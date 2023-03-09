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В Запорожской области начали формировать Народное ополчение

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В Запорожской области начали формировать Народное ополчение

В Запорожской области местные власти начали формировать Народное ополчение региона. Соответствующий указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.


В основные задачи подразделений, входящих в состав Народного ополчения, будет входить обеспечение охраны общественного порядка и расположенных в регионе важных объектов жизнеобеспечения, а также государственной собственности и личного имущества граждан.

Согласно указу, добровольцы, вошедшие в состав Народного ополчения, будут проходить службу в военизированном формировании без отрыва от основного места работы. Под руководством опытных инструкторов на полигоне будут проводиться занятия с ополченцами.

В Народное ополчение Запорожской области могут добровольно вступить все достигшие совершеннолетнего возраста граждане России, а также лица, не имеющие гражданства, постоянно проживающие или проживавшие ранее на территории области.

Осенью прошлого года в Запорожской области по инициативе врио губернатора региона были сформированы добровольческие батальоны, которым даны имена известного советского разведчика Павла Судоплатова, апостола Андрея Первозванного и "Славянской гвардии". Батальоны были полностью укомплектованы всей необходимой для выполнения боевых задач экипировкой за счет бюджета области.

Таким образом, наблюдается интеграция в общероссийское пространство новых регионов, присоединившихся к Российской Федерации после проведения соответствующих референдумов.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram/Балицкий Евгений
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17 комментариев
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  1. polinet
    polinet Сегодня, 15:06
    0
    Это хорошо. Бендеровцы еще долго по лесам бегать будут, надо будет вылавливать после СВО.
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 15:15
      +1
      Я, скорее, провел бы прямую параллель с более ранним заявлением Балицкого о том, что на "его" направлении, формируется 40-тысячный кулак ВСУ.


      Самое главное в этом, посмотреть много ли будет добровольцев. Это будет реальный показатель отношения простых украинцев к этой войне.
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:20
        -1
        Референдум, думается, уже все более чем показал.
        А вот очередное формирование (вопрос ещё в том - а откуда вооружение) под руководством регионального политика - это огромный вопрос.
        Указами ПРЕЗИДЕНТА определён общий порядок обращения добровольцев - через военный комиссариат и уже он распределяет добровольцев. Есть аж целый совершенно свежий приказ МО #67 на эту тему.
        А тут еще одно "вооруженное формирование" минуя МО? Откуда у губернатора право на подобное??
        У нас есть МО, МВД,. ФСБ и т.д. это же их функции! Или теперь ЧВК, "военизированные организации" будут создавать в стране все, у кого есть деньги и оружие ???
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 15:59
          +1
          Конечно будут, у каждого феодала должна быть своя дружина. bully
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:16
      +1
      Согласно указу, добровольцы, вошедшие в состав Народного ополчения, будут проходить службу в военизированном формировании без отрыва от основного места работы. Под руководством опытных инструкторов на полигоне будут проводиться занятия с ополченцами.

      Всё правильно! Увы, без этого точно не обйтись. Главное, чтобы добровольцы Народного ополчения оказались действительно надёжными и верными новой власти людьми.
    3. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 15:18
      +1
      Действительно отличная новость! Право защищать свою жизнь, свой дом, свою землю неоспоримо. Обеспечить оружием, провести боевое слаживание, и всё в свободное от основной работы время. Только Сами!!! Народ который готов себя защищать, победить невозможно. ‘
      Пора переносить эту практику на другие регионы России.
      1. скептик
        скептик Сегодня, 15:27
        +2
        Батальоны были полностью укомплектованы всей необходимой для выполнения боевых задач экипировкой за счет бюджета области.


        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Пора переносить эту практику на другие регионы России.

        Вы забыли о попытках губернаторов России, приграничных к Украине областей, создать тероборону из местных? Им сказали: "создавайте, но без оружия". Кого Кремль больше боится?
    4. solar
      solar Сегодня, 15:27
      +3
      еще долго по лесам бегать будут

      в тех местах нет никаких лесов
    5. bambr731
      bambr731 Сегодня, 15:56
      +1
      Этих бандеровцев сейчас в России сейчас больше, чем на Украине. Вот где ловить - не переловить what
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:07
    +2
    Это необходимо делать.И нп только в Запорожской области.Мы на войне и беспечности места нп должно быть
  3. alekc75
    alekc75 Сегодня, 15:10
    +6
    Цитата: polinet
    Это хорошо. Бендеровцы еще долго по лесам бегать будут, надо будет вылавливать после СВО.
    не путай бАндеровцы!! а не бендеровцы!
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:01
      0
      Бандеровцев реально бесит, когда их неправильно называют, так что вполне даже допустимо такое использование.
  4. Диверcант
    Диверcант Сегодня, 15:17
    0
    Хорошее и нужное дело. Опять же другим будет видно, что это не русская армия , а местный народ.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 15:18
    +2
    Больше 30-ти лет в головы этих парней вбивали идеи национализма и сейчас, что бы им доверить оружие, они должны пройти большой отбор
  6. Goscha
    Goscha Сегодня, 15:21
    0
    Непонятно, как всё это организуют. Типа ШРМ, что ли? Вот отработал я смену, с 8 до 17, а дальше? На полигон ехать? Чему там учить будут? Сама идея, в принципе неплохая, если кому-то привьют навыки владения боевым оружием, а кто-то просто вспомнит, лишь бы всё это дело не закончилось пустой говорильней...
  7. solar
    solar Сегодня, 15:26
    0
    Осенью прошлого года в Запорожской области по инициативе врио губернатора региона были сформированы добровольческие батальоны, которым даны имена известного советского разведчика Павла Судоплатова, апостола Андрея Первозванного и "Славянской гвардии".

    не "были сформированы", а "объявлено о формировании", что несколько не одно и то же.
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:42
    0
    Осенью прошлого года в Запорожской области по инициативе врио губернатора региона были сформированы добровольческие батальоны, которым даны имена известного советского разведчика Павла Судоплатова, апостола Андрея Первозванного и "Славянской гвардии". Батальоны были полностью укомплектованы всей необходимой для выполнения боевых задач экипировкой за счет бюджета области.
    Стесняюсь спросить, где были и чем занимались"народные запорожские мстители" в 2009, 2012, 2014 годах?! Как так случилось получилось что теперича они перекрасились в неистовых, патриотично настроенных защитников?! Жили жили в своей хате скраю ничего не зная начиная с 1994 года и тут на тебе... В колхозе власть перестала меняться ?! angry