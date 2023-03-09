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Минобороны: Российские лётчики за сутки сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины

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Минобороны: Российские лётчики за сутки сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины

Министерство обороны РФ в сегодняшней сводке сообщает о массированном «ударе возмездия», нанесенном ВС РФ в ответ на террористические акции украинских боевиков, совершенные 2 марта на территории Брянской области.


По данным министерства, удары, в том числе с применением гиперзвуковых комплексов «Кинжал», были нанесены по ключевым элементам военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, с ними связанным. Конашенков сообщил, что все заданные цели были успешно поражены.

Вопреки заявлениям Генштаба ВСУ, который снова отчитался о перехвате почти всех российских ракет (кроме «Кинжалов») и беспилотников, в результате точных попаданий уничтожены места базирования БПЛА, сорвана перевозка по железным дорогам живой силы и техники ВСУ к передовой, выведены из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Касательно действий сухопутных войск российской армии в зоне СВО, Минобороны сообщает о продолжающемся планомерном уничтожении живой силы и техники противника практически на всех участках фронта.

На Купянском направлении за сутки потери противника составили до 50 человек личного состава, уничтожены две БМП и семь бронеавтомобилей. На Красно-Лиманском направлении на подконтрольной ВСУ территории в ЛНР и ДНР огнем артиллерии группировки войск «Центр» выведены из строя САУ «Гвоздика» и пять единиц военной техники, убитыми и ранеными противник потерял до 115 боевиков.

Еще 135 украинских националистов уничтожены совместными действиями ЧВК «Вагнер» и «Южной» группировки войск ВС РФ на Донецком участке фронта. Выбытие техники и орудий ВСУ на позициях в районе Красного, Семеновки и Первомайского в ДНР составило: три боевые бронированные машины и три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-1. В районе прифронтового села Воздвиженка (до 2016 г. Красный Пахарь) накрыт склад с боеприпасами дислоцированной там 110-й механизированной бригады ВСУ.

Российские летчики продолжают добивать истребительную и армейскую авиацию Воздушных сил Украины. Вблизи города Вольнянск Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29, а над городом Новогродовка в Донецкой республике вертолет Ми-8. Силами ПВО ВС РФ за сутки перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотников и шесть ракет РСЗО HIMARS.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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17 комментариев
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  1. SkАй
    SkАй Сегодня, 15:19
    0
    А по-конкретнее, что за объекты или узлы уничтожены? откуда такая уверенность, что снижена интенсивность перевозок для ВСУ? Железная дорога очень быстро нивелирует ущерб, тактика комариных укусов к существенному результату не приводит. Можно лише верить в цифры уничтоженных бандеровцев, видео / фото с украинских кладбищ их подтверждают
    1. Александр_Александр
      Александр_Александр Сегодня, 15:50
      0
      На войне каждый день - это целый день. Если хоть на день будет сорвана поставка техники, боеприпасов и прочего, это сразу отразится на ЛБС. А потом, начали долбить по генераторным залам, а не только по трансформаторным подстанциям. И пускай жд можно перевести на тепловозы, а заводы по производству снарядов на тепловозы не переведешь. И базу беспилотников если раздолбали, то уж раздолбали.
  2. Roust
    Roust Сегодня, 15:20
    -1
    Удары возмездия должны быть каждый день! И в первую очередь - по Банковой.
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:26
    -4
    кАнашенкО уже трижды все Хаймарсы уничтожил... Его послушать , себя на...тянуть. Где конкретика? Озвучь хотя-бы изначально выбраные цели , а народ уже как-то найдёт подтверждения или опровержения. Вам-же , дебилам , будет проще!
  4. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:26
    -1
    Цитата: Roust
    Удары возмездия должны быть каждый день! И в первую очередь - по Банковой.

