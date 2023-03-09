Военное обозрение
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Представитель МИД Захарова рассказала о риске втягивания Польши в украинский конфликт после строительства военного центра

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Представитель МИД Захарова рассказала о риске втягивания Польши в украинский конфликт после строительства военного центра

Если на Украине откроется польский военный центр, что ранее было анонсировано руководством Польши, это приведет к непосредственному втягиванию Варшавы в боевые действия на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.


По словам Захаровой, Польша стремится развернуть на Украине инфраструктуру для поддержки войсковой группировки, называемой «Польским добровольческим легионом». Он будет располагаться на базе центра.

Главным риском строительства центра российский дипломат называет вовлечение Польши в украинский конфликт уже открыто, а не на скрытом уровне, как прежде. Но в Варшаве почему-то не обеспокоены возможными последствиями этого для Польши.

Ранее стало известно, что на Украине создается некое подразделение специального назначения под названием «Польский добровольческий легион». В нем будут служить граждане Польши. Отряд будет подчинен Министерству обороны Украины, а желающих с ним служить будут отбирать как польские, так и украинские офицеры. Главными критериями для отбора в легион станут наличие военной подготовки и отсутствие проблем с зависимостями.

Базу легиона решили разместить в Киевской области. Сейчас в условиях секретности там работает временная штаб-квартира легиона. Где она находится, средствам массовой информации неизвестно.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:04
    -1
    Надеюсь сеоодняшний удар "Кинжалами"показал всю шаткость создания этого "центра".В отличие от пустозвонства дамы из МИДа.Добавлю.Теперь надо быть трижды бдительными по охране авиабаз,откуда взлетают МИГи31...
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 18:07
    -8
    Если на Украине откроется польский военный центр, что ранее было анонсировано руководством Польши, это приведет к непосредственному втягиванию Варшавы в боевые действия на Украине

    Польша 100 % вступит своим войском в войну на Украине, но не после открытия центра, а после того, как наиболее боеспособные части ВСУ будут разгромлены к лету 2023 года на Донбассе и стремительно пойдёт на Киев, чтобы не отдать его русским.
    Противопоставить что-либо серьёзное на пути поляков в Киев у РФ нет.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:10
      -5
      Цитата: DefenderofTruth
      Польша 100 % вступит своим войском в войну на Украине, но не после открытия центра, а после того, как наиболее боеспособные части ВСУ будут разгромлены к лету 2023 года на Донбассе и стремительно пойдёт на Киев, чтобы не отдать его русским.
      Противопоставить что-либо серьёзное на пути поляков в Киев у РФ нет.

      Значит наши разбомбят польский Киев!
      Выгонят поляков из Киева, как в своё время выгнали поляков из Москвы в 1612 году!
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 18:12
        -4
        Киев - мать городов русских, польским он был немного времени.
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 18:25
        0
        Как долго до насильственной мобилизации в Польше?!
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:11
      -1
      Прямого столкновения не будет в этом случае. Будет важно, кто первый добежит до приза. Наши рванут с Белорусии, так что шансы есть
    3. midivan
      midivan Сегодня, 18:29
      -2
      [/quote]и стремительно пойдёт на Киев, чтобы не отдать его русским.
      Противопоставить что-либо серьёзное на пути поляков в Киев у РФ нет.[quote]
      Хм, а наши в Белоруссию поехали тупо бульбы пожрать и будут наблюдать как поляки попруться к Киеву?
    4. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 18:32
      +1
      Польша 100 % вступит своим войском в войну на Украине...и стремительно пойдёт на Киев, чтобы не отдать его русским.

      Скорее всего так оно и будет, но на Киев они не пойдут. Оккупируют какие-то западные области и легализуют их таким же образом, как мы сделали в Крыму и в Херсонской и Запорожской областях.
  3. arthh
    arthh Сегодня, 18:11
    +2
    Это приведет к непосредственному втягиванию Варшавы в боевые действия на Украине.

