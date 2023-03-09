Польша передала Украине все 14 обещанных ранее танков Leopard 2А4

Несмотря на заявления различных западных военных экспертов и чиновников о проблемах, связанных с неисправностью техники на европейских складах, натовские танки таки поступают на Украину.
В частности, свое обещание уже в полной мере выполнила Польша, власти которой заявили о намерении передать Киеву четырнадцать немецких танков Leopard 2А4 сразу же после соответствующего разрешения со стороны ФРГ.
Ранее сообщалось, что первые четыре машины прибыли на Украину 24 февраля текущего года. Теперь же Варшава передала ВСУ оставшиеся 10 единиц, о чем в ходе сегодняшнего брифинга заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
Со слов польского министра, его страна не только поставила на Украину обещанные танки Leopard 2А4, но и провела с военнослужащими ВСУ подготовку по управлению данными машинами.
Кроме того, Блащак подчеркнул, что именно благодаря Варшаве Киев может получить целый батальон «Леопардов». С его слов, Польша свою часть уже передала, теперь дело за союзниками.
Глава польского военного ведомства напомнил, что помимо польских танков в состав вышеупомянутого батальона должны войти по 8 машин из Канады и Норвегии, а также 6 или 10 Leopard 2А4 из Испании.
Стоит добавить, что ранее танки западного образца Киеву пообещали и другие европейские страны, включая Германию, Францию и Великобританию. По этому поводу в Кремле заявили, что подобные действия будут восприниматься, как вовлеченность данных стран в конфликт на Украине.