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Пригожин сообщил о сохраняющихся проблемах с поставками боеприпасов для ЧВК «Вагнер»

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Пригожин сообщил о сохраняющихся проблемах с поставками боеприпасов для ЧВК «Вагнер»

Боеприпасы для ЧВК «Вагнер» в настоящее время приходится просить «исключительно через СМИ». Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин, комментируя ситуацию с поставками боеприпасов.


По утверждению Пригожина, чтобы он перестал просить боеприпасы у командования ВС РФ, ему отключили все телефоны специальной связи во всех подразделениях. В итоге единственный способ воздействовать на ситуацию – просить снаряды и патроны через средства массовой информации.

Лучше с боеприпасами не стало. По основным видам вообще не изменилось

- подчеркнул Пригожин.

Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что ему были заблокированы все пропуска во все ведомства, которые могут принимать решения по снабжению его подразделений боеприпасами. Но прекращать просить боеприпасы через масс-медиа Пригожин не собирается. Ведь от снабжения боеприпасами «вагнеровцев» сейчас зависит успех наступательной операции в том же Артемовске, который штурмуют именно подразделения ЧВК.

Сам факт возникновения подобных проблем у одних из наиболее боеспособных соединений российских войск, хоть ЧВК и не входит в состав ВС РФ, заставляет задуматься о многом. Ведь это отражается на боеспособности сражающихся российских вооруженных сил в целом и может привести к замедлению штурма Артемовска, следовательно – и к негативным событиям как на Артемовском направлении, так и на других участках фронта.
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20 комментариев
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  1. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 16:09
    0
    Ну, тут как-раз всё понятно. Удельный "князёк" правит своей вотчиной по настроению, а не по исполнению служебного долга.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:15
      +2
      Серж, если бы этот "князёк" сидел на диване в кабинете и пафосно разглагольствовал о "денежном голоде" или об отсутствии "удобств" на ЛБС, то ваш коммент был бы справедлив... может быть
      Тоже не понимаю позицию тылового начальства обеспечения вооружением и боеприпасами..
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 16:30
        +1
        Цитата: Egeny
        Тоже не понимаю позицию тылового начальства обеспечения вооружением и боеприпасами..

        Так именно они и отражают позицию и взгляд "князька"на происходящее в его вотчине. Мне самому это не приятно, но факт налицо. .Он просто удовлетворяет своё эго.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 16:51
          0
          Неужели это Шойгу творит?
          Я был о нём гораздо лучшего мнения.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:19
      +4
      Ходаковский (и не он один) пишет о проблемах с боеприпасами и дико урезанных суточных нормативах вообще во всех подразделениях ВС РФ, а не только у «добровольцев». Он дипломатично связывает это с необходимостью накопления снарядом для весенней компании (тем самым между срок признавая проблему со снарядами на уровне России). Другие участники с фронта выражаются более прямо и говорят о снарядном голоде.
      Мы без колебания утверждаем, что капиталистический запад не сможет быстро массово нарастить выпуск снарядов (ибо порезали после холодной войны станки, кадры, смежные отрасли), но уверены, что у капиталистической России такой проблемы нет и производства после 30 лет капитализма стояли в готовности к возобновлению массового выпуска продукции (а кадры видимо в криохолодильниках хранились).
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 16:47
        0
        Цитата: blackGRAIL
        Ходаковский (и не он один) пишет о проблемах с боеприпасами и дико урезанных суточных нормативах вообще во всех подразделениях ВС РФ, а не только у «добровольцев»

        Просто одни постоянно ведут наступательные действия, а другие сидят в глухой обороне. У первых повышенный расход Б/К, у вторых его расход менее заметен. Что тут не понятного? Поэтому и потребность в них больше. Или надо всех уравнивать?
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 17:08
          0
          Непонятно, видимо, именно вам. Если разные, еще советские, нормы расхода снарядов как в обороне, так и наступлении. Так вот, многократно урезаны все нормы. И кстати на штурмы бросают не только Вагнер, но и другие подразделения на других участках фронта. И вот незадача, снарядов нет нигде.
      2. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 17:07
        0
        Цитата: blackGRAIL
        Ходаковский (и не он один) пишет о проблемах с боеприпасами и дико урезанных суточных нормативах вообще во всех подразделениях ВС РФ, а не только у «добровольцев». Он дипломатично связывает это с необходимостью накопления снарядом для весенней компании....


        Если Вагнер не возьмут Артемовск то весенняя компания (или летняя...к лету дело идет, как бы к Зиме потом не ушло) повторит позиционную борьбу прошлого года, и растянется все это на пару лет как минимум при таком подходе...т.е. как можно проводить наступление если первую линию обороны ВСУ на Донбассе, так и не сломали ? А тем кто это делает, не выделяют боеприпасы....

