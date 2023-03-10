Комплексы подавления БПЛА «Гарпия Про 120W» используются в Спецоперации

"Гарпия" в боевом положении. Кадр из репортажа РИА Новости
Российские части и соединения, задействованные в текущей Спецоперации, имеют и активно используют разнообразные средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника. В частности, широкое распространение получают т.н. противодроновые ружья разных моделей. На днях были показаны демонстрационные испытания одного из таких изделий, входящих в линейку «Гарпия». «Ружье» подавило беспилотник популярной коммерческой модели.
В зоне боевых действий
В связи с наличием известных угроз от БПЛА противника, на протяжении последних месяцев происходит насыщение частей и соединений соответствующими средствами защиты. Централизовано или за счет пожертвований закупаются и передаются в подразделения «ружья». В последнее время в сообщениях такого рода вместе с другими изделиями стал фигурировать комплекс подавления «Гарпия».
К примеру, в начале января волонтеры из г. Курган на пожертвования приобрели «Гарпию» и отправили это изделие казачьему батальону «Дон». Получатели испытали новинку и даже опубликовали короткое видео, показывающее процесс перехвата легкого коммерческого БПЛА.
Комплекс в кейсе. Кадр из репортажа РИА Новости
7 марта РИА Новости опубликовало аналогичное, но более длинное и подробное видео. Как сообщается, его сняли в районе г. Донецк. Вероятно, использовался «строевой» комплекс, состоящий на вооружении одного из подразделений. В ролике показали само «ружье», обозначили его возможности и раскрыли основные характеристики. Кроме того, продемонстрировали процесс борьбы с БПЛА.
В качестве условной цели для демонстрации «Гарпии» использовался БПЛА вертолетного типа DJI Mavik Pro – одна из самых популярных коммерческих моделей, активно применяемая в зоне боевых действий. Беспилотник под управлением своего оператора выполнял маневры и висение. Однако после нескольких секунд воздействия комплекса подавления он потерял связь с пультом и был вынужден совершить посадку. Аналогичный тест на большей дистанции завершился с тем же результатом. Впрочем, с ростом дальности наводка и удержание цели в прицеле усложняется.
В обоих случаях БПЛА, потеряв связь с оператором, совершил мягкую посадку на месте. Также комплекс «Гарпия» позволяет «обмануть» воздушную цель и увести ее в сторону с последующей посадкой в неизвестном месте. Как отмечается, севший беспилотник противника можно подобрать, перепрограммировать и использовать в составе своего «воздушного флота».
Наведение "ружья" на цель. Кадр из репортажа РИА Новости
Из широкой линейки
Под маркой «Гарпия» выпускается и продается целый ряд комплексов радиоэлектронной борьбы / подавления разного назначения. Заказчикам предлагаются стационарные и носимые комплексы, способные подавлять радиоканалы управления беспилотником, мешать передаче видеосигнала и телеметрии и т.д. Продукция разных типов в рамках одной линейки производится в России и в Китае.
В видео от РИА Новости фигурирует носимый комплекс в форм-факторе «ружья» под названием «Гарпия Про 120W». Это один из наиболее простых и дешевых образцов семейства. При этом он имеет достаточно высокие характеристики и способен решать все предполагаемые задачи. С его помощью можно бороться с БПЛА на расстояниях до 1,5-2 км, при наличии прямой видимости и возможности визуального обнаружения и сопровождения цели.
Комплекс «Гарпия Про 120W» построен в корпусе характерной футуристической формы, отдаленно напоминающем увеличенный пистолет. В передней части корпуса, под радиопрозрачным кожухом, находится антенна. Остальные объемы вмещают электронику. Сверху на корпусе монтируется оптический прицел, а снизу предусмотрена пистолетная рукоятка управления. Сзади на корпусе устанавливается сменная аккумуляторная батарея, обеспечивающая до 1 ч работы.