    А что разве тех Поляков которых недавно в Киеве тренировать начали специальные группы это не непосредственное втягивание не говория уже про поставки Леопардов и тд и тп


    Но в Варшаве почему-то не обеспокоены возможными последствиями этого для Польши. ( И интересно почему же это....
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:11
    -1
    Захарова конечно не может отдать приказ ударить по Варшаве ,но предупредить может.Вот не слушали её в 2021 году поляки и европейцы и теперь получают гробики,особенно поляки.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 18:48
      -1
      Может Польша и получает гробики, но далеко не в критических объемах, иначе в Польше стоял бы вой. А то что поляки займут западные области Украины - факт.
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 18:59
        +1
        Осенью прошла информация. Теперь уже наверное "героев" стало больше. "...В польском городе Ольштын организуют кладбище для захоронения погибших на Украине наемников, оно будет устроено по так называемому американскому типу...".
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:25
    -1
    зачем ?????? может ядерный фугас остановит эти все вопли ? может поймут что помрут в ядерном ударе ! или кто то забыл что ядерное оружие есть ? проста остановить может тока это все ядерный удар или космический коробь на орбите с фугасами )))) ну это так фантазия моя ))))))) я пешу не проста так про ядерное а что бы отрезвить оленеводов )
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:31
      -1
      Зачем ,может от Кинжалов по Украине центр Италии тряхонуло на 5,0 баллов.Что скажут на это англицкие сейсмологи.Совпадение?
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 18:36
        -3
        ну может утонет остров всякое бывает \)
        1. Комментарий был удален.
          1. opuonmed
            opuonmed Сегодня, 18:49
            +2
            Цитата: ЦитатаЛаврова
            У одного землетрясение от БЧ весом 500 кг, у второго Италия - остров.
            Господи, ну где же те адекватные комментаторы, которых столько лет на ВО было очень много?!

            вы о чем ????????????
            Цитата: ЦитатаЛаврова
            Ну ведь читают ВО во многих странах и уверен, во многих высоких кабинетах этих стран. Но с каждым днём за уровень участников дискуссии становится все более стыдно. Хотя....какая сейчас дискуссия, тех кто умел случать и вести диалог, практически не осталось - одни сейсмологи да географы остались

            нудк не РФ виновата что хотят ядерной войны !
  6. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:37
    +2
    Где риск? Наёмников,как кур в курятнике. Привилегии гражданам Польши законодательно.Карты включающие Галичину в состав Польши. Паны возвращаются,пока,правда, в мечтах,а кое в чём реально.
  7. ASM
    ASM Сегодня, 18:38
    -1
    Да поляки только и могут, что делиться в очередной раз (сколько там раз уже было?). Они представляют только психологическую проблему, поскольку выть и вонять будут жестоко и до последнего.
  8. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:42
    0
    Почему все думают,что центр это не что обьективное?Идет прокси война и полякам достаточно в нужных местах открыть всего навсего пункты с минимальным персоналом.А сам набор ,подготовка,слаживание будет проходить на территории Польши.И тогда вопрос поком мы будем бить?И еще хотел бы отметить очень слабое взаимодействие наших МИД и МО.
  9. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 18:43
    +3
    Эта мадам любит говорить о красных линиях. Думаю это из той же оперы.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:54
    -1
    Любые военны объекты на территоории 404 законные цели. Только боюсь,что всё остановится на уровне бла- бла- бла. Хотя, если "откалибровать" такой объект, поленья и его сюзерен вряд ли решатся на что- то серьезное.
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:56
    0
    Базу легиона решили разместить в Киевской области. Сейчас в условиях секретности там работает временная штаб-квартира легиона. Где она находится, средствам массовой информации неизвестно.

    Да средствам массовой информации оно и не должно быть известно, главное чтобы наша разведка знала точные координаты и ракеты не промахнулись.
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:13
    0
    Цитата: DefenderofTruth

    Противопоставить что-либо серьёзное на пути поляков в Киев у РФ нет.

    Возникает вопрос, а поленьям такой гемор нужен? Долбить-то их по-любому будут точно так же как и укровермахт.