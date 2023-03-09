Американские авианосцы и подводные лодки будут иметь детали, распечатанные на 3D-принтере

Это будет и впредь способствовать нашему прогрессу в эффективности, безопасности и доступности, поскольку мы по-прежнему непоколебимы в нашей миссии по доставке критически важных кораблей, которые нужны нашему флоту

Возможность использования 3D-деталей может предложить улучшенные преимущества производственного расписания с минимальными затратами. Компания Newport News Shipbuilding совместно с нашими партнерами изготовила детали менее чем за восемь недель. При использовании традиционных методов литья обычно требуется от пяти до шести месяцев

Использование деталей, созданных 3D-принтером, снижает затраты и сокращает время производства кораблей стоимостью в миллиарды долларов, которые создаются годами.Huntington Ingalls Industries объявила, что ее судостроительное подразделение в Ньюпорт-Ньюсе получило разрешение на использование печатных трубных фитингов или других потенциальных компонентов при строительстве авианосцев и подводных лодок.— сказал Дэйв Болкар, вице-президент по проектированию и дизайну в Ньюпорт-Ньюс.Три авианосца класса «Джеральд Р. Форд» и подводные лодки классов «Колумбия» и «Вирджиния» строятся на судостроительном заводе в Ньюпорт-Ньюс. Даты окончательной готовности разбросаны по всему следующему десятилетию.USS George Washington (CVN-73) и USS John C. Stennis (CVN-74) проходят дозаправку топливом и капитальный ремонт. «Вашингтон» начал дозаправку и комплексный ремонт на судостроительной верфи в Ньюпорт-Ньюс в августе 2017 года, а «Стеннис» прибыл в мае 2021 года.По словам представителя Huntington Ingalls Тодда Корилло, точно неизвестно, сколько времени и денег можно сэкономить на строительстве и капитальном ремонте благодаря 3D-печатным деталям из нержавеющей стали.— сказал Тодд Корилло.Компания Newport News Shipbuilding уже более 15 лет работает над внедрением на верфях 3D-печати, также известной как аддитивная технология. Такой способ был впервые одобрен в октябре 2018 года, когда Командование морских систем ВМС объявило, что прототип металлического дренажного фильтра, напечатанного на 3D-принтере, будет установлен на построенный в Ньюпорт-Ньюс авианосец «Гарри С. Трумэн» (CVN 75).В конечном итоге в 2019 году на корабле впервые был установлен узел трубопровода, напечатанный на 3D-принтере. Верфь в Ньюпорт-Ньюс добивается получения дополнительных разрешений на изготовление 3D-принтеров для более широкого использования и внедрения печатных деталей.