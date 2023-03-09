Украинский нардеп рассказал о новых подробностях касательно сдачи в плен боевиков с «Азовстали»

В мае прошлого года произошло знаковое для нашей страны событие. ВС РФ был полностью освобожден портовый город Мариуполь в ДНР, включая завод «Азовсталь», на котором в течение нескольких недель удерживали оборону боевики из полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация*) и других украинских военизированных формирований.
О новых подробностях сдачи в плен последних, в ходе интервью американским журналистам из CNN рассказал украинский нардеп из политического объединения «Доверие» Александр Ковалев, который был одним из участников соответствующих переговоров.
С его слов, кроме него украинскую сторону представлял замглавы ГУР Дмитрий Усов. От России в переговорах участвовали представители ГРУ, генералы Алексеев и Зорин, представитель ФСБ Валентин Крыжановский и командующий штурмом Мариуполя генерал-лейтенант Сычев.
Ковалев отметил, что многие хотели сорвать данную встречу, делая ставку на силовой метод. Между тем, как выразился украинский нардеп, мероприятие состоялось и в ходе переговоров таки удалось достичь консенсуса, в связи с чем, российская сторона пообещала «цивилизованный» выход тех, кто пытался держать оборону в подземельях «Азовстали».
Украинский депутат подчеркнул, что в процессе выхода военных с территории мариупольского завода ни одна из сторон не нарушила обещаний, а также не пыталась осуществлять провокаций. По мнению Ковалева, данный эпизод показал, что даже во время войны можно, как он выразился, слышать друг друга и идти на компромисс ради спасения людей.
В свою очередь, в CNN поспешили отметить, что российские генералы Алексеев и Зорин являются уроженцами Украины, а Крыжановский и вовсе до 2014 года служил в СБУ.