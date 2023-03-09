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В украинском оперативном командовании «Юг» предупреждают о возможном повторном ракетном ударе

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В украинском оперативном командовании «Юг» предупреждают о возможном повторном ракетном ударе

Сегодня, 9 марта, Вооруженные Силы России нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. В ходе утренней атаки применялись как ракеты, так и дроны «Герань-2».


В свою очередь, в Минобороны Украины заявили, что вместе с «Калибрами» и другими ракетами, вроде Х-101/Х-555, ВС РФ были применены высокоточные гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Позднее данную информацию подтвердили и в российском военном ведомстве, добавив, что в результате утреннего удара был выведен ряд объектов украинского ОПК, уничтожены места базирования ударных беспилотников и сорвана переброска на фронт зарубежного вооружения для ВСУ по железной дороге.

Между тем, в украинском ОК «Юг» предупреждают, что за утренней атакой уже в ближайшее время может последовать еще одна. Подобное мнение в ходе брифинга выразила глава пресс-центра оперативного командования Наталья Гуменюк.

С ее слов, российское командование сделало обманный маневр, заведя корабли – носители «Калибров» в пункты базирования. Однако одновременно с вылетом ракетоносцев, некоторые из них покинули место дислокации.

Гуменюк подчеркнула, что сейчас в акватории Черного моря находятся как минимум два корабля носителя ракет, на борту у которых по 16 «Калибров».

Стоит отметить, что через какое-то время после заявления главы пресс-центра ОК «ЮГ» по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. К настоящему моменту частично она отменена, однако в некоторых регионах такой режим всё ещё действует.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 15:55
    +2
    Да ладно, какой такой ракетный удар. В России ракеты ещё в прошлом году закончились. (сарказм, если что) smile
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 16:03
      +1
      Ага. Закончились...
      --
      В штабе ракетных войск:
      — Сегодня пришел приказ о сокращении штатов на десять процентов. Всем понятно?
      — Да…
      — А теперь детали: я думаю, надо начать с Техаса, Флориды, Алабамы…
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:59
    +1
    Гуменюк уже посчитала ,мы 16 ракет с Чёрного моря не додали почему-то.Наверно на ночь оставили,праздник кончился.Жаль из цветов у нас только Герань летает и то низенько ,но далеко.Кстати мимоза - это серебряная Акация.
  3. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 15:59
    0
    В связи с тем что на той стороне слишком много вещателей и прогнозистов, удары надо наносить чаще.
  4. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 16:01
    0
    Как поётся в романсе "эх ещё раз, ещё раз, много много раз"!!!
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 16:04
    0
    Нельзя даму подводить, надо оправдать её прогноз! А то хорошую работу потеряет. laughing
  6. SkАй
    SkАй Сегодня, 16:06
    -2
    Я надеюсь эта матрёшка из какого-нибудь бомбоубежища или подвала вещает, трясясь от страха. А то, может, сидит в пресс-центре посреди Киева и в ус не дует.