«Рожденный» благодаря СВО: Российский дрон-конвертоплан, способный летать на 1800 км

Российская СВО на Украине четко дала понять, что без широкого использования БПЛА практически невозможно вести успешные боевые действия в современных конфликтах. Впрочем, дроны в наше время используются не только на войне.
Как отмечает автор видео, СВО показала, что России сегодня необходимо много небольших, в первую очередь, разведывательных дронов. Разработкой таковых уже занимается сразу несколько малоизвестных фирм.
При этом особое внимание привлек один из отечественных образцов разведывательного БПЛА ADA TR-10 от компании «АДА АЭРО». Дрон способен совершать полет на дистанцию 570 км на одном заряде аккумуляторов.
В случае же использования ДВС, беспилотник способен лететь на 1800 км и развивать скорость около 225 км/ч.
Что характерно, ADA TR-10 – это конвертоплан в новой аэродинамической схеме. Аппарат взлетает и садится, как вертолет, а летит, как самолет. ДВС в нем используется в качестве генератора.
Носовая часть беспилотника – сменная. Как заявляет представитель «АДА АЭРО», внутри находится специальный коннектор, позволяющий устанавливать на аппарат различную полезную нагрузку: камеры, тепловизоры и прочие устройства, способствующие решению определенных задач.
Наконец, если говорить о доставке, то в нижней части беспилотника предусмотрен специальный контейнер. В нем дрон способен нести до 10 кг полезной нагрузки, как вариант – тяжелый боеприпас.
О том, что происходит в российской индустрии БПЛА в своем видео рассказывает «Военная приемка»: