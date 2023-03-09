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Минобороны России подтвердило использование гиперзвуковых «Кинжалов», назвав ракетную атаку ответом за нападение на Брянскую область

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Минобороны России подтвердило использование гиперзвуковых «Кинжалов», назвав ракетную атаку ответом за нападение на Брянскую область

В министерстве обороны России подтвердили сегодняшнюю массированную ракетную атаку на объекты киевского режима. При этом подтверждено и использование гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Напомним, что сегодня в Воздушных силах Украины заявляли о том, что было выпущено 6 «Кинжалов», причём ни один из них не удалось перехватить. В результате атаки были поражены военные объекты и объекты критической инфраструктуры в ряде областей Украины, включая Киевскую и Львовскую области.


В Минобороны России подчёркивают, что сегодняшняя ракетная атака является ответом на террористическую акцию, устроенную в Брянской области. Речь идёт о нападении на Климовский район, в результате чего двое гражданских погибли, несколько человек, включая 10-летнего школьника, получили ранения.

В российском оборонном ведомстве назвали сегодняшние удары по объектам противника «ударом возмездия». В комментарии говорится, что цель такого удара достигнута – все назначенные цели поражены. В том числе поражён объект базирования украинских ударных дронов и военные производственные мощности, включая те, на которых производились боеприпасы.

Ранее сообщалось, что одна из ракет поразила ТЭЦ-5 в Киеве. В украинской столице и Львове также поражены объекты военного командования .
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37 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:22
    +12
    Такой удар должен быть каждый раз, когда с окраины только случайно пукнули в сторону нашей границы....
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 14:26
      +12
      Такой удар должен быть каждый раз. Точка.
      С Уважением
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:31
        +8
        Вообще то удары должны быть на упреждение..А не по факту свершенного.Впрочем и безноказанно это оставлять нельзя.Хотя надо было сразу по Банковой
        1. nobody75
          nobody75 Сегодня, 14:47
          +3
          Думаю, что удары нужно наносить без всякого повода - в рамках "Стратегии Подрезания Корней"
          С Уважением
      2. кредо
        кредо Сегодня, 14:36
        +4
        Цитата: nobody75
        Такой удар должен быть каждый раз. Точка.
        С Уважением

        А я бы изменил формулировку удара и вместо "ответ за нападение" сделал бы его "ответом за подготовку к нападению".

        По факту получается, что Россия избрала позицию обороняющейся стороны, которая ждёт когда на неё нападут, когда погибнет мирное население или военнослужащие, а объекты инфраструктуры, промышленности и жилой сектор подвергнутся уничтожению.
        Слабое утешении для тех кто живёт рядом с границей и ежедневно рискует оказаться в преисподней.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 14:29
      +4
      Наш мощный ракетный удар - это хорошо, это приятно, но это всё же очень дорого... этими-же ракетами вместо всяких станций да по укропской ПВО, а вот тогда ОДАБ, кассеты и напалм по бандеровским позициям, а ФАБы и КАБы - по всяческой тамошней инфраструктуре в режиме 24 на 7, и будет очень хорошо...
      1. Aken
        Aken Сегодня, 14:41
        0
        Чтобы так сделать, надо сначала сбить самолёты ДРЛО. Иначе, как показала практика, никак.
      2. nobody75
        nobody75 Сегодня, 14:51
        +1
        Укропская ПВО, в рамках обычной для амеров тактики, рассредоточена по городским кварталам. Она будет ждать пилотируемые ЛА, даже если все кругом будет полыхать. Таким образом, наша задача вызвать каскадное обрушение городской инфраструктуры, после чего, позиции пво будут легко вскрыты и уничтоженны.
        С Уважнением
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 14:42
      0
      Цитата: Uprun
      Такой удар должен быть каждый раз, когда с окраины только случайно пукнули в сторону нашей границы....

      Наконец то мы стали называть вещи своими именами! Вот только, следуя логике, такие удары должны стать ежедневными, за Донецк и сопредельные регионы и, я бы предложил, в нарастающем порядке - каждый новый удар должен быть всё сильнее, пока не сложат оружие!
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 14:55
        +2
        Удар возмездия... Получается, что если бы не удар по Брянской области, то никто бы и не почесался? Странная позиция...
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 14:56
        0
        Удар возмездия... Получается, что если бы не удар по Брянской области, то никто бы и не почесался? Странная позиция...
  2. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 14:25
    -6
    В российском оборонном ведомстве назвали сегодняшние удары по объектам противника «ударом возмездия».

    Ого, "удар возмездия". Интересная риторика из официальных уст.
    Подсмотрели у маленькой ближневосточной страны?
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 14:34
      +5
      Цитата: Пулково1942
      Ого, "удар возмездия". Интересная риторика из официальных уст.
      Подсмотрели у маленькой ближневосточной страны?

      Подобные мероприятия ещё в советские времена назывались операцией "Возмездие". Стандартная формулировка. В Афганистане практиковалось в ответ на любую вызывающую акцию душманов, чтобы неповадно было.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:43
      +2
      Цитата: Пулково1942
      Ого, "удар возмездия". Интересная риторика из официальных уст.
      Подсмотрели у маленькой ближневосточной страны?

      Важно не кто у кого что подсмотрел, а как применил!
  3. Комментарий был удален.
  4. ALEXX.
    ALEXX. Сегодня, 14:26
    +2
    Шесть кинжалов за раз, это серьезно.
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 14:27
    -4
    В министерстве обороны России подтвердили сегодняшнюю массированную ракетную атаку на объекты киевского режима. При этом подтверждено и использование гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Напомним, что сегодня в Воздушных силах Украины заявляли о том, что было выпущено 6 «Кинжалов», причём ни один из них не удалось перехватить.

    МО подтверждают то, что сказал Залужный? Ну, тогда за новостями к нему будем обращаться, а не к МО.
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  7. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:29
    +5
    Чё там?

    Говорят что ПВОшников/советников НАТОвских бомбанули.
    Офис президента гниды верещит и оправдывается по полной
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 14:40
      +1
      Цитата: JonnyT
      Чё там?

      Говорят что ПВОшников/советников НАТОвских бомбанули.
      Офис президента гниды верещит и оправдывается по полной

      Вспоминается стародавний анекдотичный случай. Когда американской Дельте во Вьетнаме было поставлено задание- захватить советских военных советников ПВО, желательно с документацией. Слишком много Б52 стали сбивать.
      И они погрузились в два вертолета и полетели. Полетели брать в плен ПВО.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:48
      +1
      Цитата: JonnyT
      Чё там?

      Говорят что ПВОшников/советников НАТОвских бомбанули.
      Офис президента гниды верещит и оправдывается по полной

      А у нас сегодня две части стали гвардейскими: одна ПВО и одна авиа! drinks
  8. Million
    Million Сегодня, 14:35
    +2
    Ответный удар должен быть таким,чтобы киевскому режиму даже мысль в голову не пришла совершить подобный теракт.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:50
      0
      Цитата: Million
      Ответный удар должен быть таким,чтобы киевскому режиму даже мысль в голову не пришла совершить подобный теракт.

      Ответный удар должен быть такой, что бы ни одна мысль вообще не могла прийти в голову, ввиду наличии отсутствия оной!
  9. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 14:35
    +4
    Возмездие,серьезно?! Удары нужно наносить что бы победить, а не прикрывать очередной ваш обсёр! Складывается ощущение что МО вообще не понимает как победить в войне. И не удивительно, когда во главе стоят такие "гении".
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:36
    0
    Дык с Мичулищей взлетел МИГ 31К и опять по всей краине "Алярм" или " Ахтунг",но мне по душе русское ,ёмкое слово.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:54
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Дык с Мичулищей взлетел МИГ 31К и опять по всей краине "Алярм" или " Ахтунг",но мне по душе русское ,ёмкое слово.

