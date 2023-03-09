Американский чиновник: Мы не хотим, чтобы русским заранее стало известно, когда мы поставим танки Abrams Украине

Мы его выполняем. Мы просто не можем говорить о деталях

Здесь задействованы более длительные сроки, но я думаю, что есть варианты менее двух лет, или даже, менее полутора лет

Это не просто отправка танка. Танк сам по себе не полная боеспособность, вы должны отправить весь пакет. Это включает в себя боеприпасы, транспортные средства для его обслуживания, топливо, вы должны пройти обучение по эксплуатации системы, чтобы ее можно было поддерживать в бою

Мы не хотим, чтобы русским заранее стало известно, когда мы поставим танки Abrams Украине, когда наша техника прибудет. Но мы стараемся сделать это как можно быстрее