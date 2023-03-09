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Вашингтон добивается прекращения добычи никеля швейцарской компанией в Гватемале, опасаясь его поставок в Россию

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Вашингтон добивается прекращения добычи никеля швейцарской компанией в Гватемале, опасаясь его поставок в Россию

В Вашингтоне никак не угомонятся в своём стремлении навредить России в самых разных концах света. На этот раз российская выгода мерещится американцам в центральноамериканской Гватемале.


В этом государстве добычей никеля занимается горнопромышленная компания из Швейцарии. Однако в Вашингтоне хотят, чтобы швейцарцы прекратили свою деятельность по добыче никеля, пишет французское издание France info. Власти США считают, что добытый в Гватемале никель может поставляться России, а он является неотъемлемым элементом в производстве некоторых видов оружия.

По данным издания, две дочерние компании горнодобывающей группы Solway Investment Group из Швейцарии уже прекратили работу по добыче никеля из-за американского давления. France info отмечает, что Вашингтон преследует не только цель не допустить вывоза никеля в Россию, но и ограничить влияние Москвы в регионе Центральной Америки.

Минфин США уже наложил санкции на двух граждан России и Белоруссии, которые занимались добычей полезных ископаемых в Гватемале от лица Solway Investment Group. Правительство этой страны также не хочет ссориться с США и фактически поддерживает уход швейцарских компаний из сектора добычи никеля, пишет France info.

Тут следует напомнить, что Россия является одной из крупнейших стран по добыче никеля и очевидно, что она не нуждается в никеле из Гватемалы.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:50
    +6
    Не понял..??У нас своего никеля как..Короче,грешно смеятся над убогими
    1. MaxKruh
      MaxKruh Сегодня, 19:18
      0
      может опечатка,литий скорее всего.
  2. ALEXX.
    ALEXX. Сегодня, 18:52
    +2
    Так у нас вроде есть свой никель, или уже нет?
    1. PMA
      PMA Сегодня, 18:56
      +7
      У нас никель, конечно, есть. И тащить его из Южной Америки в Россию никто не будет. В данном случае, скорее всего, это предлог, прикрытие рейдерского захвата предприятия американцами
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 19:42
        0
        У нас никель, конечно, есть.

        Вы про Норильск никель? А кому он принадлежит?
    2. Быков.
      Быков. Сегодня, 19:06
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Не понял..??У нас своего никеля как..Короче,грешно смеятся над убогими

      Так не в никеле дело. Точнее не в том, что он может в Россию попасть, а в том что ам от его продаже денежка в карман не падает. Вот они и отжимают бизнес, под видом ссасанкций.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:54
    0
    Дурдом в США ,у нас что нет никеля?Что в Норильске добывают- разве не никель.Они там что все высококласные " специалисты ".Лозунг в США : Специалистом можешь ты не быть,но " ЛГБТэшником" ты быть обязан ,в действии.Да и нам сполручнее с таким противником.Вроде до 1 апреля ещё месяц.Правда статью какие-то французы написали.
  4. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 18:55
    +4
    Странно, ну ладно.
    Могу только предположить, что затем последует что-то вроде:
    - Передайте шахту нам. Мы-то точно ничего в Россию не поставим!
  5. Эдик
    Эдик Сегодня, 19:00
    0
    Тут честная,демократическая,американская конкуренция наклёвывается!Разве можно этим швейцарцам доверить добывать столь ценный метал?Тем более есть высокая вероятность продажи этого никеля России!
  6. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:05
    +4
    Объясняю для тех, кому лень учить матчасть.
    В свое время "норникель" (именно к нему специалисты относят Genser) построил в Гватемале завод по работе с никелем (https://allbeton.ru/article/8293.html), сейчас США пытаются перерезать поставки на него и соответственно, прибыль в Россию не уйдет (не знаю, правда, возвращалась ли она в Россию в принципе, или уходила в другие страны, но это другой вопрос).
    Всем кто сейчас смеётся над тупыми США надо четко понимать,что именно они и британцы создали современную финансовую систему, они меняют под себя любые правила ее функционирования и вместо смешков надо четко понимать, что после первичных волн прямых санкций, пойдет не менее опасная волна - начнут давить все варианты сотрудничества с Россией. И эта статья как раз - один из первых звоночков. Появилась информация, что Турция начинает блокировать поставки санкционных товаров, китайские банки спокойно применяют оверкомплайенс и т.д.
    Не смеяться надо, а уже вчера начинать готовиться и к диверсификации логистики, и к реальному, а не декларативному промышленному, технологическому и иным видам суверенитета.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:09
    +1
    Думаю Норникель уржался. В Гватемале вроде и наши сами этот никель добывают.
  8. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 19:37
    0
    Придумать такую дурь могут только в США, а схавать эту дурь могут только в Европе.
    Россия, в состоянии обеспечить себя практически всеми элементами химической таблицы и никелем в том числе. Плохо тут одно, что преподавание экономической географии в европейских школах представлено на самом низшем уровне, иначе бы Европейцам осталось бы только посмеяться над этим решением США.
    Норильскникель никуда не делся, он производит никеля больше чем вся Европа, а если заплатят, то ОН готов экспортировать свой никель, даже в Швейцарию.
  9. svoroponov
    svoroponov Сегодня, 19:48
    0
    Там где иникель часто и золото и ещё полезные сопутствующие металлы добываются и выделяются при переработке руд. Так что тут надо знать процентное содержание металлов в этой руде.Американцев возможно заинтересовала платина , которой сейчас остро у них не хватает для топливных катализаторов в автостороении. Вот и метусятся.