Заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон о газовом снабжении Украины сегодня обратило на себя особое внимание. По словам Симсон, Украину введут в число стран, которые участвуют в совместной закупке газа ЕС.
Кадри Симсон, которая с 2016 по 2019 годы была министром экономики Эстонии, заявила, что Украина подключена к платформе, которая предусматривает совместные закупки газа:
Платформа позволит получить 2 млрд кубометров газа дополнительно.
Такое заявление Симсон сделала на встрече с депутатским корпусом ЕС, так и не сообщив о том, кто же те конкретные люди, которые в конечном итоге решение принимали.
Симсон:
Первые контракты с использованием новой платформы для Украины планируется подписать этим летом.
Таким образом, в отношении Украины фактически реализуется план окончательного перевода её экономики под внешнее управление. Если к настоящему моменту Украина имела возможности сама распоряжаться энергоносителями, то теперь ЕС продвигает вариант, при котором каждый кубометр газа для украинских нужд должен быть согласован в Брюсселе. Всё это делается под видом «заботы об энергетической безопасности России». Одновременно с этим решение в отношении Украины фактически ставит украинский энергорынок и ГТС в прямую зависимость от решений еврочиновников. Например, те явно хотят получить дополнительные гарантии того, что смогут распоряжаться российским газом, проходящим через украинскую газотранспортную систему.
Та же Кадри Симсон призвала все страны ЕС отказаться от покупки российского СПГ.
Для справки: Кадри Симсон в постсоветское время закончила Тартуский университет по специальности "История", после чего обучалась в университетском колледже Лондона, получив степень магистра политологии. Сложно в этом списке найти отношение к экономике. Что лишний раз свидетельствует о том, что нынешние еврокомиссары - говорящие головы, лишь озвучивающие решения, которые принимаются за них и, часто, даже за пределами Евросоюза.