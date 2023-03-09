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«Путин обрушился на Украину»: западные СМИ комментируют утренние ракетные удары ВС России

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«Путин обрушился на Украину»: западные СМИ комментируют утренние ракетные удары ВС России

Сегодня утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар ракетами и дронами-камикадзе по инфраструктуре в населенных пунктах по всей территории Украины. Западные СМИ активно комментируют утренние ракетные удары ВС России.

Британская газета Daily Mail и ряд других изданий отмечают, что последняя атака была самой мощной за последние три недели. Журналисты из Британии заявили, что Путин сегодня «обрушился на Украину».

Ад обрушивается на Украину: Путин наносит крупнейший ракетный удар за последние недели, поражая многочисленные города

- говорится в их материале.

Наблюдая за относительным затишьем, которое предшествовало атаке, эксперты из стран НАТО пришли было к выводу, что у России заканчиваются боеприпасы, но сегодняшнее утро их разочаровало.

Журналисты издания отмечают, что электричество отключилось на значительной части украинской территории, а пол-Киева осталось без теплоснабжения.

В комментарии одного из британских читателей не было даже намека на сочувствие к украинским союзникам. Он счел странным, что на Украине не любят Путина, ведь он помогает им экономить электроэнергию. Другой заметил: отечественные СМИ внушали ему, что у российской армии скоро ничего не останется, кроме лопат, а она почему-то сумела нанести Киеву такой ущерб.

Агентство Associated Press обвинило российских военных в том, что из-за их ударов была обесточена Запорожская АЭС, которую они же и контролируют.

Это шестой случай, когда крупнейшая в Европе атомная электростанция находится в состоянии отключения электроэнергии с тех пор, как несколько месяцев назад она была захвачена Россией, что вынудило ее полагаться на дизельные генераторы, которые могут работать на станции в течение десяти дней

- говорится в материале американских журналистов.

Агентство Reuters обратило внимание на то, что среди примененных сегодня Россией боеприпасов было шесть гиперзвуковых ракет воздушного базирования «Кинжал». СМИ утверждает, что их у российских военных в общей сложности якобы имеется всего лишь несколько десятков.

Считается, что у России есть всего несколько десятков ракет, регулярно рекламируемых президентом Владимиром Путиным в своих выступлениях как оружие, на которое у НАТО нет ответа

- утверждают в своей статье американские журналисты.
Использованы фотографии:
https://kyiv.dsns.gov.ua/
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21 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:43
    +5
    Нам интересно куда прилетели Кинжалы,а не это блекотание зарубежных СМИ.И зачем Зе собрал совещание после сегодняшнего удара?Может пора во Львов перемещаться.
    1. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 16:48
      +4
      Кому во Львов? Что, до Львова ракеты не долетают?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:51
        +1
        Я о западных посольствах, а зе пусть на два метра вглубь со своим когалом перемещается ,но так чтоб кучно ,не расползаться.
      2. Землекоп
        Землекоп Сегодня, 16:53
        +3
        идет слух что именно во львове кинжалом или двумя куда то прилетело ..вроде на командныый пункт какой то смешанный укро-натовский
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 16:50
      -4
      Цитата: tralflot1832
      Может пора во Львов перемещаться.

      Зачем? Банковая опять не значится в списке целей для ракетных ударов, хотя уничтожение военно-политического руководства всегда является приоритетной задачей в любых войнах.
      Мосты так же не в списке целей.
    3. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 16:58
      +1
      Надеюсь натовское командование на окраине проредили
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:49
    0
    Полосаты озадачились подсчетом Калибров? Всем хватит.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:51
    -2
    на Украине не любят Путина, ведь он помогает им экономить электроэнергию.
    и не только на Украине - Путин помогает экономить электроэнергию в Великобритании и Германии, хотя на них ни одна русская ракета пока не упала.
  4. Простой
    Простой Сегодня, 16:53
    +3
    И ни слова о диверсиях в России.

    Заявление МО России "про ответку" - полный треш - кому оно адресованно и с какой целью ?
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 16:59
      -1
      Цитата: Простой
      кому оно адресованно и с какой целью ?

      Электорату типа моей мамы, у которой телевизор с федеральными каналами единственный источник информации.
      1. Простой
        Простой Сегодня, 17:10
        +1
        Т.е. на внутреннее пользование, так сказать подвесить интригу у людей - "а нафига все это тогда?".
        Т.е. если бандеровская Украина ограничится войной на своей территории, то это должно устроить как МО России, так и англосаксев, которые руками людей, живущих на Украине и дальше будут вести" почти войну" против России.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 17:16
        0
        Цитата: Ингвар 72
        Цитата: Простой
        кому оно адресованно и с какой целью ?

        Электорату типа моей мамы, у которой телевизор с федеральными каналами единственный источник информации.

        Вы не любите свою маму - ваше дело но, зачем это показывать здесь?!
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 17:20
          +1
          Цитата: isv000
          Вы не любите свою маму - ваше дело но, зачем это показывать здесь?!

          Каким боком вам в голову пришла мысль о том, что я не люблю свою маму? belay
          1. Простой
            Простой Сегодня, 17:24
            0
            Человек зацепился за неудачную выбранную вами словесную формулировку.
            Но смысл "про лекторат у телевизоров" всем был понятен.
  5. olgherd
    olgherd Сегодня, 16:59
    +2
    Положительных новостей уже настолько нет, что приходится перепечатывать материалы каких-то маргинальных малозначимых СМИ, без указания источника, а так же придумывать комментарии к ним.
    Теперь буду писать тут каменты каждый день, глядишь, так меня где-нибудь в The Daily Telegraph процитируют.
    1. Александр_Александр
      Александр_Александр Сегодня, 17:11
      +3
      3159 единиц раздолбанной только с нового года украинской военной техники и 17000 причпокнутых за 2 месяца хряков - недостаточно хорошие новости? Или ты из секты "конашенков уже три раза уничтожил"? Или ты либерда просто? Или украинец?
    2. Александр Григорьев_2
      Александр Григорьев_2 Сегодня, 17:24
      0
      Тебе букву d убрать из имени, и все станет на место.
  6. Daishi
    Daishi Сегодня, 17:04
    0
    Да это разве обрушился, так это сортир какой то размочил, даже мы тут не довольны
  7. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 17:19
    0
    Надо напомнить, что в никополе есть очень большой трубный завод,
    И там наверняка изготавливают минометы, а может быть и гаубицы.
  8. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 17:22
    0
    Пора бы уже и поляков кинжалами пощекотать.
  9. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 17:24
    0
    Еще одна ракета у россиян осталась... Трепещите)) Кстати, АПЛ Белгород передана в управление частной компании, поэтому когда Посейдонами смоет пол-Америки и Великобританию, Россия будет не при чем)))) Так, частники подухарятся по аналогии с подрывом СП-1,2...