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Пресса Японии: Китайские власти считают, что война на Украине закончится этим летом

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Пресса Японии: Китайские власти считают, что война на Украине закончится этим летом

Для многих стало неожиданностью, когда КНР, изначально дистанцировавшаяся от конфликта на Украине, вдруг, решила представить свой план его мирного урегулирования. Впрочем, журналисты издания японского Nikkei Asia считают, что Китай начал проявлять активность в данном вопросе совсем не случайно.


В материале говорится, что Китайская академия военных наук (AMS) провела симуляцию текущего конфликта. В декабре прошлого года ученые пришли к выводу, что российско-украинское противостояние может завершиться уже этим летом. Одним из главных доводов в пользу этого прогноза стало состояние экономик воюющих стран, которые по данным китайских специалистов, истощены настолько, что не смогут продолжить активное военное противостояние после лета 2023 года.

В то же время, как пишет Nikkei Asia, AMS отдает победу в конфликте России. При этом по мнению журналистов, на подобное решение во многом повлияло то, что академия находится в подчинении НОАК, а так как у Пекина с Москвой хорошие отношения, то результат «сместили» в пользу РФ, чтобы «угодить» руководству.

Между тем, в издании считают, что власти КНР поверили прогнозу аналитиков и поспешили представить свой мирный план аккурат к годовщине конфликта. Таким образом, как пишет японская пресса, Пекин пытается «заработать очки» на урегулировании противостояния, которое и так, по результатам симуляции ученых из AMS, не продлится долго.
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Использованы фотографии:
vk.com/mil
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8 комментариев
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  1. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 16:46
    +3
    Ну раз китайцы так говорят, то можно спать спокойно. Благодаря Tiktok они знают все обо всех laughing
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:47
    +1
    Т.е. западный тыл Украины в данной симуляции не учитывался. При всех сокращениях Украинской экономики продолжают функционировать пищевая промышленность и сектор развлечения)рекреации. Фундамент из Хлеба и Зрелищ цел. Что до имеющего места сокращения экономики, то оно как раз подпитывает конфликт: оказавшиеся на улицы и без зарплаты мужчины вынуждено идут воевать. Прогноз вычеркиваем.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:48
    -5
    Одним из главных доводов в пользу этого прогноза стало состояние экономик воюющих стран, которые по данным китайских специалистов, истощены настолько, что не смогут продолжить активное военное противостояние после лета 2023 года.

    При текущей вялой интенсивности войны у Украины к лету 2023 года сохранится мобилизационный резерв в размере от 2 до 3 миллионов человек пушечного сала, а США и НАТО не исчерпали ресурсы военной помощи киевскому режиму, переводят свой ВПК на производство техники и боеприпасов.
    Так что без решительного перелома в пользу одной из сторон война вряд ли завершится в 2023 году.
  4. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 16:50
    +3
    Одним из главных доводов в пользу этого прогноза стало состояние экономик воюющих стран, которые по данным китайских специалистов, истощены настолько, что не смогут продолжить активное военное противостояние после лета 2023 года.

    Понятно, что на Украине фактически экономики уже не существует, а страна держится только за счет внешних средств и заимствований, но вот в отношении России такое заявлять - ну вот совершенно не согласен. Или китайцы не понимают нашей специфики действий в трудных ситуациях. Да, ситуация непростая, да выборы, да отвлекаем самое работоспособное население на СВО и т.д. , но что бы делать такой уж радикальный прогноз о том, что мы сможем нести бремя войны лишь до лета - ну это совершенно не так. Причем, для обеих стран. И в особенности - для России.
    Хотя, если читать внимательно, то речь именно об активной фазе (редакторы ВО, согласитесь, окончание, и активная фаза - это очень разные по своей сути понятия). Но трудно понять, что имели в виду авторы текста по такому пересказу.
  5. Neutral Neutral
    Neutral Neutral Сегодня, 16:57
    0
    Экономика Украины это экономика США, ЕС, Японии, Южной Кореи и Австралии с мелочью. Экономика РФ это экономика РФ.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 17:18
      +1
      Не преувеличивайте. Экономика Украины - это средства, которые эти страны смогут или захотят выделить Украине в условиях рецессии, проблем с государственным долгом, подорожания энергоресурсов и разрушения цепочек поставок. А это, как вы можете заметить, таки две большие разницы
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: Neutral Neutral
      Экономика Украины это экономика США, ЕС, Японии, Южной Кореи и Австралии с мелочью. Экономика РФ это экономика РФ.

      Экономика Украины помЕрла, як панночка в "Вие".
      К сентябрю преставится и сама нэнька...
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 17:23
    0
    Японцы пишут что китайцы считают...
    Это же просто бессмертная классика:

    Встречаются два еврея.
    - Слушал я Битлз, не понравилось. Картавят, фальшивят, что только в них находят?
    - А где же ты их слышал?
    - Мне Мойша напел.