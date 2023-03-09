Военное обозрение
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Директор ЦРУ: контекст разведданных таков, что критическими в плане развития конфликта на Украине могут стать ближайшие несколько месяцев

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Директор ЦРУ: контекст разведданных таков, что критическими в плане развития конфликта на Украине могут стать ближайшие несколько месяцев

Постоянно меняются прогнозы по поводу того, через какое время в украинском вооружённом конфликте может наступить развязка. Очередным прогнозистом в этом плане выступил директор ЦРУ Уильям Бернс.


По оценкам Бернса, «контекст разведданных таков, что критическими в плане развития конфликта на Украине могут стать ближайшие несколько месяцев». Точного количества этих самых месяцев директор Центрального разведуправления США не назвал, а в итоге использовал следующую формулировку:

Это может быть 4, 5 или шесть месяцев. Российская армия может добиться тактических успехов на Украине, но наша разведка считает, что значительными они не будут.

Сегодня же в США прозвучали и такие оценки развития конфликта как возможное его затягивание. В частности, отмечено, что «Россия может сделать ставку на затяжной конфликт, чтобы при истощении тех или иных ресурсов переходить к оборонительной стратегии, а затем, пополнив арсеналы, вновь переходить к активным наступательным действиям».

Как ранее сообщало «Военное обозрение» в разведывательном департаменте литовского Минобороны сегодня было заявлено, что Россия «может вести активные боевые действия на Украине два года».
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:46
    -1
    Хорошие новости с нефтегазового рынка,западные трейдеры решили нам помочь выполнить нами задуманное на Украине.Честно ,неожиданно.
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 20:59
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Хорошие новости с нефтегазового рынка,западные трейдеры решили нам помочь выполнить нами задуманное на Украине.Честно ,неожиданно.

      Вы хоть намекните, что это за инсайд такой. Может вы просто не так что-то поняли?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:15
        +1
        Я сам не понял,вместе с заявлением Бернса газик на 70 бакинских скаканул и все забили на наши чудачества с продажей нефти морем.
  2. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 20:54
    -1
    Нужна политическая воля, четкое и ясное определение целей и задач, перевод ВПК страны на режим военного времени. Кроме того, если ничего не изменится в организации боевого управления и материально-технического обеспечения наших войск, конфликт имеет все шансы затянуться надолго. Перелом в нашу пользу должен произойти весной-летом. А победить надо до конца этого года.
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 21:32
      -1
      Ну так ждем апреля . Новое пополнение в ВС РФ.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 20:59
    +1
    Тьфу ты, господи. Прогнозы, предположения... Раз уж на Западе, а, особенно, в Штатах любят делать бизнес на всём, то пусть организуют тотализатор со ставками на время окончания украинского конфликта. И все великие аналитики проставятся.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 21:31
      0
      Это не прогноз. Это достаточно очевидный факт. Будущее (развитие) конфликта определит способность Украины провести успешное наступление. Если она с этой задачей справится, то конфликт будет гореть ярким пламенем (накачка вооружений и подъем ставок продолжатся), если нет, то встает вопрос размера выигрыша США от поддержания тлеющего конфликта (поставки вооружений для удержания фронта сохранятся).
      Неожиданности от России, вроде возможности провести наступление со стратегическими последствиями (взятие Одессы, форсирование Днепра) признается равной 0. Россия продолжит продвигаться на Донбассе, одерживая победы вроде Соледараской или будущей Артемовской (прогноз Пригожина был апрель), но с учетом затраченных на них времени и ресурсов США считают, что влияния на конфликт они не оказывают.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:26
    -1
    Не поддаваться на убаюкивающие речи. Время работает против нас. Досадно, что многие этого не понимают. Сравнивать Россию с СССР, не стоит. Ни по мощи, ни по единству, ни по твердости управления.
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 21:29
    0
    Выборы президента США в ноябре 2024 года, выборы президента России в марте 2024 года. И тому и другому к выборам нужен результат. На всё про всё остаётся 2023-й год(два месяца уже минус). Начало "большой зарубы" всеми сторонами прогнозируется в весенне-летний период, а сколько она продлится - 4-6-8 месяцев, будет зависеть от того, кто лучше подготовился и у кого стратеги башковитее. С нашей стороны ГШ МО РФ, с их стороны объединённый комитет наш.штабов США и НАТО. В случае развития тактического успеха России, матрасы и "ко" скорее всего включат тему переговоров и сценарий раздела украины.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 21:35
      0
      Главный сценарий США - навязать Путину очередной временный договорняк вроде Минска-3 с сохранением и перевооружением нацистского режима в Киеве.

      Гарантий невступления Украины в НАТО безусловно никто РФ не даст, фактическое же втягивание Украины в НАТО продолжится.

      Через три - пять лет - новая война Украины с Россией.
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 21:32
    -1
    Российская армия может добиться тактических успехов на Украине, но наша разведка считает, что значительными они не будут

    300-тысячная группировка на ТВД длиной в несколько тысяч километров не может добиться стратегических успехов.
  7. Andron78
    Andron78 Сегодня, 21:52
    0
    Для выдачи такого прогноза совсем не обязательно быть директором ЦРУ, у нас такой прогноз может дать любой, кто более-менее постоянно следит за новостями в зоне СВО и в мире. Более того, наши доморощенный аналитики могут подсказать директору, что при анализе учитывать лишь один фактор, это как наанализить себе в штаны. Хотя... видимо отсутствие многовекторности в политике сказалось и на методике анализа разведданных, теперь в расчет берется только то, что удобно.