Минск продолжает последовательно идти по пути вступления в ШОС

В современных условиях, когда Запад пытается навязать своё главенство всему миру, всё большее значение приобретают международные организации, не завязанные на Запад. Одной из них является Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в которую стремятся вступить всё новые страны.Стать членом ШОС стремится и Белоруссия. Как сообщает глава МИД Сергей Алейник, власти страны уже работают над согласованием меморандума о вступлении в ШОС.По словам Алейника, в январе этого года Беларусь подписала протокол о присоединении к ШОС, в котором оговариваются механизмы принятия страны в Шанхайскую организацию. Министр иностранных дел Белоруссии отметил, что его страна хочет пройти ускоренную процедуру вхождения в ШОС и планирует стать членом этой организации до конца 2023 года.Ранее белорусский депутат Сергей Сыранков говорил о том, что президент Александр Лукашенко поставил задачу по вхождению страны в ШОС, и эта задача должна быть решена в ближайшее время.Шанхайская организация сотрудничества была образована в 2001 году по инициативе Москвы и Пекина. Сегодня в организацию входят девять стран, включая Индию, Иран и Пакистан. В 2015 году Беларусь получила в ШОС статус наблюдателя.