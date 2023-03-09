Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский нардеп рассказал о новых подробностях касательно сдачи в плен боевиков с «Азовстали»

19
Украинский нардеп рассказал о новых подробностях касательно сдачи в плен боевиков с «Азовстали»

В мае прошлого года произошло знаковое для нашей страны событие. ВС РФ был полностью освобожден портовый город Мариуполь в ДНР, включая завод «Азовсталь», на котором в течение нескольких недель удерживали оборону боевики из полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация*) и других украинских военизированных формирований.


О новых подробностях сдачи в плен последних, в ходе интервью американским журналистам из CNN рассказал украинский нардеп из политического объединения «Доверие» Александр Ковалев, который был одним из участников соответствующих переговоров.

С его слов, кроме него украинскую сторону представлял замглавы ГУР Дмитрий Усов. От России в переговорах участвовали представители ГРУ, генералы Алексеев и Зорин, представитель ФСБ Валентин Крыжановский и командующий штурмом Мариуполя генерал-лейтенант Сычев.

Ковалев отметил, что многие хотели сорвать данную встречу, делая ставку на силовой метод. Между тем, как выразился украинский нардеп, мероприятие состоялось и в ходе переговоров таки удалось достичь консенсуса, в связи с чем, российская сторона пообещала «цивилизованный» выход тех, кто пытался держать оборону в подземельях «Азовстали».

Украинский депутат подчеркнул, что в процессе выхода военных с территории мариупольского завода ни одна из сторон не нарушила обещаний, а также не пыталась осуществлять провокаций. По мнению Ковалева, данный эпизод показал, что даже во время войны можно, как он выразился, слышать друг друга и идти на компромисс ради спасения людей.

В свою очередь, в CNN поспешили отметить, что российские генералы Алексеев и Зорин являются уроженцами Украины, а Крыжановский и вовсе до 2014 года служил в СБУ.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:16
    +1
    Намёк что они готовы сдаться ,а потом чтобы мы их отпустили в Европу ,но уже без Украины?Вроде нормальный вариант,в ЕС их и свои же прихлопнут.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:33
      0
      Главари торчат в Турции,других из одиозных обменяли..Вроде как никого не грохнули.Нет,без вопросов.Пусть хоть с планеты Земля сойдут
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 16:37
        +2
        Главари торчат в Турции

        А так ли оно на самом деле? Торчат ли?
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 17:25
          0
          Цитата: alexmach
          Главари торчат в Турции

          А так ли оно на самом деле? Торчат ли?

          С другой стороны, слушать этих украинских ковалевых... winked
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 16:42
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Вроде нормальный вариант,в ЕС их и свои же прихлопнут.

      С чего бы? belay На Украине они герои и пример для подражания. request
      А вот почему при обменах пленными в первую очередь Украине отдают азовцев, большой вопрос к "нашим" манагерам. При последнем обмене опять произошел неравноценный обмен, 130 на 90, причем 71 из 90 это защитники Азовстали. Нам же по прежнему не вернули ни одного летчика.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:47
        +1
        Да потому что ВСУ практикует пытки и растрелы к нашим пленным.Наших лётчиков держат для серьёзных обменов на всякий случай.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 16:53
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Да потому что ВСУ практикует пытки и растрелы к нашим пленным.

          И что? Это война, там людей убивают.
          Цитата: tralflot1832
          Наших лётчиков держат для серьёзных обменам на всякий случай.

          На какой случай? Если наши Зеленского в плен возьмут? wassat
          Главари Азова - это не серьёзный обмен?
          1. Динго
            Динго Сегодня, 17:27
            0
            [quote]И что? Это война, там людей убивают.[
            Убивают на поле боя. Пленных убивают только каратели. И еще "францюватые" (Гугл в помощь, если не знаете, кто это такие...).
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:30
        0
        Цитата: Ингвар 72
        А вот почему при обменах пленными в первую очередь Украине отдают азовцев,

        Потому, что переговорный процесс, это особое мастерство и искусство.
        Судя по результатам обменов, у нас таких профессионалов пока нет.
  2. Normann
    Normann Сегодня, 16:17
    +7
    Все мы увидели к чему это привело. Освобождение наших военнопленных - это отлично, но освобождение нацистов - это ни в какие рамки. Да и сегодня была статья про награждение м.р.а.з.и., иначе не назвать, в Белом Доме, Вашингтон.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 16:36
      +1
      Цитата: Normann
      Все мы увидели к чему это привело. Освобождение наших военнопленных - это отлично, но освобождение нацистов - это ни в какие рамки. Да и сегодня была статья про награждение м.р.а.з.и., иначе не назвать, в Белом Доме, Вашингтон.

      И как вы считаете эти противоположности надо было состыковать?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:33
        0
        Цитата: S.K.Vichyakow
        Цитата: Normann
        Все мы увидели к чему это привело. Освобождение наших военнопленных - это отлично, но освобождение нацистов - это ни в какие рамки. Да и сегодня была статья про награждение м.р.а.з.и., иначе не назвать, в Белом Доме, Вашингтон.

        И как вы считаете эти противоположности надо было состыковать?

        Эти противоположенности уже начали состыковвывать ВагнераА процессе боя.
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 16:44
      0
      А там у фашингтона и бенладен и багдади выращивались. Ничего нового.
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 16:19
    +8
    Депутатская группа "доверие" - это как раз финансируемая Коломойским шайка внефракционнных депутатов. И вся суть выступления депутата - смотрите, какие мы очень нужные и хорошие!
    Для чего это притащили на ВО - трудно сказать.
    Насторожила одна фраза:
    "российская сторона пообещала «цивилизованный» выход тех, кто пытался держать оборону в подземельях «Азовстали».".
    После этой фразы очень хочется спросить - сколько мы взяли в плен нацистов из карательного "Азова" и сколько их сейчас у нас под стражей? А то вот всё жду, жду обещанного и председателем Госдумы и главой СК суда над этими нацистскими преступниками.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:24
      +2
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      Для чего это притащили на ВО - трудно сказать.

      Видимо, как подготовку будущих "акций" абрамовичей.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 16:29
        +2
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Для чего это притащили на ВО - трудно сказать.

        Видимо, как подготовку будущих "акций" абрамовичей.

        Может к пленению (и последующему обмену) бахмутовских "защитников" готовят.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:38
    -6
    в процессе выхода военных с территории мариупольского завода ни одна из сторон не нарушила обещаний, а также не пыталась осуществлять провокаций.

    Подсудимые нацисты на Нюрнбергском Трибунале в 1945 году также вели себя вежливо и прилично, но значит ли это что судьи от СССР должны были пожалеть этих убийц миллионов людей и подарить им телефоны?
  5. Andrea
    Andrea Сегодня, 16:40
    +2
    Договориться удалось лишь потому,что мышеловка захлопнулась наглухо и нагадить как-то ещё не было никакой возможности Тут у незалежных вдруг проснулась договороспособность,что для нормальных людей норма,а у этих повод бить себя пяткой в грудь-вот мы какие!
    1. solar
      solar Сегодня, 17:29
      0
      Договориться удалось лишь потому...

      что не было шанса взять Азовсталь в разумные сроки, а кому-то очень хотелось отчитаться по Мариупольнаш. А украинцы этим воспользовались и вытащили Азов. Сейчас его частями обменивают.