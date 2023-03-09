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На Украине могут быть мобилизованы лица, ранее осужденные за уклонение от мобилизации

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На Украине могут быть мобилизованы лица, ранее осужденные за уклонение от мобилизации

Согласно действующему на Украине законодательству, лица, ранее осужденные за уклонение от мобилизации, впоследствии все равно могут попасть под мобилизацию. Этому никак не будет препятствовать наличие судимости по статье за уклонение от мобилизации.


Украинские источники цитируют комментарий Минобороны Украины, в котором утверждается, что по результатам проведенного медицинского освидетельствования любой гражданин страны подлежит мобилизации, несмотря на ранее полученную судимость за совершение уголовного преступления, в том числе и за уклонение от мобилизации.

Исходя из того, что уклонение от мобилизации не является тяжким уголовным преступлением, лица, имеющие судимость по этой статье, не освобождаются от постановки на военный учет. Таким образом, под мобилизацию на Украине могут попасть все граждане, ранее осужденные за нетяжкие преступления.

Таким образом, у граждан Украины, которые не испытывают желания отправиться под Артемовск погибать за киевский режим и геополитические интересы Запада, остается лишь один путь избежать подобной весьма незавидной участи - всеми правдами и неправдами выехать за границу.

На фоне постоянных изменений в украинском законодательстве, направленных на то, чтобы под мобилизацию подпадало как можно больше категорий граждан, растет запрос на услуги перевозчиков в соседние страны и, соответственно, цены на содействие в пересечении границы.

Киевский режим, вернее его кураторы на Западе, намерены воевать с Россией до последнего украинца, что доказывается сегодняшними комментариями Минобороны Украины.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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14 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:00
    0
    Так понимаю сейчас всех задержанных на Украине отправляют на фронт ? По какой статье бы не был задержан
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:10
      +2
      Уголовников уже как год привлекают в ВСУ, поэтому данная новость не актуальна.
      Сейчас следует напрячься подросткам призывного и допризывного возраста, тема эта уже на слуху, ну а далее приготовится женщинам трудоспособного возраста.

      А в целом посыл автора статьи ошибочен:
      Таким образом, у граждан Украины, которые не испытывают желания отправиться под Артемовск погибать за киевский режим и геополитические интересы Запада, остается лишь один путь избежать подобной весьма незавидной участи - всеми правдами и неправдами выехать за границу.

      Есть ещё второй вариант - взять оружие и обернуть его против киевской хунты - но тут встаёт вопрос наличия желающих и существенной поддержки несогласных заинтересованной стороной или страной.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 14:26
        0
        Так то Вы правы, но кто там встанет с оружием с их люстрацией и "демократическими" чистками, патриотов там давно нет. Все кто рвались во власть, делали это для распила. А с режимом просто уберут за попытку. Только военный с уважением в войсках сможет это сделать подготовив боевые части и убрав режим.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:58
      0
      И в чём тут отличие от нашей российской позиции?
      Не вижу.
      Всех туда, под корень, под могилизацию.
      Многие не поймут, многие не примут, но это частное мнение.
  2. Mitos
    Mitos Сегодня, 14:01
    0
    Правильно пусть из них собирают батальон и всех вместе на одну точку, им так легче будет уйти(сдаться) от режима. Теперь за переход в не полоденном месте будут выдавать повестки или сразу на фронт?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:01
    +1
    Если не удалось "отмазаться" от мобилизации, то на выезд их страны точно денег не хватит..... , пишите мне мама...... сразу в плен (сарказм).
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:02
    0
    Вчера читал статью там говорится что всего на Украине от 750 тысяч до 1 миллиона военных, но опытных кадровых военных где то 100-150 тысяч, остальные в теробороне мобилизованные.
  5. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 14:07
    0
    Как интересно: осуждён за уклонение - не служишь.
    Что-то поменялось.
    1. Ua3qhp
      Ua3qhp Сегодня, 14:48
      0
      Как интересно: осуждён за уклонение - не служишь.
      Ну так за одно преступление два раза не наказывают. Отсидел за уклонение, больше не призовут. А теперь прямо из зоны брать будут и на фронт. Судимых уклонистов в принципе не будет.
  6. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 14:08
    +1
    Видимо на этой Земле украинцы не кому не нужны...на Западе своих работы не хватает...а тут миллионы беженцев...
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:19
    0

    Часто бывает, что информации мало в силу несоответствия понятийного аппарата.
  8. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 14:19
    0
    9 марта 2023, 14:05
    На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
    Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
    ВС России ударили «Кинжалом» по ключевым элементам военной инфраструктуры, ОПК Украины. (с) РТ
  9. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:34
    0
    Киевский режим, вернее его кураторы на Западе, намерены воевать с Россией до последнего украинца,


    Вот это..... до последнего украинца. уже оскомину набило!
    Журналисты, придумайте что нибудь новенькое!
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:54
    0
    Выбрав тюрьму вместо войны в итоге оказались там где не хотели оказаться. Вот поэтому некоторые из украинских пленных не желают возвращаться по обмену зная, что повторно отправят в пекло.