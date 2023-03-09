Военное обозрение
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The Washington Post: На восполнение основных систем вооружений США понадобится около 15 лет

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The Washington Post: На восполнение основных систем вооружений США понадобится около 15 лет

На восполнение только основных систем вооружений Соединенным Штатам понадобится около пятнадцати лет, считают авторы материала, опубликованного в американской газете The Washington Post. Основная проблема истощения арсеналов Пентагона состоит в беспрецедентных объемах поставок боеприпасов и вооружения на Украину, при том, что военный конфликт в Европе рискует затянуться на длительное время.


Еще существуют обязательства США и прямые запросы от европейских союзников по НАТО, которые под давлением Вашингтона уже отдают практически последнее со своих военных складов для нужд ВСУ. Ведь погрузившаяся в кризис промышленность Европы неспособна самостоятельно наладить выпуск продукции военного назначения в объемах, достаточных хотя бы для покрытия текущих потребностей украинской армии.

Авторы отмечают, что украинский конфликт «обнажил глубокие проблемы, которые Соединенные Штаты должны преодолеть», чтобы производить вооружения для себя и своих союзников. Американские военные аналитики считают, что Пентагон оказался не готов к поддержке широкомасштабной военной кампании, так как прилагает недостаточно усилий для пополнения запасов вооружений, переданных Киеву. Уже и представители военного командования США прямо указывают на «хрупкость» военно-промышленного комплекса страны.

По оценкам экспертов, только для восполнения уже переданного Украине оружия американским предприятиям ВПК потребуется около 15 лет при текущем уровне производства и более восьми лет при темпах военного времени. На восполнение отправленных Киеву высокоточных управляемых снарядов M982 Excalibur США понадобится четыре года, а для РСЗО HIMARS — два с половиной года. И это без учета новых возможных поставок.

Издание отмечает, что проблема касается не только восполнения возникшего дефицита вооружений, переданных Украине. После Второй мировой войны руководство США значительно снизило инвестиции в развитие оборонных предприятий. Несмотря на беспрецедентные объемы военного бюджета, в период с 1990-х годов из 51 крупной компании ВПК в США к настоящему времени работают только пять.

При таких промышленных возможностях оборонки Пентагон уже столкнулся с проблемой модернизации вооруженных сил. При нынешних темпах производства для замены парка вертолетов UH-60 Black Hawk потребуется более 10 лет и почти 20 лет — для современных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности. Чтобы заменить существующий флот авианосцев, ВМС США придется ждать минимум 44 года.

Авторы отмечают, что производство современной военной техники, тем более в растущих объемах, не совместимо с краткосрочными контрактами и требует четкого долгосрочного планирования. Только для создания одного истребителя F-35 необходимо 300 тысяч деталей от 1,7 тысячи поставщиков.

Проблема недостаточного инвестирования в оборонную отрасль США усугубляется растущим недовольством граждан, а следом и законодателей, слишком большими расходами на оборону и многомиллиардными затратами на военную поддержку Киева.

Неясно, как долго американцы будут терпеть военные расходы, которые уже превышают 3% ВВП, в эпоху инфляции и экономической напряженности

— заключают авторы статьи.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:46
    -1
    Самое время КНР забирать Тайвань в родную гавань.И король окажется голым но с ядерным оружием ,которое нельзя применить, маячит ответка.А ответка для США страшно,индейцы в резервациях возможно не пострадают.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 18:27
      -1
      Думаб КНР на это не пойдет, торгаш не способен мыслить вне финансов. Да и 15 лет на основные это не так и долго. Хотя тут скорее хотелки поиметь рынок на блидайшие 15 лет.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 18:46
        -1
        Желаю Северо-Американским соединенным штатам снарядного голода, как в 1915 году в Российской Империи.
  2. Эдик
    Эдик Сегодня, 17:48
    0
    Интересно а владельцы The Washington Post имеют какое не будь отношение к оборонному комплексу США?Явственно слышен призыв.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:54
      0
      Наверно надо ознакомится с оригиналом.Я вижу по статье , что деньги не главное ,главное время.Это как смерть старого миллиардера,есть деньги, но здоровье не купишь,но помучится можно,но конец неизбежен может завтра ,может и через год.Молодым по любому не станешь.
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 19:16
        0
        Это как смерть старого миллиардера,есть деньги, но здоровье не купишь,но помучится можно,но конец неизбежен может завтра ,может и через год.Молодым по любому не станешь.

