Пресса Японии: Китайские власти считают, что война на Украине закончится этим летом

Для многих стало неожиданностью, когда КНР, изначально дистанцировавшаяся от конфликта на Украине, вдруг, решила представить свой план его мирного урегулирования. Впрочем, журналисты издания японского Nikkei Asia считают, что Китай начал проявлять активность в данном вопросе совсем не случайно.В материале говорится, что Китайская академия военных наук (AMS) провела симуляцию текущего конфликта. В декабре прошлого года ученые пришли к выводу, что российско-украинское противостояние может завершиться уже этим летом. Одним из главных доводов в пользу этого прогноза стало состояние экономик воюющих стран, которые по данным китайских специалистов, истощены настолько, что не смогут продолжить активное военное противостояние после лета 2023 года.В то же время, как пишет Nikkei Asia, AMS отдает победу в конфликте России. При этом по мнению журналистов, на подобное решение во многом повлияло то, что академия находится в подчинении НОАК, а так как у Пекина с Москвой хорошие отношения, то результат «сместили» в пользу РФ, чтобы «угодить» руководству.Между тем, в издании считают, что власти КНР поверили прогнозу аналитиков и поспешили представить свой мирный план аккурат к годовщине конфликта. Таким образом, как пишет японская пресса, Пекин пытается «заработать очки» на урегулировании противостояния, которое и так, по результатам симуляции ученых из AMS, не продлится долго.