Politico: Макрон и Сунак готовы «зарыть топор войны», чтобы показать Москве общеевропейское единство

В Европе идет война, мы сталкиваемся с общей угрозой, и это испытание для наших двух стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом

Политические и экономические отношения Великобритании и стран Евросоюза резко ухудшились после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС в 2020 году. Однако на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине и солидарной поддержки Западом киевского режима, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент франции Эммануэль Макрон намерены «зарыть топор войны», чтобы показать Москве восстановление общеевропейское единства, пишет американское издание Politico.Глава британского правительства и французский лидер впервые с 2018 года проведут 10 марта в Париже англо-французский саммит на высшем уровне. Главной темой переговоров станет обсуждение военного сотрудничества двух стран и дальнейшая поддержка Украины, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.— заявил американскому изданию один из высокопоставленных чиновников в Елисейском дворце.Директор аналитического «Центра европейских реформ» Чарльз Грант высказал мнение, что текущая ситуация на континенте, обусловленная военным противостоянием на Украине, заставляет Макрона и Сунака забыть о прежних разногласиях и «начать лучше ладить». Политолог предполагает, что по итогам саммита президент Франции и премьер-министр Великобритании выступят с совместным заявлением, чтобы «послать четкий сигнал Путину» по поводу общей позиции в отношении украинского кризиса.