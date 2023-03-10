Ремонтно-эвакуационная машина Т-16 «Армата»: в производстве и в войсках?

БРЭМ Т-16 во время перевозки. Хорошо видны стрела крана-манипулятора и боевой модуль
Одной из наиболее интересных отечественных разработок последнего времени является унифицированная гусеничная платформа «Армата» и техника на ее базе. Каждое появление таких машин неизменно привлекает внимание специалистов и общественности. Несколько дней назад перспективная бронетехника вновь попала в объектив, и на этот раз вместе с танками – после долгого перерыва – можно было увидеть ремонтно-эвакуационную машину Т-16.
Техника в кадре
В первых числах марта по профильным ресурсам и блогам разошлось новое любопытное видео, показывающее перспективную бронетехнику. Неизвестный оператор снял целый эшелон с машинами на платформе «Армата». Дата и место съемки, по понятным причинам, не уточняются – и даже приняты меры, не позволяющие определить их.
В объектив попало несколько железнодорожных платформ с танками Т-14 «Армата» – в коротком видео присутствует 10 таких машин. Вместе с ОБТ перевозилась, как минимум, одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника стояла на платформах в открытом виде; чехлами закрывались лишь отдельные агрегаты. На бортах всех машин присутствовала железнодорожная маркировка «Н2300», нанесенная от руки.
Куда направлялся эшелон с бронетехникой, неизвестно. Можно предложить три версии. Первая – танки и БРЭМ везли в какую-либо воинскую часть для освоения либо на полигон для проведения практических мероприятий. Также можно предполагать, что перспективные машины уже решили отправить в зону проведения Спецоперации для испытаний в реальных условиях.
Наконец, следует обратить внимание на календарь. Начался март, и вскоре должны стартовать мероприятия по подготовке к будущему параду 9 мая на Красной площади. Снятые ОБТ и БРЭМ могли ехать в Московскую область для участия в тренировках, а затем и в самом параде.
Танк Т-14 и БРЭМ Т-16 (на заднем плане, частично закрыта "цензурой")
Нужно отметить, что в недавнем видео наибольший интерес представляет именно новая БРЭМ типа Т-16. Танк Т-14 не слишком часто появляется в официальных материалах и открытых публикациях, но уже хорошо знаком специалистам и публике. В свою очередь, унифицированная ремонтно-эвакуационная машина за прошедшие годы не получила такого внимания. Очевидно, что на ее известности сказались вспомогательная роль и отсутствие прорывных технологий, связанных с боевым применением.
На унифицированной платформе
Унифицированная платформа «Армата» разрабатывалась предприятиями из состава НПК «Уралвагонзавод» с конца двухтысячных годов. На ее основе в будущем планировалось создать целый ряд бронемашин разных классов – танк, САУ, тяжелую БМП, инженерную технику и т.д. В частности, для работы с новыми ОБТ и ТБМП прорабатывался проект БРЭМ с соответствующими характеристиками.
В 2013-15 гг. были построены первые опытные образцы для проведения испытаний. В 2015 г. несколько машин семейства «Армата» впервые показали публике, и тогда же раскрыли основные технические особенности проектов. Также в тот период упоминались примерные планы по будущему производству и эксплуатации техники в войсках. В дальнейшем такие данные неоднократно уточнялись с учетом актуальной ситуации.
Так, в самом конце 2020 г. замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что в 2022 г. завершатся процессы разработки ряда новых образцов бронетехники, включая несколько машин на платформе «Армата». Через несколько месяцев, в марте 2021-го, министр обороны Сергей Шойгу рассказал о планах поставки новых ОБТ, ТБМП и БРЭМ в войска. Опытно-промышленная партия такой техники ожидалась в 2022 г.
Вероятно, промышленность в установленные сроки изготовила требуемые партии новых бронемашин и передала технику заказчикам. Если это так, то ОБТ и БРЭМ из недавнего видео могли быть построены именно в рамках опытно-промышленной партии. Кроме того, уже нельзя исключать, что «Уралвагонзавод» начал отгрузку бронетехники полноценного серийного производства.
