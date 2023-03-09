Минобороны: Российские лётчики за сутки сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины

Министерство обороны РФ в сегодняшней сводке сообщает о массированном «ударе возмездия», нанесенном ВС РФ в ответ на террористические акции украинских боевиков, совершенные 2 марта на территории Брянской области.
По данным министерства, удары, в том числе с применением гиперзвуковых комплексов «Кинжал», были нанесены по ключевым элементам военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, с ними связанным. Конашенков сообщил, что все заданные цели были успешно поражены.
Вопреки заявлениям Генштаба ВСУ, который снова отчитался о перехвате почти всех российских ракет (кроме «Кинжалов») и беспилотников, в результате точных попаданий уничтожены места базирования БПЛА, сорвана перевозка по железным дорогам живой силы и техники ВСУ к передовой, выведены из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Касательно действий сухопутных войск российской армии в зоне СВО, Минобороны сообщает о продолжающемся планомерном уничтожении живой силы и техники противника практически на всех участках фронта.
На Купянском направлении за сутки потери противника составили до 50 человек личного состава, уничтожены две БМП и семь бронеавтомобилей. На Красно-Лиманском направлении на подконтрольной ВСУ территории в ЛНР и ДНР огнем артиллерии группировки войск «Центр» выведены из строя САУ «Гвоздика» и пять единиц военной техники, убитыми и ранеными противник потерял до 115 боевиков.
Еще 135 украинских националистов уничтожены совместными действиями ЧВК «Вагнер» и «Южной» группировки войск ВС РФ на Донецком участке фронта. Выбытие техники и орудий ВСУ на позициях в районе Красного, Семеновки и Первомайского в ДНР составило: три боевые бронированные машины и три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-1. В районе прифронтового села Воздвиженка (до 2016 г. Красный Пахарь) накрыт склад с боеприпасами дислоцированной там 110-й механизированной бригады ВСУ.
Российские летчики продолжают добивать истребительную и армейскую авиацию Воздушных сил Украины. Вблизи города Вольнянск Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29, а над городом Новогродовка в Донецкой республике вертолет Ми-8. Силами ПВО ВС РФ за сутки перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотников и шесть ракет РСЗО HIMARS.