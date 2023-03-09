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Представитель Белого дома: Система Patriot не поможет Украине перехватывать российские крылатые ракеты

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Представитель Белого дома: Система Patriot не поможет Украине перехватывать российские крылатые ракеты

Сегодняшнее применение сразу нескольких гиперзвуковых ракет «Кинжал» ВКС РФ по объектам противника наделало немало шума как на самой Украине, так и в стане её основных спонсоров. Западная пресса выходит с материалами, в которых применение шести «Кинжалов», а также нескольких десятков «обычных» крылатых ракет и ударных дронов, названо «обрушившимся гневом Владимира Путина».


Американские эксперты тем временем обсуждают такую деталь как отсутствие средств перехвата российского гиперзвукового оружия. Как отмечается в американской блогосфере, таких средств «нет не только у Украины, их нет нигде и ни у кого». Добавляется, что гиперзвуковые «Кинжалы» - грозное оружие для Украины ещё и потому, что им можно наносить удар с расстояния более 3 тысяч километров (с учётом дальности полёта, например, МиГ-31), не подходя и близко к зоне активности ПВО. При этом цель поражается практически гарантированно всё по той же причине: отсутствие средств перехвата.

Не добавил киевскому режиму энтузиазма в плане эффективности средств ПВО-ПРО и представитель Белого дома Джон Кирби. Отвечая на вопрос репортёров CNN, Кирби заявил о том, что «система Patriot не поможет Украине перехватывать российские крылатые ракеты».

Кирби:

Наша система разработана с учётом возможностей перехвата баллистических ракет, но Россия такие ракеты на Украине использует гораздо реже, чем крылатые ракеты и ударные дроны. А против них комплекс Patriot не вполне эффективен.

Мало того, сама система ПВО-ПРО Patriot может стать относительно лёгкой добычей для всё того же российского гиперзвукового «Кинжала», о чём неоднократно заявляли в том числе и американские эксперты.

Напомним, что сегодня прошла информация о том, что российские ракеты уничтожили несколько поставленных из стран НАТО комплексов ПВО – как отмечено «вероятно, с расчётами в составе которых были натовские инструкторы». Украина официально эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.
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13 комментариев
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  1. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 21:22
    +5
    Кирби заявил о том, что «система Patriot не поможет Украине перехватывать российские крылатые ракеты».

    И не только крылатые, хуситы не дадут соврать.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:23
    +6
    Почему именно сегодня после удара Кинжалами прозвучало это заявление.Неужели что болезненное для НАТО разнесли в дрова.Теперь оказывается Пэтриот не против крылатых ракет ,а против баллистических целей?Джон Кирби замутил так замутил.Так что мы сегодня натворили своим ударом,без всяких может быть!
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 21:34
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Так что мы сегодня натворили своим ударом,без всяких может быть!

      Сказано в писании: удар возмездия! Начало. Остальные козыря ещё в запасе...
    2. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 21:37
      0
      Они готовят отмазки заранее. Так как после того как покажут догорающие обломки "патриотов" их некому будет продавать это будет тяжелейший удар по ВПК СШП... Так что уже готовят медиа
  3. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 21:34
    0
    ну дак они для этого и поставляют,чтобы оценить возможность модернизации ПРО,чтобы гиперзвук перехватывать.
    1. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 21:46
      0
      Constantin N (Constantin N)
      Поверьте на слово, чтобы перехватить гиперзвук - нужен супергиперзвук! Скорость нужна - помимо поноса и чужой жены, в случае "удрать или догнать".
  6. polinet
    polinet Сегодня, 21:38
    0
    Это правильная мысль. Поэтому и давать ничего не надо.
  7. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 21:39
    0
    Напомним, что сегодня прошла информация о том, что российские ракеты уничтожили несколько поставленных из стран НАТО комплексов ПВО – как отмечено «вероятно, с расчётами в составе которых были натовские инструкторы». Украина официально эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.

    Вот это самая интересная часть. Хотелось бы более ясных данных по этому поводу. Если уничтожены НАТОвские комплексы ПВО, да ещё и с инструкторами, это ж мощнейший информационный повод, который надо раскрутить по полной.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:40
    -1
    Она "Скады" может перехватывать, но не все...
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:44
    0
    Цитата: DefenderofTruth
    Но и не позволит ВКС РФ уничтожить стратегические объекты - 25 автомобильных и железнодорожных мостов через Днепр.

    Вы серьёзно? Для защиты 25-ти мостов нужно развернуть сопоставимое число батарей. А Вам их не дают.
    1. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 21:49
      0
      Иезекиль 25-17 (Андрей)
      Цитата: Иезекиль 25-17
      А Вам их не дают.

      А почему не дают? Причину назвать можете?
  10. Черепавлик
    Черепавлик Сегодня, 21:46
    0
    Кирби, шо с лицом? Как здоровье мамы?
  11. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 21:52
    0
    Потому, что запускать надо то, что надо, а не то, что захотелось! Раз завезли против баллистических, так запускайте баллистические! В заранее оговоренное время и по указанным траекториям.