      Определённо окончание этого слова должно звучать как "здец"!
  11. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:39
    +2
    Про-Украинские ТЛГ каналы пишут:

    Наш источник сообщает, что Офис Президента начал экономить ракеты ПВО, так как россияне очень часто запускали «пустышки», чтобы выявить ПВО ВСУ.
    Сегодняшняя атака стала самой массовой из-за применения ракет кинжал, которые по нашим данным нанесли удар по бункерным центрам управления и планирования, а также по ПВО/РЛС. Есть информация, что есть попадания по западным установкам (Iris-r и nasams).
    Потери среди офицерского состава.

    Конец цитаты.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:40
    0
    назвали сегодняшние удары по объектам противника «ударом возмездия»
    В моем понимании "удар возмездия" это например: удар англосаксов по Дрездену во 2 МВ. Просто сравняли с землей и назвали "возмездием". А удары по украинской инфраструктуре и военным объектам должны быть ежедневными и необходимыми для уничтожения противника, с которым воюешь.
  13. HAM
    HAM Сегодня, 14:41
    +1
    Самое интересное в этом деле-наши не скажут,а кохлы не признаются ни в жисть,куда всё таки попали..
    У наших,по понятным причинам,не принято говорить о точных целях,а у кохлов,как всегда-в "жилые дома"...
  14. kasatky
    kasatky Сегодня, 14:42
    +2
    Применение кинжалов намекает на то, что противник смог таки построить эшелонированную ПВО, которая не каждой ракете по силам.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: kasatky
      Применение кинжалов намекает на то, что противник смог таки построить эшелонированную ПВО, которая не каждой ракете по силам.

      Хорошо строить то, что стоит там с советских времён. Вот только всем этим управлять надо, да некем. Мы воюем войсковой ПВО, с применением, иногда, С-300 и, практически, не задействуем ПВО страны с более дальнобойными ЗРК. Шумеры, имея, в начальной стадии, эшелонированную ПВО профукали почти всё, остатки заныкали и теперь боятся лишний раз свет в кабине зажечь...
  15. polinet
    polinet Сегодня, 14:45
    0
    Цитата: Uprun
    Такой удар должен быть каждый раз, когда с окраины только случайно пукнули в сторону нашей границы....

    Я бы не называл - ударом возмездия. Лучше - идет планомерная работа СВО по демилитаризации и денацификации Украины. А то получается, что если бы террористической вылазки не было, то Россия удар возмездия и не нанесла бы.
  16. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:48
    +1
    Ага, т.е. если терактов с их стороны не будет, то они могут спать спокойно, ракетами бить не будем. Зачётнейшая логика проведения ̶к̶а̶к̶о̶й̶-̶т̶о̶ ̶т̶а̶м̶ ̶о̶п̶е̶ какого-то там мероприятия. Мне одному кажется, что кое-где либо от природы плохо соображают, либо веществами балуются и поэтому такие умиротворённые?
  17. Vik66
    Vik66 Сегодня, 14:49
    +1
    Вот бы этими Кинжалами да по Бескидскому туннелю, а так потратили дорогостоящие боеприпасы неизвестно куда.
  18. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:53
    -1
    Пальнули бы и так, но решили приурочить что б красиво было для третьих стран.
  19. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:57
    +1
    я чего-то уже совсем не понимаю, а если не нападение на область РФ, то утюжить врага не нужно?!!!!
  20. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:01
    0
    Цитата: ААК
    Наш мощный ракетный удар - это хорошо, это приятно, но это всё же очень дорого... этими-же ракетами вместо всяких станций да по укропской ПВО, а вот тогда ОДАБ, кассеты и напалм по бандеровским позициям, а ФАБы и КАБы - по всяческой тамошней инфраструктуре в режиме 24 на 7, и будет очень хорошо...

    А ПВО надо полагать в бетон вмуровано, стоит и ждёт пока Калибры по нему прилетят))) Пригожин всем великим стратегам предлагает АК выдать, не упускайте шанс.
  21. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 15:02
    0
    Боюсь это в самом деле удар возмездия и ни какой стратегии по обработке тылов противника не существует.
  22. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 15:02
    0
    "назвав ракетную атаку ответом за нападение на Брянскую область"
    Это мелко! Хоботов! (с)