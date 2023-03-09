Представитель ВСУ критически оценил заявление генсека НАТО о возможности потери Артемовска

Они к этому подходят чисто прагматично, с сухими расчетами, иногда не понимая, что украинцы наработали намного большую стойкость, нестандартность действий и мощность тактических решений

Украинские военные негативно отреагировали на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о возможной потере ВСУ контроля над Артемовском (Бахмутом) в ближайшие дни. Соответствующую позицию озвучил официальный представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.Напомним, что ранее Столтенберг заявил, что в ближайшие дни украинская армия может оставить Артемовск. Такую точку зрения до него излагали и многие другие западные эксперты и политики.- заявил Череватый.По тону комментария украинского военного можно понять, что киевский режим недоволен рассуждениями о сдаче Артемовска. Ведь такие заявления, да еще из уст генсека НАТО, негативно отражаются на боевом духе украинских боевиков, а также на убежденности населения в «стойкости» украинских формирований.Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала заявление по Артемовску «экспертным мнением». Она подчеркнула, что прогнозировать боевые действия – весьма неблагоприятное дело. Понятно, что более резко ответить на слова генсека Североатлантического альянса киевский режим не может по объективным причинам, даже если ему бы и очень хотелось это сделать.