        По логике, нужно снабжать Вагнер сверх лимита (если лимиты действительно есть) чтобы они выполнили свою задачу, а потом просто нарастить производство боеприпасов и восполнить то что использовали).

        Конечно если цель таких манипуляции сточить ЧВК Вагнер за пару месяцев без снарядов, а потом зайти и взять всё готовое, то эта цель вполне достижима. Пригожин ведь не просто так говорил про разные варианты относительно будущего Вагнера, мол не исключен вариант при котором Вагнер уйдет в историю (отвечая на запрос американского СМИ)....

        Вообще нездоровая какая то тема идет, в начале перекрыли канал поставки добровольцев (заключенных в Вагнер), теперь боеприпасов лишают, все специальные каналы связи отрубили... а что дальше ?
      3. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 17:22
        0
        Цитата: blackGRAIL
        Ходаковский (и не он один) пишет о проблемах с боеприпасами и дико урезанных суточных нормативах вообще во всех подразделениях ВС РФ, а не только у «добровольцев».

        Ещё в старые времена на Руси говорили (и считали...), что "кто больше работает,тот и больше кушает..." !Кто больше воюет и показывает лучшие результаты , тот и более достоин определённых "поблажек" !А так...ну получат "пассивные" подразделения "свой минимум"... ну и что ? Будут и на том минимуме сидеть,как "собака на сене" ?Или "копить про запас" ? Но может и "некомфортно" оказаться...копить "про запас" ! Ведь и так бывает...: подразделение расстреливает "сэкономленные" снаряды по " пустырю",чтобы не урезали "пайку" !А ещё...помните укро-видос ,где укро-зольдатен хвастаются трофеями, показывая грузовики с трофейными "Краснополями",подкатывающими к ykpoпckuм арт.позициям ! Вот кто из руссо-енаралов сэкономил эти управляемые снаряды для ВСУ ?
    3. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 17:18
      0
      Зато в докладах Конашенкова у нас все отлично! Каждый день кладём укрофашиков десятками, а то и сотнями)
      Собрать бы эту кодлу паркетную, да в окоп посадить, пускай посидят пару часиков под обстрелом. Может и наладят тогда выпуск и снарядов, и техники, да и в целом снабжение наладят.
      Распиарили зимнее наступление, по факту из всех направлений только Артёмовск зажали в тиски, на остальных направлениях почти нет продвижения.
      Ох, чувствую весной/летом опять у нас будут "перегруппировки"
  2. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 16:10
    -13
    Походу эта дез.инфа для дурачков матрасных с рагулями..игра такая))
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:19
    -9
    Однозначно деза, типа унас буча в верхах.Пользуйтесь.Но почему-то Вагнер продолжает наступать и производит по прежнему набор в свои ряды.
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 17:16
      -1
      Но почему-то Вагнер продолжает наступать и производит по прежнему набор в свои ряды.
      И ни где ВСУ не заявляют, что по ним стали меньше бить.
      Кроме того
      Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за февраль увеличились на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и превысили 11 тысяч человек.

      Получается, что снарядов у всех меньше, а потери у ВСУ растут.
      Может их вместо снарядов стали картошкой закидывать?
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 16:19
    +2
    Странно, главковерх дал команду или министр с начальником генштаба держать Вагнер на голодном пайке? Или это уже снарядный голод, хотя к отдельным важным направлениям должно быть другое отношение.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:34
    +2
    Лучше с боеприпасами не стало. По основным видам вообще не изменилось

    - подчеркнул Пригожин.
    Сливают ЧВК "Вагнер" за бездействие и тактические просчёты при проведении СВО. Главное чтобы Шойгу цветочки дарил своим милым женщинам на 8-е марта...
  6. spirit
    spirit Сегодня, 16:36
    +4
    Я уверен что Паркетный больше всех заинтересован и будет рад что бы Вагнер разбили.
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:39
    -2
    Держат на коротком поводке, чтобы не высовывался из общего ряда серых посредственностей Минобороны РФ.
  8. мерцание
    мерцание Сегодня, 16:43
    -4
    "Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки"
    Конфликт между МО и силами стоящими за Пригожиным продолжается.
    Это конфликт двух сил, двух центров притяжения, двух направлений развития России.

    Первая сила МО - это "силовики" стремящиеся к независимой и суверенной от Запада России.

    Вторая сила, чьи интересы выражает Пригожин - это прозападники, которые хотят идти по пути Запада.

    Всех вводит в заблуждение то, что ЧВК Вагнер прекрасно воюют сегодня на Украине с пресловутым Западом, а основатель Вагнера Пригожин, а значит за Пригожиным не могут стоять прозападники.

