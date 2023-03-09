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Еврокомиссар: Украина теперь будет участвовать в совместных закупках газа ЕС

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Еврокомиссар: Украина теперь будет участвовать в совместных закупках газа ЕС

Заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон о газовом снабжении Украины сегодня обратило на себя особое внимание. По словам Симсон, Украину введут в число стран, которые участвуют в совместной закупке газа ЕС.


Кадри Симсон, которая с 2016 по 2019 годы была министром экономики Эстонии, заявила, что Украина подключена к платформе, которая предусматривает совместные закупки газа:

Платформа позволит получить 2 млрд кубометров газа дополнительно.

Такое заявление Симсон сделала на встрече с депутатским корпусом ЕС, так и не сообщив о том, кто же те конкретные люди, которые в конечном итоге решение принимали.

Симсон:

Первые контракты с использованием новой платформы для Украины планируется подписать этим летом.

Таким образом, в отношении Украины фактически реализуется план окончательного перевода её экономики под внешнее управление. Если к настоящему моменту Украина имела возможности сама распоряжаться энергоносителями, то теперь ЕС продвигает вариант, при котором каждый кубометр газа для украинских нужд должен быть согласован в Брюсселе. Всё это делается под видом «заботы об энергетической безопасности России». Одновременно с этим решение в отношении Украины фактически ставит украинский энергорынок и ГТС в прямую зависимость от решений еврочиновников. Например, те явно хотят получить дополнительные гарантии того, что смогут распоряжаться российским газом, проходящим через украинскую газотранспортную систему.

Та же Кадри Симсон призвала все страны ЕС отказаться от покупки российского СПГ.



Для справки: Кадри Симсон в постсоветское время закончила Тартуский университет по специальности "История", после чего обучалась в университетском колледже Лондона, получив степень магистра политологии. Сложно в этом списке найти отношение к экономике. Что лишний раз свидетельствует о том, что нынешние еврокомиссары - говорящие головы, лишь озвучивающие решения, которые принимаются за них и, часто, даже за пределами Евросоюза.
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18 комментариев
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  1. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:29
    0
    3.14сдеТс укре! По 5000евро/ 1000 м3 будут покупать , даже если вся остальная иУропка , по 150!
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:44
      0
      А вот интересно а сша и этот газпровод того на украинцев спишут?! Укро алигархов просто лишили способа пилить бабло, хозяин просто обозначил кто за финансы теперь отвечает. ваше же дело теперь сторона, умирать должны и территории освобождать...
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 16:20
        -1
        Так Украина давно закупает газ ЕС, чтоб у России не покупать.
        Этой новости лет семь уже.
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 16:01
      0
      зато мериканский! зато с молекулами свободы! laughing
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:32
    -1
    Не про бабло..
    О свободной прессе.
    После "завершения конфликта на Украине" какие сми, их корреспонденты приедут в рф? Песков с ними буднт любезничать также как они организовпли "отмену всего русского", в тч чайковского(не сахар-рафинад или сорт газа)??
    И что за обмены тайные в/пленных поодолжаются, с нашей стороны.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:34
    0
    Участвовать в совместных закупках....., на какие шиши? Может чиновник имела ввиду, что ЕС по квоте будет покупать газ для окраины? Купят мал-мал, установят цену для внутреннего потребителя и с комиссией/откатом "сливки" снимут. Хорошая бизнес схема, и бабки отбили, и навар получили...... Все демократично и экономически обоснованно.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:51
      +2
      На очередные кредиты под залог остатков ВВП Украины, земли и тп
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 15:36
    -1
    совместно - это как папа покупает пломбир ребенку
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:44
    +1
    Та же Кадри Симсон призвала все страны ЕС отказаться от покупки российского СПГ.

    В конце 90-х годов она работала, среди прочего, в университетской библиотеке. В 1995 году вступила в Центристскую партию и уже 23 ноября 2016 года Симсон стала министром экономики и инфраструктуры.
    Гинекологи, библиотекари правят экономикой, поэтому и бардак в ЕС.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 16:39
      0
      Цитата: tihonmarine
      Гинекологи, библиотекари правят экономикой, поэтому и бардак в ЕС.
      Бардак в ЕС у брюссельских чиновников вполне естественнен из-за "рыночной " идеологии Милтона Фридмана, взятой в ЕС и мире в качестве общепризнанной. А именно.

