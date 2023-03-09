Стоимость перераспределения электроэнергии на Украине с февраля 2022 года в результате ракетных ударов по инфраструктуре выросла в 7,5 раз

С того момента, как ВС РФ начали наносить массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины, различные эксперты и аналитики стали поднимать тему об их целесообразности. Мол, тратятся дорогостоящие ракеты, а каков результат.
В связи с выходом из строя генерирующих и распределяющих мощностей, а также их внеплановым ремонтом и заменой дорогостоящих комплектующих, стоимость перераспределения электроэнергии в энергетической системе Украины с февраля прошлого года выросла примерно в 7,5 раз, сообщает ТГ-канал «Изнанки военки» со ссылкой на независимых экспертов, в том числе европейских. Ракетные удары по генерирующим мощностям и подстанциям делают своё дело.
Авторы материала подчеркивают, что с каждой новой атакой энергодефицит, как и зависимость Киева от поставок зарубежного оборудования, лишь увеличиваются. При этом Запад вынужден постоянно делать финансовые вливания, чтобы удержать украинскую энергетику «на плаву» хотя бы на ближайшую перспективу.
К слову, об украинских объектах энергетики. Как заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, после сегодняшних ударов ВС РФ повреждения получили энергообъекты в восьми регионах страны. В связи с этим есть высокая вероятность веерных отключений электричества в этих областях.
Здесь стоит добавить, что дефицит электроэнергии крайне пагубно сказывается на украинском ОПК и не позволяет вовремя производить ремонт военной техники. Также, ввиду отсутствия электричества, затрудняется переброска западного вооружения по железным дорогам.
Наконец, те средства, которые тратят партнеры Украины на восстановление ее энергетики, могли бы идти на вооружение для ВСУ.
Таким образом, не только уничтожение важных военных объектов и скопления живой силы противника в ходе массированных ракетных ударов ВС РФ, а также и поражение энергетической инфраструктуры, наносит серьезный урон киевском режиму, регулярно нарушая планы командования ВСУ и приводя к новым и новым расходов западных бюджетов на содержание киевского режима.