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Американский чиновник: Мы не хотим, чтобы русским заранее стало известно, когда мы поставим танки Abrams Украине

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Американский чиновник: Мы не хотим, чтобы русским заранее стало известно, когда мы поставим танки Abrams Украине

В начале этого года Пентагон объявил, что направит на Украину танки Abrams производства General Dynamics Land Systems. С тех пор официальные лица министерства обороны США заявили, что рассматривают различные варианты, включая создание новых танков или изъятие существующих старых танков из запасов США.


Помощник министра американской армии по вопросам комплектования Даг Буш сказал, что у армии уже есть план по обеспечению украинцев танками в ближайшем будущем.

Мы его выполняем. Мы просто не можем говорить о деталях

— сказал он.

В конце прошлого месяца министр вооружённых сил Кристин Вормут заявила, что армия не сможет поставлять танки на Украину в течение как минимум нескольких месяцев и, вполне возможно, начнёт поставки не раньше конца этого года.

Здесь задействованы более длительные сроки, но я думаю, что есть варианты менее двух лет, или даже, менее полутора лет

— сказала она.

По словам Буша, отправка танков на Украину — непростая процедура.

Это не просто отправка танка. Танк сам по себе не полная боеспособность, вы должны отправить весь пакет. Это включает в себя боеприпасы, транспортные средства для его обслуживания, топливо, вы должны пройти обучение по эксплуатации системы, чтобы ее можно было поддерживать в бою

— сказал он.

Кроме этого, Даг Буш прокомментировал, что американской армии необходимо подготовить технику к отправке таким образом, чтобы это не повлияло на боеготовность частей армии США и не повлияло на поставки техники другим союзникам, над чем Вашингтон также работает, чтобы выполнить их заказ.

Он добавил, что Пентагон пока не готов объявить сроки доставки «Абрамсов» на Украину и, вероятно, никогда не объявит «точный» график.

Мы не хотим, чтобы русским заранее стало известно, когда мы поставим танки Abrams Украине, когда наша техника прибудет. Но мы стараемся сделать это как можно быстрее

— сказал Буш.

Слова больше похожи на оправдание того, что Вашингтон не спешит с поставкой Киеву своих танков.
Автор:
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10 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:58
    0
    бред полный они гонят война есть война !!!!!!!!!!!!!
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 19:41
      0
      "Мы не хотим, чтобы русским заранее стало известно, когда мы поставим танки Abrams Украине, когда наша техника прибудет. Но мы стараемся сделать это как можно быстрее" — сказал Буш.

      В принципе Вашингтон может поставить танки Abrams Украине хоть сейчас. А именно.

      Потому что американская военная техника после последних маневров НАТО в Польше всё ещё так и стоит в польском порту - и Зеленский решительно хочет её получить. именно сейчас.

      Однако сейчас в США Байдену уже стал реально грозить возможный импичмент - в том числе и в связи с неэффктивным превышением американской финасовой и военной помощи той же Украине - её нацистскому киевскому режиму - против России.
      Под урозой отставки со стороны уже 14 требований трампистов находится сейчас также и команда Байдена: 1) ген. прокурор США Меррик Брайан Гарланд , 2) вице-президент Камала Харис, 3) госсекретарь Энтони Блинкин и 4) министр внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.
      И хотя пока эти требования тампистов не достигли успеха, но они вполне серьёзно признаются как "дорожная карта" по возможному судебному расследованию деяний Байдена и его команды в оставший срок Байдена на посту президента США.

      Это в определённом смысле связывает Байдену руки в Украине, не зная, на что ему решиться.

      Военная техника США в порту в Польше от 5 марта 2023 года.
      Она переброшена в рамках миссии Atlantic Resolve по усилению восточного фланга НАТО на фоне агрессии рф.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:58
    0
    Наверно ,бояться " российских партизан" из штата Огайо,что то зачастили поезда с рельс у них сходить.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:01
      0
      Нет,реально другое.Им нужен "облегченный вариант"сделать.Дабы броня и ветроника не попала в наши руки
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:03
    +2
    У матрасов прицип известный. В начале съедим твое, потом каждый свое (кстати у небратьев тажа байда). Европу оставит без танков, а абрашки им же потом продаст за денюжку.
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 19:11
    0
    У вас есть план мистер Фикс? У меня всегда есть план, мистер Фикс.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:14
    0
    А по серьёзному ,у ВСУ лёпы раньше окажутся.Будут они гореть,от мёртвого осла уши тогда ВСУ а не Абрамсы.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:25
    0
    Американский чиновник: Мы не хотим, чтобы русским заранее стало известно, когда мы поставим танки Abrams Украине

    Единственно, чего вы боитесь, что хвалёная американская техника начнёт гореть, как некогда горели немецкие «тигры» и «пантеры»...
    А они будут гореть! И не надейтесь на их «рекламное преимущество»!
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:26
    0
    А мы ещё не объявили Штаты страной поддержки терроризма и фашизма?
    Странно как-то¯\_(ツ)_/¯
  8. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 19:32
    0
    когда и главное сколько. вряд ли там пара десятков всего будет