Так или иначе, БРЭМ Т-16 должна дойти до серии и поступить в войска. Производство такой техники будет осуществляться параллельно с другими образцами на унифицированном шасси. Машины нового семейства должны поступать в одни соединения, что не только улучшит показатели частей, но и позволит реализовать весь потенциал унификации техники.
Общий вид машины Т-16
Со специальным оборудованием
Т-16 представляет собой бронированную ремонтно-эвакуационную машину на гусеничном шасси унифицированной конструкции. За счет специального оснащения она способна оказывать помощь застрявшим, поврежденным или подбитым бронемашинам всех классов. При этом унифицированная платформа дает БРЭМ высокие технические и рабочие характеристики.
БРЭМ построена на шасси «Армата» в его «танковой» версии с кормовым размещением моторно-трансмиссионного отделения. Передняя половина корпуса получила крупную надстройку-рубку, смещенную к левому борту. Рубка выполнена из брони и несет накладные модули. Внутри нее находятся рабочие места экипажа и часть целевого оснащения. Сообщалось, что баллистическая и динамическая защита дополнена бортовым комплексом РЭБ, прикрывающим машину от высокоточных систем.
Как и унифицированные машины, БРЭМ Т-16 получает многотопливный двигатель 12Н360 с изменяемой максимальной мощностью – 1200 или 1500 л.с. С двигателем сблокирована автоматическая трансмиссия. Также к нему присоединяются агрегаты, обеспечивающие работу целевого оборудования. Сохранена семикатковая ходовая часть с активной гидропневматической подвеской.
На лобовой части корпуса БРЭМ находится бульдозерный отвал с гидравлическим приводом. При вытаскивании техники он используется в качестве упора, а при работающем кране-манипуляторе выполняет функции дополнительной опоры-домкрата. Слева от рубки находится основной подъемный кран, способный поднимать грузы массой не менее 2 т. В корме на правом борту находится еще один кран меньшей грузоподъемности. Внутри корпуса помещена основная лебедка для работы с застрявшей техникой.
В распоряжении экипажа имеется набор разнообразного инструмента и приборы, необходимые для проведения мелкого ремонта в полевых условиях. Ремонт осуществляется в т.ч. за счет перевозимого набора запчастей.
Точные рабочие характеристики оборудования Т-16 пока не раскрывались. Неизвестен и полный состав функций, обеспечиваемый бортовым оборудованием. Однако ясно, что такая БРЭМ способна выполнять все те же задачи, что и предшественники, а также могла получить новые функции. При этом технические и рабочие характеристики выросли – в первую очередь, в связи с параметрами унифицированной платформы.
БРЭМ Т-16 не предназначается для активного боя, но может защитить себя. Для этого на машине имеется набор дымовых гранатометов. Кроме того, на крыше рубки размещен дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.
Экипаж Т-16 включает трех человек. От предыдущих отечественных БРЭМ новая отличается увеличенными внутренними объемами, за счет чего удалось улучшить условия работы экипажа. Оптимизирована экономика обитаемого отсека, имеется полноценный климат-контроль. Для длительного дежурства и/или работы имеется мини-кухня с приборами для кипячения воды и разогрева пищи.
На пользу армии
По понятным причинам, бронетехника вспомогательного назначения, такая как БРЭМ Т-16, не получает того же внимания, что и боевые машины – танки, БМП и т.д. Однако она тоже имеет большое значение для войск. Ремонтно-эвакуационные машины вносят большой вклад в своевременное восстановление боевой техники и последующее ее возвращение к службе.
По итогам программы «Армата» российские сухопутные войска должны будут получить несколько новых бронемашин разного назначения. Они будут отличаться от нынешней техники не только более высокими тактико-техническими характеристиками, но и иными требованиями к обслуживанию и ремонту. В связи с этим на новой платформе создается не только боевая, но и вспомогательная техника.
Официальная информация недавнего прошлого и последние свидетельства с мест намекают на то, что БРЭМ Т-16 уже выпускаются промышленностью и поступают в войска. Это означает, что программа перевооружения бронетанковых частей стартовала и постепенно выполняется. И образцы вспомогательного назначения, не самые заметные на фоне боевых машин, занимают свое место в ней и помогают дальнейшему развитию армии.