Согласно действующему на Украине законодательству, лица, ранее осужденные за уклонение от мобилизации, впоследствии все равно могут попасть под мобилизацию. Этому никак не будет препятствовать наличие судимости по статье за уклонение от мобилизации.Украинские источники цитируют комментарий Минобороны Украины, в котором утверждается, что по результатам проведенного медицинского освидетельствования любой гражданин страны подлежит мобилизации, несмотря на ранее полученную судимость за совершение уголовного преступления, в том числе и за уклонение от мобилизации.Исходя из того, что уклонение от мобилизации не является тяжким уголовным преступлением, лица, имеющие судимость по этой статье, не освобождаются от постановки на военный учет. Таким образом, под мобилизацию на Украине могут попасть все граждане, ранее осужденные за нетяжкие преступления.Таким образом, у граждан Украины, которые не испытывают желания отправиться под Артемовск погибать за киевский режим и геополитические интересы Запада, остается лишь один путь избежать подобной весьма незавидной участи - всеми правдами и неправдами выехать за границу.На фоне постоянных изменений в украинском законодательстве, направленных на то, чтобы под мобилизацию подпадало как можно больше категорий граждан, растет запрос на услуги перевозчиков в соседние страны и, соответственно, цены на содействие в пересечении границы.Киевский режим, вернее его кураторы на Западе, намерены воевать с Россией до последнего украинца, что доказывается сегодняшними комментариями Минобороны Украины.