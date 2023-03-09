Пригожин сообщил о сохраняющихся проблемах с поставками боеприпасов для ЧВК «Вагнер»

Лучше с боеприпасами не стало. По основным видам вообще не изменилось

Боеприпасы для ЧВК «Вагнер» в настоящее время приходится просить «исключительно через СМИ». Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин, комментируя ситуацию с поставками боеприпасов.По утверждению Пригожина, чтобы он перестал просить боеприпасы у командования ВС РФ, ему отключили все телефоны специальной связи во всех подразделениях. В итоге единственный способ воздействовать на ситуацию – просить снаряды и патроны через средства массовой информации.- подчеркнул Пригожин.Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что ему были заблокированы все пропуска во все ведомства, которые могут принимать решения по снабжению его подразделений боеприпасами. Но прекращать просить боеприпасы через масс-медиа Пригожин не собирается. Ведь от снабжения боеприпасами «вагнеровцев» сейчас зависит успех наступательной операции в том же Артемовске, который штурмуют именно подразделения ЧВК.Сам факт возникновения подобных проблем у одних из наиболее боеспособных соединений российских войск, хоть ЧВК и не входит в состав ВС РФ, заставляет задуматься о многом. Ведь это отражается на боеспособности сражающихся российских вооруженных сил в целом и может привести к замедлению штурма Артемовска, следовательно – и к негативным событиям как на Артемовском направлении, так и на других участках фронта.