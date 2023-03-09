Западное издание: Евросоюз до сих пор не нашёл 136 млрд евро российских активов, и потому не может их заблокировать

К настоящему моменту в Евросоюзе разыскали лишь около 21 млрд евро. Это притом, что в октябре нашли и заморозили 17,4 млрд евро российских активов.

В Евросоюзе в очередной раз заявили о проблемах с поиском «замороженных» российских финансовых активов. Обратил на себя внимание тот факт, что цифры таких активов в Брюсселе известны, но, если верить чиновникам ЕС, львиную долю этих активов не могут разыскать уже около года. Об этом пишет издание Bloomberg.Из статьи:Получается, что за 5 месяцев «поисков» смогли найти и заморозить менее 4 млрд евро. Причём наибольшие объёмы из 21 указанного миллиарда «нашли» и заблокировали Люксембург и Бельгия. Некоторые страны ЕС ограничились «символическими» в масштабах макроэкономики финансовыми ресурсами России в плане их заморозки. Например, Греция заблокировала около 212 тысяч евро. Как по этому поводу пошутили в самой Греции, это в разы дешевле особняка среднестатистического состоятельного русского на Родосе.В общей сложности, как выясняется, Евросоюз пытается «найти» и заблокировать 136 млрд евро. Причём не совсем понятно, каким образом эта сумма была определена, если её в течение года так и не могут найти.В связи с этим появились соображение от независимых экономистов относительно того, что этими средствами до сих пор активно распоряжается Россия через структуры, которые де-юре с Москвой не связаны. Соответственно и все заявления Запада, включая США, о блокировке то ли 300, то ли 330 млрд в долларовом эквиваленте могут оказаться фикцией, рассчитанной больше на западного обывателя – в плане «эффективности антироссийских санкций». Но западный обыватель читает «Блумберг» и теперь недоумевает – никакой реальной заморозки сотен миллиардов долларов до сих пор нет, и получается, что ему (западному обывателю) изначально лгали.