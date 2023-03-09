В украинском оперативном командовании «Юг» предупреждают о возможном повторном ракетном ударе

Сегодня, 9 марта, Вооруженные Силы России нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. В ходе утренней атаки применялись как ракеты, так и дроны «Герань-2».
В свою очередь, в Минобороны Украины заявили, что вместе с «Калибрами» и другими ракетами, вроде Х-101/Х-555, ВС РФ были применены высокоточные гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Позднее данную информацию подтвердили и в российском военном ведомстве, добавив, что в результате утреннего удара был выведен ряд объектов украинского ОПК, уничтожены места базирования ударных беспилотников и сорвана переброска на фронт зарубежного вооружения для ВСУ по железной дороге.
Между тем, в украинском ОК «Юг» предупреждают, что за утренней атакой уже в ближайшее время может последовать еще одна. Подобное мнение в ходе брифинга выразила глава пресс-центра оперативного командования Наталья Гуменюк.
С ее слов, российское командование сделало обманный маневр, заведя корабли – носители «Калибров» в пункты базирования. Однако одновременно с вылетом ракетоносцев, некоторые из них покинули место дислокации.
Гуменюк подчеркнула, что сейчас в акватории Черного моря находятся как минимум два корабля носителя ракет, на борту у которых по 16 «Калибров».
Стоит отметить, что через какое-то время после заявления главы пресс-центра ОК «ЮГ» по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. К настоящему моменту частично она отменена, однако в некоторых регионах такой режим всё ещё действует.