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Представитель ВСУ критически оценил заявление генсека НАТО о возможности потери Артемовска

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Представитель ВСУ критически оценил заявление генсека НАТО о возможности потери Артемовска

Украинские военные негативно отреагировали на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о возможной потере ВСУ контроля над Артемовском (Бахмутом) в ближайшие дни. Соответствующую позицию озвучил официальный представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.


Напомним, что ранее Столтенберг заявил, что в ближайшие дни украинская армия может оставить Артемовск. Такую точку зрения до него излагали и многие другие западные эксперты и политики.

Они к этому подходят чисто прагматично, с сухими расчетами, иногда не понимая, что украинцы наработали намного большую стойкость, нестандартность действий и мощность тактических решений

- заявил Череватый.

По тону комментария украинского военного можно понять, что киевский режим недоволен рассуждениями о сдаче Артемовска. Ведь такие заявления, да еще из уст генсека НАТО, негативно отражаются на боевом духе украинских боевиков, а также на убежденности населения в «стойкости» украинских формирований.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала заявление по Артемовску «экспертным мнением». Она подчеркнула, что прогнозировать боевые действия – весьма неблагоприятное дело. Понятно, что более резко ответить на слова генсека Североатлантического альянса киевский режим не может по объективным причинам, даже если ему бы и очень хотелось это сделать.
Использованы фотографии:
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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:43
    +3
    Вещать из студии одно, а из из окопа другое, почувствуй разницу.....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:54
      0
      Дороги под Бахмутом усеяны техникой разгромленных колонн ВСУ.Видосы по ссылке ниже.
      На кадрах, снятых покидающими зону боевых действий украинскими военнослужащими, демонстрируются результаты работы российской артиллерии по отступающим подразделениям ВСУ. Все проселочные дороги там завалены телами военных, подбитыми танками, БМП, ББМ, БТР, сгоревшими грузовиками и раскуроченными автомобилями. Это те самые машины, на которые собирались пожертвования.

      https://topcor.ru/32900-vtoroj-ilovajskij-kotel-dorogi-pod-bahmutom-usejany-tehnikoj-razgromlennyh-kolonn-vsu.html
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:56
    -4
    Украинские военные негативно отреагировали на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о возможной потере ВСУ контроля над Артемовском (Бахмутом) в ближайшие дни

    Я тоже негативно отреагировал на это заявление труса Столтенберга - чем больше бандеровской сволоты Украины подохнет в Артёмовске - тем проще и быстрее потом будет наступление Вооружённых Сил РФ на запад.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:00
    0
    Восточная группировка ВСУ - это Сырский. А он все поставил на битву за Бахмут. Потому «официальный представитель» и озвучивает идею удержания Артемовска. Залужного уже несколько раз призывали публично лично заявить, что ВСУ будет оборонять Бахмут до конца и победит, но он молчит как рыба.
  4. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:21
    0
    Согласен: уместнее говорить не о "возможной" сдаче Артёмовска, а скорее о "неотвратимой"! yes
  5. Светлан
    Светлан Сегодня, 17:23
    0
    Ну для англосакса руки вверх, в тяжёлых ситуациях, это нормально. Там где они здаются, русские, а в ВСУ очень и очень много русских, (не по паспорту) ещё воюют. И не на жизнь а на смерть.