«Путин обрушился на Украину»: западные СМИ комментируют утренние ракетные удары ВС России

Сегодня утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар ракетами и дронами-камикадзе по инфраструктуре в населенных пунктах по всей территории Украины. Западные СМИ активно комментируют утренние ракетные удары ВС России.
Британская газета Daily Mail и ряд других изданий отмечают, что последняя атака была самой мощной за последние три недели. Журналисты из Британии заявили, что Путин сегодня «обрушился на Украину».
Ад обрушивается на Украину: Путин наносит крупнейший ракетный удар за последние недели, поражая многочисленные города
- говорится в их материале.
Наблюдая за относительным затишьем, которое предшествовало атаке, эксперты из стран НАТО пришли было к выводу, что у России заканчиваются боеприпасы, но сегодняшнее утро их разочаровало.
Журналисты издания отмечают, что электричество отключилось на значительной части украинской территории, а пол-Киева осталось без теплоснабжения.
В комментарии одного из британских читателей не было даже намека на сочувствие к украинским союзникам. Он счел странным, что на Украине не любят Путина, ведь он помогает им экономить электроэнергию. Другой заметил: отечественные СМИ внушали ему, что у российской армии скоро ничего не останется, кроме лопат, а она почему-то сумела нанести Киеву такой ущерб.
Агентство Associated Press обвинило российских военных в том, что из-за их ударов была обесточена Запорожская АЭС, которую они же и контролируют.
Это шестой случай, когда крупнейшая в Европе атомная электростанция находится в состоянии отключения электроэнергии с тех пор, как несколько месяцев назад она была захвачена Россией, что вынудило ее полагаться на дизельные генераторы, которые могут работать на станции в течение десяти дней
- говорится в материале американских журналистов.
Агентство Reuters обратило внимание на то, что среди примененных сегодня Россией боеприпасов было шесть гиперзвуковых ракет воздушного базирования «Кинжал». СМИ утверждает, что их у российских военных в общей сложности якобы имеется всего лишь несколько десятков.
Считается, что у России есть всего несколько десятков ракет, регулярно рекламируемых президентом Владимиром Путиным в своих выступлениях как оружие, на которое у НАТО нет ответа
- утверждают в своей статье американские журналисты.