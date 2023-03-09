Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о смертной казни за государственную измену

Сегодня президентом Белоруссии Александром Лукашенко был подписан закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», связанный с пресс-службой белорусского лидера.В соответствии с новым законом, за совершение государственной измены допускается смертная казнь. Главная цель закона – усиление противодействия таким преступлениям как государственная измена, терроризм и различные проявления экстремизма и антигосударственной деятельности.Казнить за государственную измену смогут должностных лиц, являющихся государственными служащими. Разумеется, это не означает, что все лица, обвиняемые в государственной измене, будут приговариваться к высшей мере наказания. Но такая возможность теперь будет прописана в законодательстве страны, а суд уже будет оценивать реальные масштабы совершенного преступления и причиненный им ущерб государству и национальной безопасности.Учитывая, что сейчас Белоруссия сталкивается с новыми рисками в связи с событиями на Украине, желание властей страны ужесточить ответственность за совершение преступлений террористической, антигосударственной и экстремистской направленности понятна.Высшая мера наказания может остановить потенциальных изменников родины из числа военнослужащих или государственных служащих, на которых может делать ставку как Запад, так и украинский режим, не менее западных стран заинтересованный в свержении существующего в Белоруссии политического строя.