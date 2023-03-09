Военное обозрение
Войти Регистрация

Польша передала Украине все 14 обещанных ранее танков Leopard 2А4

13
Польша передала Украине все 14 обещанных ранее танков Leopard 2А4

Несмотря на заявления различных западных военных экспертов и чиновников о проблемах, связанных с неисправностью техники на европейских складах, натовские танки таки поступают на Украину.


В частности, свое обещание уже в полной мере выполнила Польша, власти которой заявили о намерении передать Киеву четырнадцать немецких танков Leopard 2А4 сразу же после соответствующего разрешения со стороны ФРГ.

Ранее сообщалось, что первые четыре машины прибыли на Украину 24 февраля текущего года. Теперь же Варшава передала ВСУ оставшиеся 10 единиц, о чем в ходе сегодняшнего брифинга заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Со слов польского министра, его страна не только поставила на Украину обещанные танки Leopard 2А4, но и провела с военнослужащими ВСУ подготовку по управлению данными машинами.

Кроме того, Блащак подчеркнул, что именно благодаря Варшаве Киев может получить целый батальон «Леопардов». С его слов, Польша свою часть уже передала, теперь дело за союзниками.

Глава польского военного ведомства напомнил, что помимо польских танков в состав вышеупомянутого батальона должны войти по 8 машин из Канады и Норвегии, а также 6 или 10 Leopard 2А4 из Испании.

Стоит добавить, что ранее танки западного образца Киеву пообещали и другие европейские страны, включая Германию, Францию и Великобританию. По этому поводу в Кремле заявили, что подобные действия будут восприниматься, как вовлеченность данных стран в конфликт на Украине.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:07
    +3
    Очень надеюсь, что часть ракетного удара, который наносили сегодня, пришлось и по этому "зверинцу".
    Да и на заставке фото датских "Леопард-1А5", они то каким местом к этой новости?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:19
      +1
      Датские 1А5 входят в общий « танковый пакет», куда помимо изначальных Леопард 2А4 планируется включить также польские Т-72М1 и ПТ-91 и, возможно другие танки бог-восточной Европы. «Советские» танки в Европе далеко не закончились.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 15:28
        -1
        Так сколько там танков передали?
        Не слишком ли много?
    2. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 15:24
      -3
      Напрасно надеетесь.
      Видимо, не разрешают хозяева по ним бить.
  2. Диверcант
    Диверcант Сегодня, 15:14
    +1
    Много раз говаривалось, что когда мы подойдем к мостам через Днепр, Буги и прочие реки и речушки, их взорвут.
    Когда все закончится уцелевшие мосты нам все равно придется сносить, так как их строил клятый Союз в 60- 70х Т.е. этим мостам кирдык по любому. Вот почему их не уничтожили до сих пор? Сначала основные ж.д мосты потом крупные автомобильные.
    К мостам еще нужно прибавить уничтожение ТЭЦ и всех тоннелей в Карпатах
    1. shikin
      shikin Сегодня, 15:38
      +1
      А мост в Затоке уничтожили? С десяток Калибров потратили, и что? Для выведения из строя Антоновского моста в Херсоне ВСУ потратили несколько десятков ракет Хаймарс.
      Не так все просто, как кажется.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:15
    -4
    В общем оказалось , что леопарды товар штучный, боеспособных не так уж много набралось . Если завтра война если завтра в поход , значит танки нато полный пфффф!
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:33
      +1
      Не нужно путать количество танков для поставки скакуасам и для защиты себя любимых. Танков пока мало и по той причине что непонятна перспектива оплаты за них. Да и 3 мировую никто не хочет. Вот и везут по чуть чуть. И Украину не бросают, и нас сдерживают. А учитываю то что бои идут в 1000 км от ЕС и 10.000 км от США то им пофигу на этот цирк. Нужно будет и 5 лет будут тянуть.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:29
    0
    Гремели оркестром «Катюши» над полем,
    «Пантеры» и «Тигры» кострами пылали,
    И падали бомбы с неистовым воем,
    И пули над ухом, как пчелы, жужжали.
    Остались у вдов – матерей только слезы,
    Да холмики с красной звездой у земли.
    И в дни торжества мы спешим поклониться
    За подвиг их ратный в жестоком бою,
    За русское поле с созревшей пшеницей,
    За чистое небо в родимом краю.
    Их внуки к подножью тюльпаны кладут…
    Уходят отсюда на службу ребята,
    И клятву на верность отчизне дают!
    Мы все перед ними в долгу неоплатном,
    Тот танковый бой не забудет народ!
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:38
    -1
    Обещанного три года ждут - не прокатило, ну да у пшеков там свой интерес, вот и стараются, каштаны для них есть пока кому таскать.....
  6. fiv
    fiv Сегодня, 15:41
    +3
    Начинается новый сериал - похождения леопардов в украине. Немчуги с замиранием сердца ждут первых потерь своих кошаков.
  7. Snay
    Snay Сегодня, 15:41
    +2
    Показушники гребаные..
    Да, да знаю, что текст короткий..
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:53
    +1
    провела с военнослужащими ВСУ подготовку по управлению данными машинами.
    Э-э-э-э..., как это по-русски? Провела подготовку военнослужащих ВСУ к управлению request данными машинами.