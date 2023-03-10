Военное обозрение
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«Рожденный» благодаря СВО: Российский дрон-конвертоплан, способный летать на 1800 км

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«Рожденный» благодаря СВО: Российский дрон-конвертоплан, способный летать на 1800 км

Российская СВО на Украине четко дала понять, что без широкого использования БПЛА практически невозможно вести успешные боевые действия в современных конфликтах. Впрочем, дроны в наше время используются не только на войне.


Как отмечает автор видео, СВО показала, что России сегодня необходимо много небольших, в первую очередь, разведывательных дронов. Разработкой таковых уже занимается сразу несколько малоизвестных фирм.

При этом особое внимание привлек один из отечественных образцов разведывательного БПЛА ADA TR-10 от компании «АДА АЭРО». Дрон способен совершать полет на дистанцию 570 км на одном заряде аккумуляторов.

В случае же использования ДВС, беспилотник способен лететь на 1800 км и развивать скорость около 225 км/ч.

Что характерно, ADA TR-10 – это конвертоплан в новой аэродинамической схеме. Аппарат взлетает и садится, как вертолет, а летит, как самолет. ДВС в нем используется в качестве генератора.

Носовая часть беспилотника – сменная. Как заявляет представитель «АДА АЭРО», внутри находится специальный коннектор, позволяющий устанавливать на аппарат различную полезную нагрузку: камеры, тепловизоры и прочие устройства, способствующие решению определенных задач.

Наконец, если говорить о доставке, то в нижней части беспилотника предусмотрен специальный контейнер. В нем дрон способен нести до 10 кг полезной нагрузки, как вариант – тяжелый боеприпас.

О том, что происходит в российской индустрии БПЛА в своем видео рассказывает «Военная приемка»:

Автор:
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17 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 12:07
    +6
    Как отмечает автор видео, СВО показала, что России сегодня необходимо много небольших, в первую очередь, разведывательных дронов.

    Тогда что он делает в далёкой арабской стране на выставке?
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:28
      +7
      Ищут шейхов с деньгами. В России проблемы с квадрокоптерами для армии волонтеры успешно решают. И передачу надо назвать не "Военная приемка", а "Поле Чудес", а то непонятно где эти не имеющие аналогов аппараты.
      1. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 12:44
        +3
        вот ни отнять ни прибавить))))дрон бобрыня шагнул в массы) массы собирали бабосик на дроны с алика
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 13:26
      +2
      От сво прячется, не хочет в армию
      Тттттттттт
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 13:35
        +1
        Цитата: роман66
        От сво прячется, не хочет в армию

        hi Злой вы Роман, злой. Хотя конечно действия персонажей в погонах с улицы Знаменка и война в складчину требует разрешения - это не нормально. Но персонажи продолжают изображать и докладывать что "все хорошо все хорошо".
  2. fax66
    fax66 Сегодня, 12:11
    +16
    Задобали эти Новости...
    Если бы показали, как на фронт отгружаю первые 50 БПЛА - вот это НОВОСТИ.
    А этих стартапов у нас как у дурака махорки.....
    1. Igool
      Igool Сегодня, 12:59
      +2
      Цитата: fax66
      Если бы показали, как на фронт отгружаю первые 50 БПЛА - вот это НОВОСТИ.


      Ну на отгрузке бабла много не попилешь. Зато стартапы дают существенные деньги, а внедрение,- это дело такое- хлопотное и малоприбыльное.
  3. Goto
    Goto Сегодня, 12:17
    +4
    Знаем "военную приемку" думали что есть,а оказалось нет.
    1. Igool
      Igool Сегодня, 13:02
      +1
      Цитата: Goto
      думали что есть,а оказалось нет.


      Вот уж не правда Ваша. Все у нас есть, правда вот только на бумаге. Дальше мы как-то не продвигаемся. Придумать,- это да, мы умеем. Вот только с внедрением- стопор. Как всегда именно на это денег то и нет.
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:18
    +3
    Хороших новостей много.Где решения на производство.Только вчера читал "концерн Калашникова все таки сумел сделать программируемый боеприпас в 30 мм калибре."Если это так завод по производству этих снарядов должен начать выпуск продукции не позднее месяца.Если очередное распил ,привлечь к ответственности.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 12:39
      +1
      Цитата: Михаил Маслов
      Хороших новостей много.Где решения на производство.Только вчера читал "концерн Калашникова все таки сумел сделать программируемый боеприпас в 30 мм калибре."Если это так завод по производству этих снарядов должен начать выпуск продукции не позднее месяца.Если очередное распил ,привлечь к ответственности.

      Только пока ни одного не привлекли. К сожалению.
  5. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:19
    +4
    БПЛ нужны на фронте, а не на выставке!!!
  6. Протон
    Протон Сегодня, 12:23
    +4
    Это только сейчас приходит понимание что нужны и важны дроны?!?!? Любые, от маленьких и до больших?
    Это уже перевёрнутая страница в военном деле.
    Помню, как некоторые снисходительно говорили о беспилотниках во время последней Карабахской войны. Сейчас многие из них доказывают, что дроны это будущее.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:08
    +2
    «Рожденный» благодаря СВО: Российский дрон-конвертоплан, способный летать на 1800 км
    . К сожалению в тех, таких изделиях реально нашего не так много...
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:25
      +1
      . К сожалению в таких изделиях реально нашего не так много...
      Думаете подобрали то, что упало в Подмосковье? Будет чему долететь до середины Днепра! Интересно, летает только в одну сторону или 1800 км это с обратным билетом?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:52
        0
        Идея, можно сказать, витает в воздухе...
        Для реализации нужны комплектующие, а с этим, своим, у нас не айс... надеюсь пока.
  8. Tim666
    Tim666 Сегодня, 13:43
    +1
    Цитата: Михаил Маслов
    Хороших новостей много.Где решения на производство.Только вчера читал "концерн Калашникова все таки сумел сделать программируемый боеприпас в 30 мм калибре."Если это так завод по производству этих снарядов должен начать выпуск продукции не позднее месяца.Если очередное распил ,привлечь к ответственности.

    Сделать штучно это одно, а внедрить в массовое производство за месяц... Тут и года и двух может быть мало... Просто скомандовать и завертелось- так это не работает.