Другой отечественный комплекс подавления - ЛПД-801. Фото "Лаборатория ППШ"
Общая длина изделия – 680 мм. Масса боеготового комплекса – 4,3 кг. «Гарпия» поставляется в прочном кейсе и комплектуется парой батарей и зарядным устройством. Общая масса всего комплекта достигает 11 кг. При этом кейс обеспечивает удобство переноски или перевозки любым транспортом.
«Гарпия Про 120W» создает помехи на частотах от 430 до 5850 Гц в шести предустановленных диапазонах. Выбор диапазона осуществляется при помощи боковых кнопок на корпусе. «Ружье» может воздействовать на связь и управление на частотах 433 или 900 МГц, а также на каналы стандартов Wi-Fi 2,4G или 5.8G. Также сигналы излучаются на трех основных диапазонах навигационной системы GPS.
Комплекс оснащен панельной антенной с направленностью 45°; усиление – 8 дБи. Потребляемая мощность достигает 240 Вт, выходная – 125 Вт. Такие характеристики обеспечивают уверенное воздействие на радиоканалы на дальностях до 2 км. Во время работы подавляются каналы связи, управления и навигации. Потеряв связь с оператором, БПЛА садится или возвращается к месту взлета. При этом из-за нарушенной навигации аппарат может уйти в сторону от стартовой позиции.
"Ружье" типа ПАРС "Ступор". Фото "Локмас"
Вопросы защиты
Следует отметить, что комплекс подавления БПЛА «Гарпия Про 120W» не является единственным образцом своего класса, задействованным в Спецоперации. В зоне боевых действий и в тылу активно применяются и другие комплексы такого рода отечественной разработки. Регулярно сообщается о поступлении в части или об эксплуатации тех или иных средств подавления, причем основное внимание получают именно переносные «противодроновые ружья».
В течение последнего года в новостях из зоны проведения Спецоперации упоминались практически все отечественные разработки в сфере подавления БПЛА. В войсках имеются комплексы ПАРС «Ступор» разных модификаций, изделия ЛПД-800/801 и т.д. Кроме того, задача противодействия беспилотной авиации решается и полноразмерными войсковыми комплексами РЭБ.
Все имеющиеся или предлагаемые «ружья» имеют почти одинаковые функции и возможности, а также предназначаются для решения общих задач. С их помощью подавляют разные каналы, препятствуя навигации, пилотированию и решению практических задач. Так, под воздействием систем подавления БПЛА не может вести разведку или применять вооружение.
Изделие ПАРС "Ступор-П". Фото "Локмас"
Противник в лице украинских вооруженных формирований, благодаря иностранной помощи, располагает достаточно крупным и разнообразным парком беспилотных авиационных комплексов. Основную его часть составляют легкие летательные аппараты популярных коммерческих моделей. Кроме того, часть БПЛА изготавливается на основе распространенных компонентов гражданского назначения.
Все подобные летательные аппараты не имеют специальных средств защиты радиосвязи, характерных для техники военного образца. Как следствие, они становятся удобной мишенью для комплексов РЭБ, в первую очередь, для специализированных «ружей». Возможности комплексов подавления неоднократно демонстрировались в разных условиях.
Ответы на угрозы
Потенциал БПЛА всех типов, включая самые легкие образцы с ограниченными характеристиками, давно известен и подтвержден на практике. Кроме того, очевидна необходимость создания и принятия на вооружение различных средств, способных противостоять подобной угрозе. Как показывают новости последнего года, в этой сфере принимаются необходимые меры, и армия или добровольцы получают требуемое им оснащение.
На данный момент на рынке присутствует сразу несколько отечественных «противодроновых ружей», в т.ч. отличающихся своими характеристиками и возможностями. Заказчик получает возможность приобрести образец, наиболее полно соответствующий предполагаемым задачам. При этом аппаратура производится несколькими организациями, что снижает риски, а также позволяет более быстро обеспечить поставки изделий в требуемых количествах. Таким образом, изделия «Гарпия» вместе с другими аналогичными разработками решают задачи на поле боя и способствуют достижению более крупных целей.