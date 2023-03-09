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Politico: Макрон и Сунак готовы «зарыть топор войны», чтобы показать Москве общеевропейское единство

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Politico: Макрон и Сунак готовы «зарыть топор войны», чтобы показать Москве общеевропейское единство

Политические и экономические отношения Великобритании и стран Евросоюза резко ухудшились после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС в 2020 году. Однако на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине и солидарной поддержки Западом киевского режима, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент франции Эммануэль Макрон намерены «зарыть топор войны», чтобы показать Москве восстановление общеевропейское единства, пишет американское издание Politico.


Глава британского правительства и французский лидер впервые с 2018 года проведут 10 марта в Париже англо-французский саммит на высшем уровне. Главной темой переговоров станет обсуждение военного сотрудничества двух стран и дальнейшая поддержка Украины, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

В Европе идет война, мы сталкиваемся с общей угрозой, и это испытание для наших двух стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом

— заявил американскому изданию один из высокопоставленных чиновников в Елисейском дворце.

Директор аналитического «Центра европейских реформ» Чарльз Грант высказал мнение, что текущая ситуация на континенте, обусловленная военным противостоянием на Украине, заставляет Макрона и Сунака забыть о прежних разногласиях и «начать лучше ладить». Политолог предполагает, что по итогам саммита президент Франции и премьер-министр Великобритании выступят с совместным заявлением, чтобы «послать четкий сигнал Путину» по поводу общей позиции в отношении украинского кризиса.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/number10gov/52483715986
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22 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:23
    +4
    Politico: Макрон и Сунак готовы «зарыть топор войны», чтобы показать Москве общеевропейское единство


    Москве пофиг что они и кому там пытаются показать.А они бедные из кожи вон лезут.Стараются.Смешные.
    Журналистка Daily Mail Сью Рид написала репортаж об удивительной работе антироссийских санкций: в то время как британские магазины переживают дефицит, в России, находящейся под ограничениями, таких проблем нет. Как говорится, неудобно получилось...Сами себя напарили.
    https://www.dailymail.co.uk/news/article-11827765/Are-sanctions-REALLY-wrecking-life-Russia-British-supermarkets-ration-eggs-vegetables.html
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 14:29
      0
      Так англии по сути пофигу на потуги европы и ее обиды) зарыть топор войны, говорят как настоящие индейцы, отчитыааясь перед белым хозяином из сша)
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:55
        +1
        Волк и шакал могут выть хором.
        Могут даже одну добычу вместе загонять.
        Вот только они остаются волком и шакалом.
        Представится возможность перегрызть горло "партнёру" - не упустят
    2. Быков.
      Быков. Сегодня, 14:45
      +2
      Если только вместе с этим топор закапать макронку, сунака и бидона.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:47
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Москве пофиг что они и кому там пытаются показать.А они бедные из кожи вон лезут.Стараются.Смешные...

      Не скажите.
      Они прекрасно понимают, что стая голодных и злых собак может при желании потрепать одинокого медведя.
      В этом плане островные обезьяны (как кличут англичан немцы) и лягушатники особенно ни чем не рискуют, при том что имеется действительно свора злых беспородных собак в виде стран Прибалтики, Польши, Румынии, Чехии, Словакии, Болгарии, Хорватии и Албании, которые готовы за долю малую скооперироваться для борьбы с Россией.
      Так что эти два улыбающихся субъекта явно встретились ни ради красного словца.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:56
        0
        Цитата: кредо
        Они прекрасно понимают, что стая голодных и злых собак может при желании потрепать одинокого медведя.

        Так же эта стая, может растерзать и своего вожака.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:25
    +1
    Предлагаю данный саммит провести в Севастополе с возложением цветов на англо-французском военном кладбище, где-то ведь их зарывали в 1853 г.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:28
      0
      Зачем??Топтать крымскую землю англофранцузскими галошами?.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:27
    +2
    Без США ,макорон и индус англицкого происхождения два комара ,которых можно прихлопнуть одним ударом.Посейдон,Сармат на выбор.Пусть лучше в футбол обсуждають !!! lolДа и бездетность обоих наводит на размышления,усыновили бы кого для алиби!
  4. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:30
    +3
    Судя по тому, что не озвучено решение ни в части вылова рыбы, ни в части признания документов по транзитным перевозкам (одни из главных причин разногласий) - все озвученное - исключительно балабольство для внешней публики. А разногласия как были, так и остались.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:32
    +1
    В Европе идет война, мы сталкиваемся с общей угрозой, и это испытание для наших двух стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом

    Президент ДРК) Феликс Чисекеди заявил Макрону:
    "Почему, когда допускаются нарушения на выборах в США, никто не говорит про компромисс по-​американски? Почему, когда всплывает, что во Франции на выборах проголосовали уже умершие люди, никто не говорит про компромисс по-​французски? Зато, когда мы требуем от Франции осудить Руанду за помощь конголезским террористам, вы тут же начинаете "по-​французски" увиливать?" (Бурные и продолжительные аплодисменты в зале).
    И тут понесло нашего гнедого из 1-го Гвардейского кавэскадрона, французский президент завелся :
    Он прямо заявил всем присутствующим и президенту Чисекеди:
    "C 1994 года (год "геноцида" тутси в Руанде - Баск) Франция сняла с себя ответственность за происходящее в регионе, и с этого времени вы (конголезцы) должны были восстановить свой суверенитет: военный, в вопросах безопасности, административный. Но вы оказались не способны сделать это! И это непреложный факт! Поэтому не надо искать виновных в других странах... не обвиняйте Францию в вещах, которые зависят только от вас!"

    Итоги пресс-​конференции подвел в передаче на SudRadio журналист Эрик Ревель:
    "Да, Макрон сказал правильные вещи, но в совершенно неприемлемой обстановке - публично. Такие вещи можно говорить только с глазу на глаз, но никак не перед камерами!
    Я пять лет сопровождал (президента) Миттерана в международных поездках и ни разу не видел, чтобы французского президента отчитывали так, как это сделал с Макроном Чисекеди. Дипломатически турне Макрона оказалось полным фиаско. Мы сейчас на грани того, что нас изгонят из большинства стран Африки, где мы пытались оказать помощь в борьбе с терроризмом.
    И, похоже, до Франции начинает доходить, во что она превратилась. Мы разоср-сорились с Австралией из-за подлодок, мы рассорились с Германией из-за атомной энергетики. Мы умудрились одновременно разругаться с непримиримыми врагами - Марокко и Алжиром. С Марокко - из-за дружбы с Алжиром, с Алжиром - из-за нашей недружественной визовой политики. Мы рассорились с частью Европы и с почти что со всей Африкой! Китайцы, русские и американцы нас ни во что не ставят! Где ты, Франция? - Вот как стоит вопрос!"     (конец цитаты).
    1. Vik66
      Vik66 Сегодня, 14:55
      0
      А Франция вместе с Макроном в глубокой ж... !
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:36
    +2
    Господи, реально детский сад и беспонтовое позерство. Не политики а тряпки какие то.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:59
      0
      Цитата: evgen1221
      Не политики а тряпки какие то.

      Так есть, одел фрак с бабочкой, он президент, одели стеганый ватник и керзачи, он бомж.
  7. fiv
    fiv Сегодня, 14:37
    0
    Плывет черепаха, на ее спине — змея. "Сброшу — укусит" — думает черепаха. "Укушу — сбросит" — думает змея... А со стороны крепкая женская дружба.

    А со стороны - нерушимое европейское единство
  8. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 14:40
    +1
    Angolo-Franco Summit..... Puppet show?
  9. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 14:42
    +2
    Режили задружиться, чтобы попытаться ограбить Россию силой. Не выйдет, ущербные...
    Как то так выходит, что у большиства правителей европы детей нет. И будущего, значит нет у них. Вот и гадят по всему Миру.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:46
    0
    Макрон и Сунак готовы «зарыть топор войны»
    То же мне два вождя индейских племен. А, что сильно долго "воевали", что решили зарыть "топор войны", а заодно и свои экономики.
    наших двух стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом
    Тревожно когда ядерный потенциал в руках таких как Макрон и Сунак (про Байдена молчу). Соберутся на сходняк, чтобы "послать сигнал Путину" даже не подозревая, что он их обоих уже послал и к телефону не подходит.
  11. HAM
    HAM Сегодня, 14:49
    0
    Похоже, островитяне задумали опять "обуть" лягушатников.....эти даже "дружат" только с выгодой для себя....
  12. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:51
    0
    Это до первых рыбаков в оспариваемых территориях. Дружбы нет у государств есть интересы, европейцы свои интересы как Горбачев в свое время сдали, конечно можно сейчас обниматься и дружить, пока в Европе не появятся не слюнтяи.
  13. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:51
    0
    Про англо-французские дела пишет американское издание, смешно!
  14. faiver
    faiver Сегодня, 14:54
    0
    эти два карлика хоть раз в жизни лопаты в руках держали чтоб чего то зарывать? или копать будут копатели которые Черное море выкопали?