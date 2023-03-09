Вашингтон добивается прекращения добычи никеля швейцарской компанией в Гватемале, опасаясь его поставок в Россию

В Вашингтоне никак не угомонятся в своём стремлении навредить России в самых разных концах света. На этот раз российская выгода мерещится американцам в центральноамериканской Гватемале.
В этом государстве добычей никеля занимается горнопромышленная компания из Швейцарии. Однако в Вашингтоне хотят, чтобы швейцарцы прекратили свою деятельность по добыче никеля, пишет французское издание France info. Власти США считают, что добытый в Гватемале никель может поставляться России, а он является неотъемлемым элементом в производстве некоторых видов оружия.
По данным издания, две дочерние компании горнодобывающей группы Solway Investment Group из Швейцарии уже прекратили работу по добыче никеля из-за американского давления. France info отмечает, что Вашингтон преследует не только цель не допустить вывоза никеля в Россию, но и ограничить влияние Москвы в регионе Центральной Америки.
Минфин США уже наложил санкции на двух граждан России и Белоруссии, которые занимались добычей полезных ископаемых в Гватемале от лица Solway Investment Group. Правительство этой страны также не хочет ссориться с США и фактически поддерживает уход швейцарских компаний из сектора добычи никеля, пишет France info.
Тут следует напомнить, что Россия является одной из крупнейших стран по добыче никеля и очевидно, что она не нуждается в никеле из Гватемалы.