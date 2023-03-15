«Астра» – оружие и фирмы



Не всякому так повезет, что его имя будет красоваться на рукоятке пистолета!

Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд;

и звезда от звезды разнится в славе.

Первое послание Коринфянам, 15:41



Пистолет «Кампо-Джиро»



Маркировка пистолета на стволе



А звезда – эмблема предприятия-производителя…



«Астра» М400. Чилийская модель



Вот так он выглядел, когда затвор отходил назад



М400 в разобранном виде



М400 производства республиканцев. На щечках рукоятки обозначение: «Испанская республика»



М400 образца 1941 года



Пистолет «Астра» М200 с перламутровой отделкой рукоятки



«Астра» «Модель 900» (внизу) и «Маузер С-96 (вверху)



Маркировка одной из «Астр»



Автоматическая «Астра», вид справа



«Астра 300». Вид справа



«Астра 300». Вид слева



«Астра-Фарекет», калибр 6,35-мм



7,65-мм пистолет «Астра» модели 300 «люкс», врученный наркомом обороны СССР К. Е. Ворошиловым сыну М. В. Фрунзе – Тимуру Фрунзе



Украшенный пистолет «Астра», полученный генерал-лейтенантом Отто Юлириску в подарок от Советского Союза. Музей пограничной службы Иммола в Иматре, Финляндия