        Это мнение осталось в прошлом веке, когда у врачей были только скальпель морфий и спирт

        А косметология, пересадка кожи и волос была на нулевом уровне

        Илон Маск, до того как стал миллиардером


        Конечно, такой потенции как в 17 лет уже не будет. Но выглядеть на 45 в свои 60+ с энергией 30 летнего - вполне реально. И более чем достаточный результат

        К концу века думаю мы увидим еще более интересные результаты
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 17:49
    +1
    Это выпрашивание увеличения оборонного бюджета США со стороны лобби ВПК.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:50
    +3
    Это они к чпму?Собираются подбросить какалам авианосцы?Да все они смогут.Простт последние тридцать лет они почивали на лаврах и не ставили своей задачей кратно развивать свой ВПК
  5. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 18:12
    +3
    По оценкам экспертов, только для восполнения уже переданного Украине оружия американским предприятиям ВПК потребуется около 15 лет при текущем уровне производства и более восьми лет при темпах военного времени.

    Брэдли - произведено 6200 ед.
    Поставлено украине - 109

    Хаймарс и М270 - на вооружении 1000 ед.
    Поставлено украине - 50

    ОБТ Абрамс. На вооружении сша - 2500
    Поставлено украине - 0. Обещали 31

    ЗРК MIM-104 Патриот
    На вооружении США - 473 установки
    Еще около 200 установок на вооружении 17 стран
    Поставлено на украину - 24 пу (три батареи)
    для замены парка вертолетов UH-60 Black Hawk потребуется более 10 лет и почти 20 лет — для современных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности.

    Причем здесь ВСУ
    Чтобы заменить существующий флот авианосцев, ВМС США придется ждать минимум 44 года.

    Авианосцы не передавались украине, даже в больном воображении
    На восполнение отправленных Киеву высокоточных управляемых снарядов M982 Excalibur США понадобится четыре года, а для РСЗО HIMARS — два с половиной года.

    Тогда откуда насчитали 15 лет
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 18:23
      -1
      Цитата: Santa Fe
      Брэдли - произведено 6200 ед.
      Поставлено украине - 109

      Хаймарс и М270 - на вооружении 1000 ед.
      Поставлено украине - 50

      Это интересно, но ведь не вся произведенная техника находится в Штатах или на хранении.
      Забирать по 2-3 шт. с каждой базы, это очень дорого, значит поставлять будут с континента, а сколько их на континенте? В данномслучае уместно будет считать сколько они могут поставить.
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 18:35
        +1
        50 и 1000
        здесь отсутствует предмет для сравнения

        ПС. Украинский парк из 50 установок стреляющих ракетами семейства GMLRS представляет сборную солянку из штатовских Хаймарс и тяжелых М270 на гусеничном шасси, европейских MARS из германии и британии а также аналогичных систем LRU поставленных из франции
    2. Александр_Александр
      Александр_Александр Сегодня, 18:50
      -1
      речь не про 50 хаймарсов, а про 15000 израсходованных ракет для них. Знаете сколько ракет для хаймарса впк сша производит в мирное время? 800 штук в год. Вот так то
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 18:55
        +1
        речь не про 50 хаймарсов, а про 15000 израсходованных ракет для них.

        В статье об этом прямо написано

        На восполнение отправленных Киеву высокоточных управляемых снарядов M982 Excalibur США понадобится четыре года, а для РСЗО HIMARS — два с половиной года.
  6. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 18:20
    +1
    На заголовок могу ответить только одно. "Ага, как же, поверил. Ну-ну."
    А остальное уже разобрали выше.