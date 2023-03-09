Директор ЦРУ: контекст разведданных таков, что критическими в плане развития конфликта на Украине могут стать ближайшие несколько месяцев

Это может быть 4, 5 или шесть месяцев. Российская армия может добиться тактических успехов на Украине, но наша разведка считает, что значительными они не будут.

Постоянно меняются прогнозы по поводу того, через какое время в украинском вооружённом конфликте может наступить развязка. Очередным прогнозистом в этом плане выступил директор ЦРУ Уильям Бернс.По оценкам Бернса, «контекст разведданных таков, что критическими в плане развития конфликта на Украине могут стать ближайшие несколько месяцев». Точного количества этих самых месяцев директор Центрального разведуправления США не назвал, а в итоге использовал следующую формулировку:Сегодня же в США прозвучали и такие оценки развития конфликта как возможное его затягивание. В частности, отмечено, что «Россия может сделать ставку на затяжной конфликт, чтобы при истощении тех или иных ресурсов переходить к оборонительной стратегии, а затем, пополнив арсеналы, вновь переходить к активным наступательным действиям».Как ранее сообщало «Военное обозрение» в разведывательном департаменте литовского Минобороны сегодня было заявлено, что Россия «может вести активные боевые действия на Украине два года».