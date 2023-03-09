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Кассира одесского магазина по поручению уполномоченного по языку оштрафовали за разговор на русском

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Кассира одесского магазина по поручению уполномоченного по языку оштрафовали за разговор на русском

На Украине уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень поручил оштрафовать кассира одного из одесских магазинов за то, что та обратилась к покупателю на русском языке.


Несмотря на то, что, согласно действующему на Украине законодательству, работники сферы обслуживания обязаны обслуживать клиентов на государственном языке лишь в случае просьбы об этом, продавщице был выписан штраф в размере 3400 гривен (около 7 тысяч рублей).

Сообщается, что один из покупателей попросил увлажняющий крем, однако не понял его украинского наименования. После этого другая покупательница начала оскорблять женщину, осуждая ее за то, что та перешла на русский язык. Радикальная защитница чистоты языка сняла происходящее на камеру мобильного телефона и разместила видео в социальных сетях. На это незамедлительно отреагировал государственный уполномоченный по защите украинского языка, поручивший оштрафовать продавщицу.

Подобные случаи не редкость на постмайданной Украине. Должность уполномоченного по защите языка была введена в 2019 году после вступления в силу репрессивного закона, существенно ограничивающего использование русского языка во многих сферах общественной жизни.

Так, на Украине запрещено использовать родной для значительной части населения юго-восточных регионов страны русский язык в образовании, СМИ и даже в сфере обслуживания. Этот закон ущемляет права русскоязычного населения даже по сравнению с представителями других национальностей, например венгров, румын, греков, цыган и крымских татар, языки которых при соблюдении некоторых условий разрешено использовать в учреждениях дошкольного и среднего образования.
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Использованы фотографии:
Wikipedia
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:47
    0
    Должность наверное очень важная и неприкасаемая-уполномоченный по языку..А в Артемовск,не?Защищать неньку и мову?
  2. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 18:51
    +4
    А за английский или немецкий тоже штрафуют? sad
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:58
      +1
      Нет,просто протягивают лапку в мольбе.И вылизывают зад,говорящему на аглицком..
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:09
      +1
      Цитата: Бывший солда
      А за английский или немецкий тоже штрафуют?

      В Руине аглицкий государственный, а на немецком весь ваффен СС разговаривает.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:00
    +1
    Должность уполномоченного по защите языка была введена в 2019 году после вступления в силу репрессивного закона

    Ну что же, все как в Германии 1938 года, сначала язык книги, потом начнутся "Хрустальные ночи". Под Берлином из 200 воспитанников еврейского приюта ту страшную ночь пережил только один - случайно. В Руине это тоже скоро начнется.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:01
    +2
    Когда ВСУшников штрафовать начнут? Там все по русски гутарят.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:14
      +1
      Цитата: Андрей Москвин
      Когда ВСУшников штрафовать начнут? Там все по русски гутарят.

      Так ВСУшник может, из "Джавелина" по уполномоченному стрельнуть.
  5. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 19:06
    +3
    Откат будет жуткий! За мову в Одессе будут расстреливать на месте! Из рогатки!