Президент Украины собрал экстренное совещание по итогам массированной ракетной атаки

Президент Украины Владимир Зеленский собрал экстренное совещание с участием представителей всех силовых ведомств, а также концерна Укроборонпром и Кабинета министров. Поводом для такого масштабного совещания стала массированная ракетно-дроновая атака на военные и инфраструктурные объекты на Украине.
В ходе совещания Зеленский заявил о необходимости усиления защиты объектов энергетической инфраструктуры от ракетных обстрелов, а также обеспечить максимально быстрое восстановление электроснабжения в пострадавших регионах.
Среди перечисленных Зеленским регионов присутствуют практически все области Украины, что опровергает заявления украинских властей, утверждающих, что значительная часть запущенных российской армией ракет и ударных беспилотников была сбита силами украинской ПВО.
Также сообщается, что массированная ракетная атака, в ходе которой были нанесены удары по ряду военных и инфраструктурных объектов на территории Украины, являлась "ударом возмездия" в ответ на террористический акт, совершенный боевиками киевского режима на приграничной территории Брянской области России.
В результате ракетного удара в ряде областей Украины произошли экстренные отключения электроэнергии. Также, по разным данным, поражены несколько командных пунктов украинской армии, а также системы ПВО, в том числе западного производства - вместе с расчётами, в составе которых по неподтверждённым данным были и натовские военные инструкторы.