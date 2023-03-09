Украинский нардеп рассказал о новых подробностях касательно сдачи в плен боевиков с «Азовстали»

В мае прошлого года произошло знаковое для нашей страны событие. ВС РФ был полностью освобожден портовый город Мариуполь в ДНР, включая завод «Азовсталь», на котором в течение нескольких недель удерживали оборону боевики из полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация*) и других украинских военизированных формирований.О новых подробностях сдачи в плен последних, в ходе интервью американским журналистам из CNN рассказал украинский нардеп из политического объединения «Доверие» Александр Ковалев, который был одним из участников соответствующих переговоров.С его слов, кроме него украинскую сторону представлял замглавы ГУР Дмитрий Усов. От России в переговорах участвовали представители ГРУ, генералы Алексеев и Зорин, представитель ФСБ Валентин Крыжановский и командующий штурмом Мариуполя генерал-лейтенант Сычев.Ковалев отметил, что многие хотели сорвать данную встречу, делая ставку на силовой метод. Между тем, как выразился украинский нардеп, мероприятие состоялось и в ходе переговоров таки удалось достичь консенсуса, в связи с чем, российская сторона пообещала «цивилизованный» выход тех, кто пытался держать оборону в подземельях «Азовстали».Украинский депутат подчеркнул, что в процессе выхода военных с территории мариупольского завода ни одна из сторон не нарушила обещаний, а также не пыталась осуществлять провокаций. По мнению Ковалева, данный эпизод показал, что даже во время войны можно, как он выразился, слышать друг друга и идти на компромисс ради спасения людей.В свою очередь, в CNN поспешили отметить, что российские генералы Алексеев и Зорин являются уроженцами Украины, а Крыжановский и вовсе до 2014 года служил в СБУ.