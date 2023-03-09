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Чиновник Минобороны Литвы: Мы не должны постоянно успокаивать себя словами о том, что Россия в войне на Украине проигрывает

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Чиновник Минобороны Литвы: Мы не должны постоянно успокаивать себя словами о том, что Россия в войне на Украине проигрывает

Комментарии всевозможных западных экспертов и чиновников по вероятной продолжительности боевых действий на Украине весьма разнообразны. Если одни утверждают, что уже «вот-вот Россия потерпит поражение», а другие уверены в обратном, то есть и другие формулировки. Насколько они имеют отношение к объективному анализу, большой вопрос.


Со своим прогнозом выступил Элегиус Паулавичюс, возглавляющий департамент разведки при Минобороны Литвы. По словам этого прибалтийского чиновника, «Россия способна вести активные боевые действия на Украине ещё два года».

Паулавичюс:

Мы, конечно же, хотим, чтобы Украина победила, хотим, чтобы Россия, как агрессор, потерпела поражение. Но мы не можем и не должны постоянно успокаивать себя словами о том, что Россия в войне на Украине проигрывает, что она ослабевает.

По словам главы указанного департамента, «от этого опасность для Украины не уменьшится».

Паулавичюс:

Россия не потерпела поражения в этой крупномасштабной войне. А потому не нужно усыплять бдительность и постоянно говорить о том, что поражение вот-вот наступит.

По заявлению литовского разведчика, «не похоже на то, что российская решительность в плане дальнейших действий на Украине исчезла».

Паулавичюс:

Нужно учитывать, что ресурсов у России для длительной войны достаточно.

В конце своего спича он заявил, что «в любом случае для Украины жизненно важна поддержка».
Использованы фотографии:
Минобороны России
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8 комментариев
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  1. Andrea
    Andrea Сегодня, 19:14
    +3
    Чем медитировать под мантры,учите русский язык.Некоторым достаточно просто вспомнить
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 19:15
    -4
    "По словам этого прибалтийского чиновника, «Россия способна вести активные боевые действия на Украине ещё два года"///
    ---
    Они прикинули экономические показатели.
    Оценили размер Резервного фонда и сравнили с годовым расходом
    на СВО в 2022 году. Получается, что фонды будут исчерпаны за 1.5 года.
    Ну, и еще пол-года по инерции. На дефиците бюджета.
    Если Китай даст кредиты, можно будет воевать и дальше.
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 19:27
      0
      Может обладатели паспортов Израиля денег подкинут? )))
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 19:29
      +5
      Они прикинули экономические показатели.
      Деньги, которые Россия тратит на войну- остаются в России, так что едва ли такие подсчеты корректны. Вряд ли участники СВО скупают швейцарскую недвижимость.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 19:50
      0
      Ципсе математика не понравилась. А администрации лаконичность.
  3. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 19:45
    0
    Наш завод только к следующему году должен на новые нормы выйти пока в 3 раза выросли , должны в 10 , а они тут хотят войну через 1.5 закончить смешные..
  4. Aken
    Aken Сегодня, 19:49
    0
    Лимитрофы начали что-то подозревать?
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 19:49
    0
    Россия не потерпела поражения в этой крупномасштабной войне.

    Но Россия и не достигла ни одной из целей СВО - демилитаризации и денацификации Украины.
    Милитаризация и нацификация Украины наоборот увеличились в разы.