Мы, конечно же, хотим, чтобы Украина победила, хотим, чтобы Россия, как агрессор, потерпела поражение. Но мы не можем и не должны постоянно успокаивать себя словами о том, что Россия в войне на Украине проигрывает, что она ослабевает.

Россия не потерпела поражения в этой крупномасштабной войне. А потому не нужно усыплять бдительность и постоянно говорить о том, что поражение вот-вот наступит.

Нужно учитывать, что ресурсов у России для длительной войны достаточно.

Комментарии всевозможных западных экспертов и чиновников по вероятной продолжительности боевых действий на Украине весьма разнообразны. Если одни утверждают, что уже «вот-вот Россия потерпит поражение», а другие уверены в обратном, то есть и другие формулировки. Насколько они имеют отношение к объективному анализу, большой вопрос.Со своим прогнозом выступил Элегиус Паулавичюс, возглавляющий департамент разведки при Минобороны Литвы. По словам этого прибалтийского чиновника, «Россия способна вести активные боевые действия на Украине ещё два года».Паулавичюс:По словам главы указанного департамента, «от этого опасность для Украины не уменьшится».Паулавичюс:По заявлению литовского разведчика, «не похоже на то, что российская решительность в плане дальнейших действий на Украине исчезла».Паулавичюс:В конце своего спича он заявил, что «в любом случае для Украины жизненно важна поддержка».