    Самое бесполезное что можно делать.
  5. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 15:30
    -2
    Ну что ,где свидетели общества „конашенков три раза уничтожил”?
    Что новенького расскажут laughing ?
  6. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 15:33
    -1
    Если не ошибаюсь в бывшей УССР было не менее трёх округов .С самым на то время современным вооружением .Плюс уровень подземных хранилищ и сооружений .А строить при Союзе умели!Выбивать все это думаю ещё долго .Плюс , партнёры, насыпают
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 15:36
      +1
      Да, три округа было: Киевский, Одесский, Прикарпатский. В Одесский округ входила также территория Молдавской ССР.
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 15:56
        0
        Не только Молдавия , Но и Крым тоже , входили в состав КОд.ВО.
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:35
    -1
    .. и три кракена.
    Силенок мало для наступления у нас.
    А сверхослабление ухрии планируется? чтоб не могли сопротивляться...
    Бережем честь и гордость партнеров по мирным переговорам.
    Как странная, зимняя, финская? Нейтральная волынь - предел мечтаний наших стратегов?
  8. Грица
    Грица Сегодня, 15:36
    +1
    Наш генштаб говорит о 100% уничтожении целей, украинский ГШ говорит о 100% сбития всех запущенных ракет. А все таки интересно было бы знать эффективность укропской ПВО, сколько все таки наших ракет сбивается?
    1. Александр_Александр
      Александр_Александр Сегодня, 15:53
      0
      хохлядский генштаб смотрит, сколько видосов/фоток со взрывами в интернет утекло, например 5, и говорит, ну вот, мы сбили 95 ракет из 100. лохи верят
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:54
      0
      Пока видел одну фотку сбитой нашей крылатой ракеты.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:59
      0
      Понятно одно.Врут все.Вот такой короткий,но емкий комментарий
  9. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 15:57
    -1
    А по РЕН-ТВ сейчас показали, что в США наградили Тайру.
    Интересно, для чего нам это показывают?
  10. Gabriel_GB
    Gabriel_GB Сегодня, 16:07
    0
    Represalia??? Todos los días..durante el día y durante la noche sin dar descanso al enemigo hay que bombardear esos objetivos...destruir el sistema ferroviario ..energético y fabril...por que no lo hacen??
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:19
    -1
    Mein Eindruck ist, dass die Ukraine-Nazis derzeit gezielt einen
    Angriff auf Saporoschje und die Krim vorbereiten...!!

    Laut den Behörden in Saporoschje sammeln sich nahe der Ortschaft
    Prischib zur Zeit etwa 40.000 tausend Mann der ukrainischen
    Streitkräfte und gleichzeitig mehren sich die Berichte über die
    Lieferung von Biber-Panzerbrückenlegern in die Ukraine,
    ausgerechnet von den Neu-Nazis in Deutschland...!!!
    Natürlich nehme ich an, dass diese Entwicklungen dem russischen
    Generalstab bekannt sind, aber seid Krasny-Limanski traue ich auch
    hier außer der "Gruppe Wagner" so gut wie Niemandem einen ECHTEN
    PLAN zu, solchen Vorbereitungen mit aller Härte vorzubeugen und den
    Gegner bereits JETZT (!!) zu vernichten, lange bevor es überhaupt zu
    Angriffen in dieser Größenordnung kommen kann...!!

    Offen gestanden vermisse ich nach anfänglicher Begeisterung
    die neue "Handschrift" und die massive Planänderung auch von
    Generalstabs-Chef Valery Gerasimov, wo ich mir wirklich weit mehr
    an signifikanten, neuen Ideen erwartet hätte...!!!?

    Ich vermute mal, dass die Verbrecher in London gleichzeitig einen
    massiven Drohnen-Angriff auf die Krim vorbereiten, um darüber
    hinaus auch einen Angriff auf das Kernkraftwerk in Saporoschje zu
    planen, wo laut heutigen Nachrichten nunmehr die Stromversorgung
    aus der Ukraine trotz aller Risiken komplett gekappt wurde...!!!

    Diese NAZI-Ratte Selenzkyj benötigt dringend einen Sieg, um von dem
    unvermeidlichen Verlust von Artjomovsk abzulenken und mit einem
    Super-Gau des Atomkraftwerks gleichzeitig einen maximalen Schaden
    auch für die Zivilbevölkerung zu verursachen...!!!
    Diesem Schwein ist alles egal und er "kämpft" wie eine in die Enge
    getriebene Ratte, die wild um sich beißt...!!!

    Warum nicht 40.000 tausend Mann ukrainischer NAZI-Ratten auf
    einen harten Atomschlag liquidieren, BEVOR es zu neuen Schweinereien mit Zerstörungen und vielen Toten Russen kommen kann...?!!?

    Lieber sehe ich einen Atomschlag VOR DEM BEGINN eines neuen
    Angriffs auf die KRIM und die KRIM-BRÜCKE, als wieder erst im
    Nachhinein Vergeltungsschläge ertragen zu müssen...!!!!!!!

    Und komme mir jetzt keiner mit "Bedenken" wegen des Einsatzes von
    taktischen Atomwaffen, denn DIE sind genau deswegen und für solche
    Abwehr-Fälle geschaffen worden und die Angriffe werden erst DANN
    aufhören, wenn Russland sich als das präsentiert, was es ist, nämlich
    eine ATOM-MACHT...!!

    ALLE Waffenlieferanten sollten sich dessen bewusst sein; je früher
    desto besser...!!!!!