    Но, во-первых Пригожин не основатель ЧВК Вагнер, а всего лишь нанятый кем то из олигархов управляющий.
    Не будем путать интересы бойцов ЧВК Вагнер и их УПРАВЛЯЮЩЕГО.
    Где то интересы могут совпадать, а где то и нет.
    Тем более, можно же манипулировать: заявлять одно, а подразумевать совершенно другое.
    То что его кто то двигает хорошо видно по небывалому ресторанному взлету.
    Самостоятельно так не взлетают, так взлетают только при помощи влиятельных сил.

    Во-вторых, весь его образ построен из манипуляций.
    "Личный повар Путин", хотя сам Путин говорил, что все его повара офицеры сотрудники ФСО.
    "Основатель" ЧВК Вагнер.
    Основатель ЧВК Вагнер Дмитрий Уткин, чей позывной был Вагнер.
    "Простой русский мужик" даже комментировать не хочу. Вот для чего скрывать то?

    В -третьих, как он разбирался со своими конкурентами, так сказать стиль работы.
    Это подлоги и манипуляции
    .
    Суммарно 12 человек. Из которых четверо были из службы безопасности Пригожина. Восемь — местных, для операции со сбором подписей и инсценировки с гробом, который выносили к городской администрации.

    Делали постановочные видеоролики с тараканами в больницах, с недовольными пациентами, с пикетчиками.

    Была сложность. Нужно было запустить в больницы тараканов. Оказалось — проблема. Думали, что можно отловить и засунуть в банку, но оказалось, что тараканов в Петербурге на свободном выпасе нет.

    Поехали на Кондратьевский рынок, там закупили рыженьких, усатеньких. Уж зачем они там продаются, я не знаю. Крыса сама нам удачно в кадр попала, ее никто не покупал и не привозил.

    — Тараканов привозили из Петербурга и в самарских больницах из баночки высыпали?

    — Да, несложное дело. Сбор подписей, вынос гробика к администрации. Я так понимаю, что видеоролики делались, чтобы Пригожин отвез кому-то, нужному человеку, чтобы получить контракты. Ролики (имеются в распоряжении редакции) делались не для широкого просмотра, но по местным новостям это проскочило.

    — Результат был достигнут?

    — Да. Как мне сказали, на тот момент задача была выполнена.
    Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.pro/articles/101824-otkrovenija_direktora_fabriki_trollej_andreja_mihajlova



    Александр - 111: " У России только два союзника, это Армия и Флот"
    Это изречение не потеряла актуальности и по сей день
    Вопрос: КТО бьет по Армии во время войны?
    ---
    Пригожин говорит, что у него в ЧВК военными вопросами занимаются военные и он туда не лезет (надо полагать: так как не разбирается)
    Замечательно!
    Вот только почему он тогда лезет в работу МО?
    ---
    Враг надеется развалить нас изнутри.
    А взбунтовать наше общество могут чрезмерные потери. Чрезмерные потери чаще всего возникают во время наступления.
    Именно поэтому МО приняла решение минимизировать потери и перешла в стратегическую оборону.
    Наступать только в случае, если сопротивление противника значительно ослабло.
    ---
    Для чего требовать от МО решительных, наступательных действий, если сопротивление еще велико?
    Чтобы увеличить потери и вызвать волнения в стране?

    После чего свалить власть и договориться с Западом.
  9. arthh
    arthh Сегодня, 16:54
    +1
    Артиллеристы "Вагнера" вслед за Пригожиным поблагодарили (https://t.me/razgruzka_vagnera/30) Мантурова и Насенкова за снаряды.
    ㅤ (https://t.me/orchestra_w)
    Но их нужно как можно больше, подчеркнули бойцы.
  10. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 17:27
    0
    Если это действительно так и до сих пор эта ситуация со снабжением вагнера боеприпасами не урегулирована, то наш верховный главнокомандующий ровным счетом ничего не сделал для этого. И это после такой огласки и шумного скандала. Похоже, не только герасимов и шойгу решили осадить ретивого пригожина. Таких амбициозных и неординарных людей властители бояться. Мы все помним, что сталин сделал с троцким и другими видными большевиками, а хрущев с маршалом победы и приведшим его к власти жуковым. Жаль только ни в чем не повинных солдат и офицеров вагнеровцев, которые гибнут из-за этих интриг и борьбой амбиций, неприемлемых в такое непростое время. Эти люди все таки должны понимать, что сейчас не время выяснять, кто из них "царь горы". Сейчас надо сообща дело делать и побеждать врагов, а не доказывать, кто из них главный. Иначе опять уже окончательно развалим, то что осталось от армии и от страны.