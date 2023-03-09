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Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о смертной казни за государственную измену

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Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о смертной казни за государственную измену

Сегодня президентом Белоруссии Александром Лукашенко был подписан закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», связанный с пресс-службой белорусского лидера.


В соответствии с новым законом, за совершение государственной измены допускается смертная казнь. Главная цель закона – усиление противодействия таким преступлениям как государственная измена, терроризм и различные проявления экстремизма и антигосударственной деятельности.

Казнить за государственную измену смогут должностных лиц, являющихся государственными служащими. Разумеется, это не означает, что все лица, обвиняемые в государственной измене, будут приговариваться к высшей мере наказания. Но такая возможность теперь будет прописана в законодательстве страны, а суд уже будет оценивать реальные масштабы совершенного преступления и причиненный им ущерб государству и национальной безопасности.

Учитывая, что сейчас Белоруссия сталкивается с новыми рисками в связи с событиями на Украине, желание властей страны ужесточить ответственность за совершение преступлений террористической, антигосударственной и экстремистской направленности понятна.

Высшая мера наказания может остановить потенциальных изменников родины из числа военнослужащих или государственных служащих, на которых может делать ставку как Запад, так и украинский режим, не менее западных стран заинтересованный в свержении существующего в Белоруссии политического строя.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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19 комментариев
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  1. Балу
    Балу Сегодня, 19:21
    +12
    А у нас когда, хотя бы за очно для таких персонажей как Чубайс wassat
    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 19:33
      +3
      recourse Пишите грамотно - "заочно". В противном случае можно принять за оЧепятку и получится "за очКо", что тоже не лишено шарма )))))))
    2. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 19:34
      +4
      Не только бы заочно для чубайсов, ещё бы "за коррупцию" высшую меру, у нас, в России.
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:34
      -1
      А у нас Медведев! Сколько уже раз он говорил про такое! Молодец и умница!
    4. Aken
      Aken Сегодня, 19:52
      0
      Поздно.
      Чубайс сбежал. Он теперь каждый день выходит на балкон и показывает факи в сторону Кремля.
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 19:21
    +12
    Так. А мы чего ждём? Когда этот треклятый мораторий уберут?!
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 19:28
      +6
      Когорта предателей схлопнула СССР и никакая угроза смертной казни за явную измену родине не помогла. Закон это дело хорошее, но ещё надо обладать политической волей чтобы его применить в нужный момент.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 19:41
        0
        Когорта предателей схлопнула СССР
        А сколько людей в СССР ждали что "рухнет совок" и они будут жить как в Америке ( которую видели лишь в кино), в десятикомнатном доме с гаражом на пять машин и с югославской стенкой wassat ? Если общество здоровое- то когорта предателей ничего не сделает.
    2. Napayz
      Napayz Сегодня, 19:36
      0
      Вроде уже скинули "законодательное ярмо" ивропы. Можно объявить мораторий на этот мораторий или вовсе его отменить.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:21
    +8
    Все верно,Александр Григорич...Но изменникам не только на госслужбе это полагается по "заслугам"
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 19:25
    +6
    Вот это правильно. Теперь, прежде чем Родину сдавать, подумают, что важней - бабло или жизнь
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:26
    -6
    Обратная сторона таких законов в том, что ими могут воспользоваться в личных целях, обвинив "неудобного" человека и законно прекратив его жизнедеятельность.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:42
      +1
      Такое обвинение уже является серьезным преступлением.Будут хитросделанные желающие рискнуть своей неумной бошкой?
  6. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 19:28
    +6
    Правильно! Эх, нам бы такого Батьку!
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:33
    +3
    Ай да батька! Мои бурные, продолжительные ( переходящие в овации), аплодисменты!
  8. German Brit
    German Brit Сегодня, 19:38
    +3
    Не дай бог в России такое.Это половина правительства и депутатов с генералами МО.
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:44
    +1
    Молодец батька. И у нас давно пора отменить мораторий на высшую меру.
  10. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 19:45
    +1
    Когда президент Путин подпишет закон о смертной казни за государственную измену?
    Или Абрамовича с Чубайсом ему жалко?
  11. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 19:45
    0
    Вот правильно. Вот мододец. Мудрое решение.