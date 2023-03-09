Военное обозрение
Войти Регистрация

Западное издание: Евросоюз до сих пор не нашёл 136 млрд евро российских активов, и потому не может их заблокировать

16
Западное издание: Евросоюз до сих пор не нашёл 136 млрд евро российских активов, и потому не может их заблокировать

В Евросоюзе в очередной раз заявили о проблемах с поиском «замороженных» российских финансовых активов. Обратил на себя внимание тот факт, что цифры таких активов в Брюсселе известны, но, если верить чиновникам ЕС, львиную долю этих активов не могут разыскать уже около года. Об этом пишет издание Bloomberg.


Из статьи:

К настоящему моменту в Евросоюзе разыскали лишь около 21 млрд евро. Это притом, что в октябре нашли и заморозили 17,4 млрд евро российских активов.

Получается, что за 5 месяцев «поисков» смогли найти и заморозить менее 4 млрд евро. Причём наибольшие объёмы из 21 указанного миллиарда «нашли» и заблокировали Люксембург и Бельгия. Некоторые страны ЕС ограничились «символическими» в масштабах макроэкономики финансовыми ресурсами России в плане их заморозки. Например, Греция заблокировала около 212 тысяч евро. Как по этому поводу пошутили в самой Греции, это в разы дешевле особняка среднестатистического состоятельного русского на Родосе.

В общей сложности, как выясняется, Евросоюз пытается «найти» и заблокировать 136 млрд евро. Причём не совсем понятно, каким образом эта сумма была определена, если её в течение года так и не могут найти.

В связи с этим появились соображение от независимых экономистов относительно того, что этими средствами до сих пор активно распоряжается Россия через структуры, которые де-юре с Москвой не связаны. Соответственно и все заявления Запада, включая США, о блокировке то ли 300, то ли 330 млрд в долларовом эквиваленте могут оказаться фикцией, рассчитанной больше на западного обывателя – в плане «эффективности антироссийских санкций». Но западный обыватель читает «Блумберг» и теперь недоумевает – никакой реальной заморозки сотен миллиардов долларов до сих пор нет, и получается, что ему (западному обывателю) изначально лгали.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 21:01
    0
    Западное издание: Евросоюз до сих пор не нашёл 136 млрд евро российских активов, и потому не может их заблокировать
    Вам этого Зе не простит. angry
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 21:05
      +1
      "Заморозить" бы тех. кто такие суммы оставил в ЕС и штатах. Думается, что про это была бы заметка на много интереснее, чем про то как ищут и найти не могут.
    2. Добрый
      Добрый Сегодня, 21:11
      +5
      Западное издание: Евросоюз до сих пор не нашёл 136 млрд евро российских активов, и потому не может их заблокировать
      Может их и не было и блокировать нечего. Одно дело бумажные отчеты, а денежки- они любят укромные места!
      1. ian
        ian Сегодня, 21:52
        0
        Это им там в Европах непонятно, а для нас классическая история российского бюджетного финансирования. hi
        Деньги как бы есть, но они непонятно где. А потом их уже нет. Кончились.
    3. Злой543
      Злой543 Сегодня, 21:27
      +2
      Ищут пожарные , ищет полиция, ищут министры, ищут давно , но не могут найти, фуру с деньгами тонн так пяти)))
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 21:39
        0
        Политическая близорукость идет рука об руку с экономической дальнозоркостью!

        Ибо ведь понятно уже, причем в ЕС это неохотно признали, что придется разблокировать с процентами. Убытки (в целом) уже примерно посчитали, прослезились...
        Звонит Бербок в канцелярию, а ей отвечают по классике!
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 21:53
        0
        Зачем им заморачиваться с какими то процессами блокировки? Еврогейцы давно уже денежки спёрли, теперь делают вид, что не могут найти.
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 21:02
    +4
    Похоже, денежки, тю-тю, растворились на просторах финансового рынка? Похоже, кто-то, кого-то опередил. Сплошная конспирология!
  3. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 21:05
    +4
    Да нет их уже давным давно там... Остались бабки олигархов, да вклады в облигации
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:07
    +1
    Может просто не хотят искать ,не зря они штрафные санкции отменили за не предоставлении информации о наших активах в ЕС..Складывается впечатление,что у них дети здесь учатся и есть недвижимость и Россию они держат как запасной аэродром.Вообще похоже на дурдом ,но кто директор этого дурдома и это точно не Байден.
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 21:16
    -1
    Измельчали европеоиды...
    Ляпнули про деньги как обычно, а найти не могут...
    За слова нынче мало кто отвечает
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:28
    0
    Хм! А, может быть нашли, да уже тихонько присвоили?
  7. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 21:36
    0
    Но западный обыватель читает «Блумберг» и теперь недоумевает – никакой реальной заморозки сотен миллиардов долларов до сих пор нет, и получается, что ему (западному обывателю) изначально лгали.


    Вообще то обыватель, как правило не читает Блумберг, очень смутно представляет эти финансовые активы, что это такое и, как их "заморозили".
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:36
    0
    Чёт я когда заначку делал от жены ,никогда не забывал куда её засунул.Причём в любом алкогольном состоянии.А понял,они в ЕС все наркоманы: Так сегодня ищем деньги России.Через полчаса : Шеф ,а чего ищем я тут свою заначку нашёл колумбийского.Шеф: молодец ,а я свою найти не могу,поделишься?Наверно вот так у них проходят поиски наших денег.А по серьёзному : Почему ЦБ после ареста наших ЗВР на западе не изменил баланс в своих отчётах по месяцам.Можете посетить сайт Минфина РФ ЗВР по месяцам 2022 г.
  9. михаил3
    михаил3 Сегодня, 21:43
    +1
    Сколько можно жевать эту ерунду, каждый раз "для новизны" меняя цифру? Да, страна могла потерять 300 миллиардов долларов. Но, судя по всему, Путин пообещал "экономическому блоку" за это нечто такое, что даже их в кои то веки пробило)
    И наш ЦБ начал невозмутимо выпускать в обращение внутри страны (что само по себе просто фантастика! это ж запрещено "нашему" ЦБ из Вашингтона!) деньги, стремящиеся заместить эти 300 миллиардов. Считая их обеспеченными зарубежными вкладами)
    Теперь нельзя заявить, что резервы конфискованы. Потому что тогда придется вслух сказать, что на самом деле все эти деньги ничего не стоят, и никогда не стоили, что они просто средство балансировки спроса и предложения в экономике. И что правительства, у которых хватает ума воспринимать деньги именно так, могут забрать их откуда угодно.
    Методом сжигания) Ну то есть если вы сжигаете деньги, они возвращаются государству, которое может снова выпустить столько купюр, сколько вы сожгли. Конечно, никакие гениальные финансисты деньги страны не спасали. У нас есть такие финансисты, но они больше не имеют доступа к государственным финансам. Просто ныне действующие персонажи были... как бы это цензурно то... мотивированы) президентом. Только и всего.
  10. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 21:46
    0
    Зе прослезился - ведь он на это бабло рассчитывал. Ну хотя бы на часть.