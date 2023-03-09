«Путин обрушился на Украину»: западные СМИ комментируют утренние ракетные удары ВС России

Ад обрушивается на Украину: Путин наносит крупнейший ракетный удар за последние недели, поражая многочисленные города

Это шестой случай, когда крупнейшая в Европе атомная электростанция находится в состоянии отключения электроэнергии с тех пор, как несколько месяцев назад она была захвачена Россией, что вынудило ее полагаться на дизельные генераторы, которые могут работать на станции в течение десяти дней

Считается, что у России есть всего несколько десятков ракет, регулярно рекламируемых президентом Владимиром Путиным в своих выступлениях как оружие , на которое у НАТО нет ответа