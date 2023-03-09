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Минск продолжает последовательно идти по пути вступления в ШОС

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Минск продолжает последовательно идти по пути вступления в ШОС

В современных условиях, когда Запад пытается навязать своё главенство всему миру, всё большее значение приобретают международные организации, не завязанные на Запад. Одной из них является Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в которую стремятся вступить всё новые страны.


Стать членом ШОС стремится и Белоруссия. Как сообщает глава МИД Сергей Алейник, власти страны уже работают над согласованием меморандума о вступлении в ШОС.

По словам Алейника, в январе этого года Беларусь подписала протокол о присоединении к ШОС, в котором оговариваются механизмы принятия страны в Шанхайскую организацию. Министр иностранных дел Белоруссии отметил, что его страна хочет пройти ускоренную процедуру вхождения в ШОС и планирует стать членом этой организации до конца 2023 года.

Ранее белорусский депутат Сергей Сыранков говорил о том, что президент Александр Лукашенко поставил задачу по вхождению страны в ШОС, и эта задача должна быть решена в ближайшее время.

Шанхайская организация сотрудничества была образована в 2001 году по инициативе Москвы и Пекина. Сегодня в организацию входят девять стран, включая Индию, Иран и Пакистан. В 2015 году Беларусь получила в ШОС статус наблюдателя.
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Использованы фотографии:
Википедия/Cédric Lafont
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4 комментария
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  1. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:14
    0
    Министр иностранных дел Белоруссии отметил, что его страна хочет пройти ускоренную процедуру вхождения в ШОС и планирует стать членом этой организации до конца 2023 года.

    Можно только приветствовать.
  2. Normann
    Normann Сегодня, 16:20
    0
    Чем больше союзов в которые входят страны не подконтрольные Вашингтону, тем лучше для всего мирового сообщества.
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 16:28
    0
    Сейчас очень важно ОДКБ сохранить. А то после того, как наших миротворцев отодвинули от Лачинского коридора,а мы не отреагировали даже - ситуация складывается не совсем положительная.
  4. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 16:34
    0
    будем посмотреть. Потому что "идти по пути" и реально "ступить" - две большие разницы. Вон Украина уже который год успешно "евросоюзится" и "Натовеет", и что?
    А так то давно сложилось впечатление, что Лукашенко "дружит, но на минималках"