Представитель МИД Захарова рассказала о риске втягивания Польши в украинский конфликт после строительства военного центра

Если на Украине откроется польский военный центр, что ранее было анонсировано руководством Польши, это приведет к непосредственному втягиванию Варшавы в боевые действия на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.По словам Захаровой, Польша стремится развернуть на Украине инфраструктуру для поддержки войсковой группировки, называемой «Польским добровольческим легионом». Он будет располагаться на базе центра.Главным риском строительства центра российский дипломат называет вовлечение Польши в украинский конфликт уже открыто, а не на скрытом уровне, как прежде. Но в Варшаве почему-то не обеспокоены возможными последствиями этого для Польши.Ранее стало известно, что на Украине создается некое подразделение специального назначения под названием «Польский добровольческий легион». В нем будут служить граждане Польши. Отряд будет подчинен Министерству обороны Украины, а желающих с ним служить будут отбирать как польские, так и украинские офицеры. Главными критериями для отбора в легион станут наличие военной подготовки и отсутствие проблем с зависимостями.Базу легиона решили разместить в Киевской области. Сейчас в условиях секретности там работает временная штаб-квартира легиона. Где она находится, средствам массовой информации неизвестно.