P. S.

Компания Astra Unceta y Cía была основана 17 июля 1908 года в Эйбаре (центр оружейной промышленности Страны Басков) Хуаном Эсперансой (1860–1951) и Педро Унсетой (1854–1934), но называлась тогда «Эсперанса и Унсета». Затем в 1913 году она переехала в Гернику. Сначала в компании работали всего лишь шесть сотрудников, но понемногу их количество стало расти. А потом создатели фирмы занялись оружием и с 1911 года начали с завидной регулярностью получать патенты на новые пистолеты. В 1913 году они уже окончательно перешли на производство пистолетов собственной конструкции.А дальше было так, что в 1912 году на вооружение испанской армии был принят новый пистолет, конструкции отставного военного, подполковника дона Венансио Лопеса де Кабальос-и-Акирре, графа Кампо-Джиро. Он получил официальное обозначение Pistola Campo-Giro de 9 мм Modelo 1912 года, но обычно его называли «Кампо-Джиро» по имени (вернее – титулу) его создателя.Тут-то и выяснилось, что имеется улучшенная версия этого пистолета, разработки компании «Эсперанса и Унсета», и в январе 1914 года именно её приняли на вооружение под названием Campo-Giro de 9 мм Modelo 1913. Производить его должна была фирма-разработчик, что как раз и привело к переезду на новый завод в Гернике из-за резко возросшего объема заказов. За 1914 год было произведено 1 300 пистолетов, но затем их производство остановили ради выпуска новых, улучшенных модификаций.В 1916 году конструкция пистолета была немного изменена, а производился он примерно до 1920 года. Общий объем производства составил 13 625 штук.Интересно, что перед принятием на вооружение «Кампо Джиро» Испания закупила около 3 000 пистолетов «Бергман Байярд» модели 1908 года. Как и у пистолетов «Маузер» M1896, у пистолетов Бергмана магазин находился перед спусковым крючком и, следовательно, он имел относительно короткий ствол, хотя и стрелял мощным патроном калибра 9 мм с запирающимся затвором. «Кампо Джиро» 1913 года использовал тот же 9-мм патрон, широко известный как 9-мм Largo, но магазин располагался более традиционно – в рукоятке, и поэтому он имел гораздо более длинный ствол и, следовательно, большую начальную скорость пули.Особенностью «Кампо Джиро» был свободный затвор, с мощной возвратной пружиной и буфером отдачи, чтобы компенсировать отдачу мощного 9-мм патрона. Кстати, первые образцы пистолета имели щечки рукоятки, изготовленные из рога черного буйвола, но с началом Первой мировой войны поставки этого экзотического материала прекратились и их стали делать из дерева!В годы Первой мировой войны «Эсперанса и Унсета» произвела для союзников около 150 000 самозарядных пистолетов типа «Руби». Это был пистолет на основе разработки Браунинга M1903 с некоторыми улучшениями, запатентованными Педро Кареагой в 1911 году и компанией «Эсперанса и Унсета» в 1912 году. Пистолет назвали «Виктория», причем в свою очередь его скопировала фирма «Габилондо и Уррести» в 1914 году, установив на него новый магазин емкостью 9 патронов (на старом пистолете емкость была 8 патронов) и кольцо для шнура.Но в 1915 году «Габилондо» отправил этот пистолет во Францию, и там он понравился. Причем настолько, что в мае 1915 года французские военные решили принять его на вооружение. Пистолет получил названию «Руби», а контракты на его производство заключили с «Габилондо» и восьмью компаниями-партнерами.В итоге заказ достался также и компании «Эсперанса и Унсета», и они начали их производить как М 1914, М 1915, М 1916, под названиями «Астра», «Брунсвик» и «Виктория». В общем, вот такие странные вещи происходили в мире оружия в то далекое время. Торговая марка «Астра» оказалась в результате самой удобной!А вот в Испании на пистолет «Кампо Джиро» пошли жалобы, что он, во-первых, оказался не таким долговечным, чем это ожидалось, а во-вторых, что его было очень уж трудно разбирать. В результате военные занялись поисками нового табельного оружия, и вот тут-то «Эсперанса и Унсета» и предложили им свою недавно разработанную «модель 400», получившую красивое название «Астра».«Модель 400» представляла собой конструкцию Педро Кареага. Испытания шли два года – с 1920 по 1921, пока наконец в сентябре 1921 года «Астру» 400 не приняли на вооружение испанской армии. Были разработаны две версии пистолета: «модель 400», для армии и карабинеров, и модель 300, немного уменьшенный по размерам пистолет, для офицеров военно-морских и военно-воздушных сил.В итоге «Модель 300» стала своеобразным символом фирмы, настолько велика была её популярность. Обе модели имели долгую карьеру и оставались в производстве до 1967 и 1946 года соответственно.«Модель 400» была разработана под патрон Бергмана-Байярда калибра 9 мм, названный в честь первого полуавтоматического пистолета, используемого в испанской армии. Калибр этот был известен в Испании как 9-миллиметровый Largo (длинный). Во время гражданской войны в Испании выяснилось, что его легко переделать под 9-миллиметровые патроны «Парабеллум».В итоге в Германию в годы Второй мировой войны было поставлено 63 000 пистолетов под патроны «Парабеллум» (ещё 22 390 пистолетов отправили немцам под «длинный» патрон. А всего 400-х было выпущено 153 085 экземпляров.