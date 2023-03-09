В Запорожской области начали формировать Народное ополчение

В Запорожской области местные власти начали формировать Народное ополчение региона. Соответствующий указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В основные задачи подразделений, входящих в состав Народного ополчения, будет входить обеспечение охраны общественного порядка и расположенных в регионе важных объектов жизнеобеспечения, а также государственной собственности и личного имущества граждан.Согласно указу, добровольцы, вошедшие в состав Народного ополчения, будут проходить службу в военизированном формировании без отрыва от основного места работы. Под руководством опытных инструкторов на полигоне будут проводиться занятия с ополченцами.В Народное ополчение Запорожской области могут добровольно вступить все достигшие совершеннолетнего возраста граждане России, а также лица, не имеющие гражданства, постоянно проживающие или проживавшие ранее на территории области.Осенью прошлого года в Запорожской области по инициативе врио губернатора региона были сформированы добровольческие батальоны, которым даны имена известного советского разведчика Павла Судоплатова, апостола Андрея Первозванного и "Славянской гвардии". Батальоны были полностью укомплектованы всей необходимой для выполнения боевых задач экипировкой за счет бюджета области.Таким образом, наблюдается интеграция в общероссийское пространство новых регионов, присоединившихся к Российской Федерации после проведения соответствующих референдумов.