Наша система разработана с учётом возможностей перехвата баллистических ракет, но Россия такие ракеты на Украине использует гораздо реже, чем крылатые ракеты и ударные дроны. А против них комплекс Patriot не вполне эффективен.

Сегодняшнее применение сразу нескольких гиперзвуковых ракет «Кинжал» ВКС РФ по объектам противника наделало немало шума как на самой Украине, так и в стане её основных спонсоров. Западная пресса выходит с материалами, в которых применение шести «Кинжалов», а также нескольких десятков «обычных» крылатых ракет и ударных дронов , названо «обрушившимся гневом Владимира Путина».Американские эксперты тем временем обсуждают такую деталь как отсутствие средств перехвата российского гиперзвукового оружия . Как отмечается в американской блогосфере, таких средств «нет не только у Украины, их нет нигде и ни у кого». Добавляется, что гиперзвуковые «Кинжалы» - грозное оружие для Украины ещё и потому, что им можно наносить удар с расстояния более 3 тысяч километров (с учётом дальности полёта, например, МиГ-31), не подходя и близко к зоне активности ПВО. При этом цель поражается практически гарантированно всё по той же причине: отсутствие средств перехвата.Не добавил киевскому режиму энтузиазма в плане эффективности средств ПВО-ПРО и представитель Белого дома Джон Кирби. Отвечая на вопрос репортёров CNN, Кирби заявил о том, что «система Patriot не поможет Украине перехватывать российские крылатые ракеты».Кирби:Мало того, сама система ПВО-ПРО Patriot может стать относительно лёгкой добычей для всё того же российского гиперзвукового «Кинжала», о чём неоднократно заявляли в том числе и американские эксперты.Напомним, что сегодня прошла информация о том, что российские ракеты уничтожили несколько поставленных из стран НАТО комплексов ПВО – как отмечено «вероятно, с расчётами в составе которых были натовские инструкторы». Украина официально эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.