Испанцы, вообще-то говоря, очень широко копировали чужие образцы. Так, например, появился пистолет «Астра» М200 – не что иное, как копия FN 1906, который был выпущен в нескольких версиях и калибрах. Всего было выпущено 234 105 пистолетов этой модели. Производство прекратилось в 1967 году, главным образом из-за новых таможенных правил, принятых в США.В 1926 году Хуан Эсперанса покинул совместное предприятие и создал свою собственную компанию. Компания сменила название и стала называться Unceta y Compania. А в следующем году испанская армия вновь решила модернизировать своё вооружении, и «Унсета» в очередной раз выиграла контракт на поставку военным нового пистолета, производство которого началось уже год спустя.На этот раз это была «Модель 900», очень похожая на знаменитый C96. Пистолет активно поставлялся в Китай, где его просто обожали офицеры Гоминьдана. Некоторые из этих пистолетов (M903) попали в Германию, а модификацию F получила испанская Гражданская гвардия. Хотя серийное производство этой модели прекратилось в 1937 году, небольшие партии продолжали собираться и позже из оставшихся запасов.«Модель 900» отличалась от «Маузера» C96 лишь весом, из-за ствола большей длины. «Модель 901» была сделана по запросу из Китая – на неё поставили переводчик огня, позволивший стрелять из него очередями. При этом скорострельность у него была порядка 850 выстрелов в минуту. «Модель 902» – та же «Модель 901», но с фиксированным магазином на 20 патронов и стволом длиной 190 мм. Произведено около 7 000 штук.«Модель 903» – улучшенная «модель 902», со съемным магазином на 10 или 20 патронов. «Модель 904»: имела изменения в переключателе огня, позволявшие варьировать скорострельность, но их было произведено всего 10. Модель F – «Астра 903», модифицированная в соответствии с требованиями «Гвардии сивиль».Что касается пистолета «Астра» М400, то она оказалась востребованной на рынке оружия и поставлялась не только в Германию, но также и в Чили, Колумбию, Эквадор и Францию. Было изготовлено 106 175 единиц, большинство из которых были под 9-миллиметровые патроны Ларго. Во время Гражданской войны компания стала работать на республиканцев, однако её владелец Унсета покинул компанию и перешел на сторону националистов.Часть пистолетов М400 выпускалась на предприятиях республиканцев, но сам завод работал на Франко. Более того, в ходе Второй мировой войны, несмотря на официальный нейтралитет Испании, в 1943 году начались поставки пистолетов в Германию (было отправлено 10 450 экземпляров) и продолжались вплоть до июня 1944 года.Интересно, что хотя они и прекратились, силу этот контракт не потерял и выполнен был уже окончательно в 1950 и 1951 году, когда Федеративная Республика Германия обратилась к союзникам с просьбой о разрешении получить остатки оружия, заказанного в 1944 году для вооружения полиции. Вот так испанские пистолеты вновь оказались в Германии, причем уже после окончания войны.В 1946 году фирму реорганизовали, так что она начала выпуск промышленного оборудования, хотя огнестрельное оружие производить продолжали. В результате появилась модель «Астра 3000», запущенная в производство через год.Все было выпущено более 44 000 этих пистолетов, после чего в 1956 году ему на смену пришла модель «Астра 4000 Фалкон». А в 1953 году фирма вновь поменяла свое название и стала называться Astra y Unceta Cia, S.A.Затем были созданы новые модели под названием «Астра»: М800 «Кондор» (1958), «Астра» A-70, A-80, A-90 и «Астра 100» в восьмидесятые годы. В общем, баскской оружейной промышленности было чем гордиться…Однако в работу компании вмешалась политика: в 1977 году её успешный менеджер и владелец компании Аугусто Унсета-Барренечеа был убит террористами из группировки ЭТА.В 1998 году баскское правительство решило создать новую компанию путем слияния Astra Unceta y Cia и обанкротившегося предприятия Бонифацио Эчеверрия С. А. Эту новую компанию также назвали «Астра», но просуществовала она только один год. После этого название взяла некая швейцарская фирма, получила права на торговую марку «Астра» и тоже стала выпускать пистолеты, а также винтовки AR-15 моделей StG-15 и StG-4.И закончилось все тем, что оружие под маркой «Астра» вновь стали продавать в Центральной и Южной Америке, а также в Азии и Африке.Пистолет Astra 300 – испанский самозарядный пистолет компании Astra-Unceta, уменьшенный вариант модели Astra 400. Разработан в 1922 году, производился с 1922/1923 года, поставлялся на вооружение тюремной охраны, с 1928 – в ВМС Испании, а в 1930-е и в армию. Ёмкость магазина, в зависимости от модели, составляет 7 патронов 7,65×17 мм или 6 патронов 9×17 мм. «Астра 300» – первая модель, выпускалась с 1922 по 1947 год, всего выпущено 171 300 шт. «Астра 3000» – послевоенная модификация «Астры-300», всего с 1946 до 1956 год выпущено около 46 500 шт.В 1937–1938 гг. СССР закупил у Испанской республики небольшое количество пистолетов «Астра 300». Богато отделанные, они использовались в качестве наградных. В частности, М300 модели «люкс» нарком обороны СССР К. Е. Ворошилов вручил советским военным летчикам – сыну И. В. Сталина – Василию Сталину; сыну М. В. Фрунзе – Тимуру Фрунзе; сыну А. И. Микояна – Сергею Микояну. Оружие покрупнее, со значительными «представительскими» размерами, как, например, 7,63-мм пистолеты «Астра» моделей 901–903, вручали или военачальникам, или высшему начальствующему составу из самого НКВД.