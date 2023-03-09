Минобороны России подтвердило использование гиперзвуковых «Кинжалов», назвав ракетную атаку ответом за нападение на Брянскую область

В министерстве обороны России подтвердили сегодняшнюю массированную ракетную атаку на объекты киевского режима. При этом подтверждено и использование гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Напомним, что сегодня в Воздушных силах Украины заявляли о том, что было выпущено 6 «Кинжалов», причём ни один из них не удалось перехватить. В результате атаки были поражены военные объекты и объекты критической инфраструктуры в ряде областей Украины, включая Киевскую и Львовскую области.
В Минобороны России подчёркивают, что сегодняшняя ракетная атака является ответом на террористическую акцию, устроенную в Брянской области. Речь идёт о нападении на Климовский район, в результате чего двое гражданских погибли, несколько человек, включая 10-летнего школьника, получили ранения.
В российском оборонном ведомстве назвали сегодняшние удары по объектам противника «ударом возмездия». В комментарии говорится, что цель такого удара достигнута – все назначенные цели поражены. В том числе поражён объект базирования украинских ударных дронов и военные производственные мощности, включая те, на которых производились боеприпасы.
Ранее сообщалось, что одна из ракет поразила ТЭЦ-5 в Киеве. В украинской столице и Львове также поражены объекты военного командования .