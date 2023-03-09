Военное обозрение
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Президент Украины собрал экстренное совещание по итогам массированной ракетной атаки

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Президент Украины собрал экстренное совещание по итогам массированной ракетной атаки

Президент Украины Владимир Зеленский собрал экстренное совещание с участием представителей всех силовых ведомств, а также концерна Укроборонпром и Кабинета министров. Поводом для такого масштабного совещания стала массированная ракетно-дроновая атака на военные и инфраструктурные объекты на Украине.


В ходе совещания Зеленский заявил о необходимости усиления защиты объектов энергетической инфраструктуры от ракетных обстрелов, а также обеспечить максимально быстрое восстановление электроснабжения в пострадавших регионах.

Среди перечисленных Зеленским регионов присутствуют практически все области Украины, что опровергает заявления украинских властей, утверждающих, что значительная часть запущенных российской армией ракет и ударных беспилотников была сбита силами украинской ПВО.

Также сообщается, что массированная ракетная атака, в ходе которой были нанесены удары по ряду военных и инфраструктурных объектов на территории Украины, являлась "ударом возмездия" в ответ на террористический акт, совершенный боевиками киевского режима на приграничной территории Брянской области России.

В результате ракетного удара в ряде областей Украины произошли экстренные отключения электроэнергии. Также, по разным данным, поражены несколько командных пунктов украинской армии, а также системы ПВО, в том числе западного производства - вместе с расчётами, в составе которых по неподтверждённым данным были и натовские военные инструкторы.
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Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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31 комментарий
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:40
    +5
    Неужели разрешили крошить натовских "друзей"?
    Что такого в мире случилось?
    Или извинимся за чрезмерную мощность ударов?
    Год тому макрон настаивал на "гуманизьме". Настоял. Добровольники сработали хорошо тогдп.
    Что мешает долбануть по воен. Объктам в центре кыева и тп бкнкерам?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:45
      +4
      Зелескому, наконец-то, стало самому припекать под его задницей в Киеве! (Если он действительно в Киеве)
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 16:15
        0
        зелЬцер забздел "Кинжала". Понял что шутки заканчиваются и жЫдовские мансы уже не канают!
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:46
      +7
      Видимо накрыли личный склад Зелика с кокаином, вот и заволновался...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:12
        +2
        Цитата: Mitos
        Видимо накрыли личный склад Зелика с кокаином, вот и заволновался...


        Хуже.Наверно поставщика грохнули.
    3. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:54
      +2
      Месть, как и десерт подают холодным, в самом конце...
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:56
      -3
      Цитата: антивирус
      Что мешает долбануть по воен. Объктам в центре кыева и тп бкнкерам?

      Не что, а кто.
      Хозяева. hi
    5. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 15:57
      +1
      Что мешает долбануть?... Тайна... Другой вопрос интересует : почему "в ответ на теракт"??? Почему без терактов нельзя нормально долбить штабы, склады, ГСМ и нефтепереработку, мосты, жд развязки, узловые??? Почему только "в ответ"?
  2. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 15:42
    +7
    Хотьбы, по этому собранию - Кинжал прилетел.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:42
    +7
    Раньше Зеля до этого не нисходил..Что то прищимило его этим ударом
    1. SkАй
      SkАй Сегодня, 15:45
      +1
      Склад с кокаином Зелевским накрыло поди. Остался бедняга без допинга и без света. Но это не точно bully
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:43
    +6
    Если под раздачу попали "ириски" - привет шмольцу! Встречай мешки, организуй земляные работы, поляки опытом поделятся.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 15:58
      +2
      Точно. Из-за этого и собрались, чтоб решить, как натовцам их расчёты в чёрных мешках отправить, да так, чтоб тем не расхотелось новое ПВО присылать.
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:43
    +1
    Сейчас заверещат про "непропорциональное применение силы" yes
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:45
    +6
    Видать знатно прилетело если зелебоба совещаться решил по этому поводу.
  7. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:49
    +4
    Вот по этому самому экстренному совещанию долбануть бы ....
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 16:04
      +3
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      Вот по этому самому экстренному совещанию долбануть бы ....

      А смысл? Вы вот когда дрелью работаете - и вдруг сверло ломается... вы оставляете работу? Или просто берёте новое сверло - которое сверлит точно так же и прежнее? :)
      Понимаете метафору? hi
  8. SkАй
    SkАй Сегодня, 15:51
    +2
    Шастают теперь натовцы по развалинам и, наверно, верещат :
    -Стенли, где Мейсон? Я хочу видеть тело это с...на сына!
    - Испарился. Ветром в море сдуло...
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:51
    +2
    Зе собрал свой когал что бы рассказать старый советский анекдот о новостях: Плохой и Хорошей. wink
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:18
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Зе собрал свой когал что бы рассказать старый советский анекдот о новостях: Плохой и Хорошей. wink

      Собрались посчитать , что и кто накрылось большой гробовой крышкой ... И стоит главный вопрос ... .Что делать и делать то теперь , что ? А возможно снарядили наши Кинжалы и какую большую омэриганьску шишку в дальний путь ... Зеля и засуетился ...
  10. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:53
    +2
    Мог бы и не собирать.
    Его личная безопастность хоть в бункере, хоть в поездках гарантирована.
    "Гнусные москали" за полосатые запреты не выпрыгнут.
    При нынешней власти как минимум.
  11. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 15:56
    +3
    Как только натовские военные инструкторы появляются на не территориях стран НАТО, так сразу становятся мишенями и это хорошо. При этом отрабатывается методы борьбы с военной машиной НАТО. Уничтожение НАТОвской техники тоже весьма хороший опыт для Наших Вооружённых Сил. Одно дело проводить учения, а другое дело долбить НАТОвскую технику и живую силу НАТО. Прекрасный боевой опыт для Наших!!!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:05
      +1
      Да, боевой опыт не заменить ничем. hi

      Опять шибко коротко?
      Так ведь задолбала уже эта автоматическая хрень!!
  12. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:56
    +4
    Удары по энергоструктуре начались как возмездие за теракт на Крымском мосту. 6 Кинжалов - как возмездие за Брянский теракт. Не имею ничего против самих ударов, но организаторы терактов и лица их санкционировавшие живы и здоровы. Они даже не названы и не объявлены в розыск. Что то не так у нас с возмездием…
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:06
      +2
      Знаю один бункерок в городе - герое Мурманске ,так чтобы его уничтожить надо снести не одно жилое здание.В куеве наверно тоже так построено.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 16:21
        +1
        Цитата: tralflot1832
        .В куеве наверно тоже так построено.

        В Киеве скорее всего посерьёзней укрытие в Советское время соорудили .
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 16:38
          0
          Там тоже укрытие серьёзное, в скале и один въезд был через жилой дом.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:09
      +1
      Цитата: blackGRAIL
      Что то не так у нас с возмездием…

      Всё пройдёт, всё изменится..
      когда новая власть не будет прогибаться под запад.
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 16:19
        +1
        Вот посмотрим 18-го марта. Продлят зерновую сделку , или начнут работать.
  13. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 16:18
    +3
    а также системы ПВО, в том числе западного производства - вместе с расчётами

    Право, бальзам на душу. Вот это отличные новости. Ещё хорошо бы контрольную проверку чтобы убедиться что там не "резиновые изделия" были поражены.
    P.S. А то что расчёты западных ПВО сами резиновые изделия, то это я и так знаю winked
  14. Максим Шалак
    Максим Шалак Сегодня, 16:37
    0
    Сотовый телефон на дровах и телевизор при свечке. Выключенный. Такое вот европейское будущее...