им и так не плохо. Лично им.
  5. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 21:51
    0
    Цитата: Добрый
    Байдену и Шольцу пусть мозги напечатают!

    Низкая разрешимость современных 3D-принтеров . Нейроны , аксоны и синапсы не
    пропечатаются . Тем более из органики .