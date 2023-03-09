Американский чиновник: Мы не хотим, чтобы русским заранее стало известно, когда мы поставим танки Abrams Украине

В начале этого года Пентагон объявил, что направит на Украину танки Abrams производства General Dynamics Land Systems. С тех пор официальные лица министерства обороны США заявили, что рассматривают различные варианты, включая создание новых танков или изъятие существующих старых танков из запасов США.
Помощник министра американской армии по вопросам комплектования Даг Буш сказал, что у армии уже есть план по обеспечению украинцев танками в ближайшем будущем.
Мы его выполняем. Мы просто не можем говорить о деталях
— сказал он.
В конце прошлого месяца министр вооружённых сил Кристин Вормут заявила, что армия не сможет поставлять танки на Украину в течение как минимум нескольких месяцев и, вполне возможно, начнёт поставки не раньше конца этого года.
Здесь задействованы более длительные сроки, но я думаю, что есть варианты менее двух лет, или даже, менее полутора лет
— сказала она.
По словам Буша, отправка танков на Украину — непростая процедура.
Это не просто отправка танка. Танк сам по себе не полная боеспособность, вы должны отправить весь пакет. Это включает в себя боеприпасы, транспортные средства для его обслуживания, топливо, вы должны пройти обучение по эксплуатации системы, чтобы ее можно было поддерживать в бою
— сказал он.
Кроме этого, Даг Буш прокомментировал, что американской армии необходимо подготовить технику к отправке таким образом, чтобы это не повлияло на боеготовность частей армии США и не повлияло на поставки техники другим союзникам, над чем Вашингтон также работает, чтобы выполнить их заказ.
Он добавил, что Пентагон пока не готов объявить сроки доставки «Абрамсов» на Украину и, вероятно, никогда не объявит «точный» график.
Мы не хотим, чтобы русским заранее стало известно, когда мы поставим танки Abrams Украине, когда наша техника прибудет. Но мы стараемся сделать это как можно быстрее
— сказал Буш.
Слова больше похожи на оправдание того, что Вашингтон не спешит с поставкой Киеву своих танков.