      Дело в том, что "рыночная" идеология Милтона Фридмана с её монетаризмом (погоней за финансовыми прибылями) пропагандирует за благо любые "левые заработки" на своём рабочем месте и в своей должности. При этом любые деньги по Фридману в его якобы идеальной капиталистической ижеологии вовсе ничем плохим не пахнут! По Фридману не важно, чем ты ещё безконтрольно зарабатываешь на своём рабочем месте.
      Например, чиновник может и даже как бы престижно обязан зарабатывать дополнительно на своём робочем месте:
      - на откатах за свой маркетинг (заниматься посредничеством продаж) для чужих фирм,
      - на откатах и взятках за лоббирование разных интересов для чужих фирм
      - использовать служебное положение в корыстных целях для своей собственнлй фирмы
      - и т.д.
      При этом в европарламенте не запрещено вообще, что депутат помимо собственной зарплаты от ЕС официально по совместительству работает в какой-нибудь сторонней фирме, компании, предприятии - в своей или совершенно чужой стране - и получает от них дополнительно зарплату! Разумеется, что это особо не офишируется, но в ФРС США об этом всё знают.

      Естественно, что этот депутат за официальную дополнительную зарплату у них так или иначе и будет представлять интересы этих фирм и стран! Отсюда и воникают всевозможные "бардачные" договорники-междусобойчики в политике и экономике.

      Кстати. Недавно узнала, что и Набиулина получает ОФИЦИАЛЬНУЮ зарплату не только в ЦБ России, но и в МВФ! Она там тоже занимает определённую высокую должность.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:48
    0
    Столько денег вложено гейевропой конечно нужно отрабатывать, орки думали как с Россией будут на словах дела делать, в гейевропе каждое яйцо куриное на учете. Погрязнут в оркии ещё ни кому не удавалось там навести порядок более менее.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:49
    0
    Кадры Самсон 46 лет ни мужа ни детей истинная еэсовка.Наверно засиделась на этой должности,пора рости. lol
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 15:58
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Кадры Самсон 46 лет ни мужа ни детей

      А у них там это модно. Ни баба, ни мужик, ни старый, ни молодой, ни блондин, ни брюнет... и отсутствие всяческого мейкапа, косметики, семьи, детей, материнского инстинкта.
      Полная инклюзивность и обезличенно-серо-мышиный тренд на женскую внешность и сущность.
  8. Фразах
    Фразах Сегодня, 15:50
    0
    Отключат от газа и подключат к платформе. Над чубатой колонией ставят эксперименты, которым бы позавидовали маньяки врачи в концлагерях.
  9. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:52
    0
    Если рассматривать Украину как неотчуждаемость придаток Европы, живущий в интересах США, то все правильно, логично и эффективно. Атлантистская Европа давно пытается централизовать закупки энергоресурсов с национального уровня (и в интересах конкретных стран) на общеевропейский уровень (и в интересах всей системы). Вообще то это решение в лучших традициях Советского Союза (никакой иронии).
  10. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 15:59
    0
    Смешно читать про еврокомиссаров. Комиссары и политработники ЕС и НАТО...ха ха ха!!!
  11. Tim666
    Tim666 Сегодня, 16:14
    -1
    Цитата: tihonmarine
    Та же Кадри Симсон призвала все страны ЕС отказаться от покупки российского СПГ.

    В конце 90-х годов она работала, среди прочего, в университетской библиотеке. В 1995 году вступила в Центристскую партию и уже 23 ноября 2016 года Симсон стала министром экономики и инфраструктуры.
    Гинекологи, библиотекари правят экономикой, поэтому и бардак в ЕС.

    Цитата: Петр_Колдунов
    Цитата: tralflot1832
    Кадры Самсон 46 лет ни мужа ни детей

    А у них там это модно. Ни баба, ни мужик, ни старый, ни молодой, ни блондин, ни брюнет... и отсутствие всяческого мейкапа, косметики, семьи, детей, материнского инстинкта.
    Полная инклюзивность и обезличенно-серо-мышиный тренд на женскую внешность и сущность.

    Вы там давно были?
  12. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:11
    0
    Конечно же Украина будет участвовать в закупке газа, но за ваши деньги. На Украине теперь все, только за ваши деньги