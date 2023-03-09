Военное обозрение
Войти Регистрация

Испанский аналитик дал негативный прогноз по энергетическому кризису в Европе

4
Испанский аналитик дал негативный прогноз по энергетическому кризису в Европе

Как минимум до 2024 года в Европе продолжится энергетический кризис. Такой прогноз дал аналитик Project Syndicate Эдоардо Кампанелла.


По мнению автора, кризисная ситуация вплоть до последнего времени еще не была достаточно жесткой. Теплая зима 2022-2023 гг. позволила европейским странам сократить потребление энергоресурсов без относительно серьезных последствий для экономики и качества жизни населения. Но есть риск ухудшения ситуации, и, если Европа будет и далее сталкиваться с энергетическим кризисом, это неизбежно приведет к серьезным последствиям для металлургической, химической и стекольной промышленности Европы.

Аналитик пишет, что если погодная ситуация в Европе ухудшится, то европейским правительствам придется сокращать потребление энергоресурсов как минимум на 10% по сравнению с уровнем 2021 года. В 2022 году Евросоюз установит добровольную цель в 15%. Но ранее этого нельзя было бы достичь без теплой погоды. Поэтому Кампанелла называет более реалистичной цель в 10%.

По утверждению эксперта, роль российских поставок остается крайне важной для европейской экономики. Сокращение поставок газа в Европу негативно повлияло на европейский рынок. До тех пор, пока не будут построены новые мощности, энергетика стран Евросоюза будет страдать.

Кроме того, европейским странам придется переплачивать за более дорогие энергоресурсы из других государств, включая американский СПГ. Отдельной статьей расходов станет и введение в действие альтернативных источников энергии, подчеркивает Кампанелла.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.gazprom.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 16:06
    +3
    Вопрос. Если мы готовимся и уже ведём боевые действия непосредственно со странами НАТО, зачем мы поддерживаем их экономику? Происходящее 1941 год не напоминает?
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 16:06
    +1
    Чего испанец так возбудился-то, его стране морозы меньше всего грозят.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 16:13
      +1
      Он что, Карла Маркса не читал, что ли.
      Кризис - это неизбежная, неотъемлемая часть капитализма.
      Причина в том, что промышленность обеспечивает не потребности населения, а прибыль небольшой части этого населения. И тут кризисы неизбежны - перепроизводство, исчезновение поставщиков, ошибки планирования, конфликт интересов.
      Всё это и влечёт эти самые кризисы.
      Не будь России - винили бы Китай. Или ещё кого.
      Только в любых проблемах страны всегда прежде всего виновато её население. И только потом внешний фактор.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:09
    0
    А в 2024 году наступит эра бесплатных энергоресурсов, планируют СП починить или Норвегию за уши в ЕС затянуть?