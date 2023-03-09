Испанский аналитик дал негативный прогноз по энергетическому кризису в Европе

Как минимум до 2024 года в Европе продолжится энергетический кризис. Такой прогноз дал аналитик Project Syndicate Эдоардо Кампанелла.По мнению автора, кризисная ситуация вплоть до последнего времени еще не была достаточно жесткой. Теплая зима 2022-2023 гг. позволила европейским странам сократить потребление энергоресурсов без относительно серьезных последствий для экономики и качества жизни населения. Но есть риск ухудшения ситуации, и, если Европа будет и далее сталкиваться с энергетическим кризисом, это неизбежно приведет к серьезным последствиям для металлургической, химической и стекольной промышленности Европы.Аналитик пишет, что если погодная ситуация в Европе ухудшится, то европейским правительствам придется сокращать потребление энергоресурсов как минимум на 10% по сравнению с уровнем 2021 года. В 2022 году Евросоюз установит добровольную цель в 15%. Но ранее этого нельзя было бы достичь без теплой погоды. Поэтому Кампанелла называет более реалистичной цель в 10%.По утверждению эксперта, роль российских поставок остается крайне важной для европейской экономики. Сокращение поставок газа в Европу негативно повлияло на европейский рынок. До тех пор, пока не будут построены новые мощности, энергетика стран Евросоюза будет страдать.Кроме того, европейским странам придется переплачивать за более дорогие энергоресурсы из других государств, включая американский СПГ. Отдельной статьей расходов станет и введение в действие альтернативных источников энергии, подчеркивает Кампанелла.