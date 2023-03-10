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Подтвердились данные о призыве Минфина США к крупнейшим трейдерам не опасаться сделок по поставкам российской нефти

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Подтвердились данные о призыве Минфина США к крупнейшим трейдерам не опасаться сделок по поставкам российской нефти

Нашла своё подтверждение информация о том, что американский Минфин распространил «частное обращение» в отношении крупнейших нефтегазовых трейдеров по поводу торговли российской нефтью. В американском финансовом ведомстве, как пишет авторитетная на западе Financial Times, призвали трейдеров «не опасаться сделок по поставкам российской нефти».


В материале со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена пишут, что Минфин США «не запрещает торговать нефтью из России, не собирается за это вводить санкции».

Из статьи:

Ведомство подчёркивает, что оно контролирует соблюдение потолка цен на российское сырьё, но торговать и поставлять его покупателям не запрещает, так как против того, чтобы мировой рынок лишился российской нефти полностью.

После этого американские трейдеры вновь начали активно торговать российской нефтью, как пишет всё то же издание со ссылкой на правительственных чиновников в США. Речь идёт о том, что продажа нефти с танкеров вновь осуществляется с их заходом в иностранные порты, а не методом перелива (как это было в течение нескольких месяцев) в нейтральных водах.

Из статьи:

США заинтересованы в снижении доходов России от продажи сырья, но не заинтересованы в том, чтобы на мировом рынке произошёл скачок цен из-за резкого сокращения объёмов поставок нефти из РФ.

На этом фоне российские сорта нефти, а также мазут, показали рекордный за несколько месяцев прирост цен. Кроме того, газ в Европе буквально за сутки подорожал более чем на 18%.

Стоит добавить по этому поводу, что накануне в Москву прилетал глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии, с которым встретился Сергей Лавров. Главы МИД обсуждали как вопрос возможного урегулирования на Украине, так и вопросы энергетического сотрудничества, в том числе в формате сделки ОПЕК+. И Москва, и Эр-Рияд считают правильным продолжать оставаться в формате сделки, не наращивая объёмы добычи нефти.
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:14
    +1
    Сложное у меня отношение к этой самой торговле. С одной стороны, умом-то я понимаю, что это и обход санкций и , как следствие, крах всей этой самой санкционной политики. И источник притока в страну валютных капиталов, и тоже как следствие, возможность закупать иностранное оборудование комплектующие и компоненты для того же ВПК, например. А так же, поддерживать положительных баланс бюджета, платить пенсии зарплаты, те же боевые выплаты участникам СВО и компенсации по ранению и семьям. "Параллельный импорт" опять же микрочипов, как гарантия того, что ракеты никогда не закончатся.
    С другой стороны, хотелось бы уже, ударить по стабильности мировых цен на нефть, задрать их так же как газовые и обрушить всю мировую экономику шоковым ударом роста ценовой составляющей бензина и дизеля в любой продукции и услуге. Что у них там не только танки было дорого заправлять, но и рефрижераторы в магазины продукты доставлять не могли и так далее.
    А ля гэр ком аля гэр! в конце-то концов!
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 06:53
      0
      На мой взгляд самая большая проблема в том, что коллективный Запад технично организовал такой режим санкций , при котором их экономики растут , а экономика РФ снижается. Трейдеры вообще сейчас сказочно обогащаются.
      ВПК стран нато раскручивает маховик, за год - два наберёт обороты.
      А мы вот очевидно снижаемся , не смотря на огромные накопления и предпринимаемые титанические усилия.
      Наши стратегии в экономической борьбе не сработали. Запад адаптировался.
      А мир он большой. Находят они все необходимые ресурсы в других странах, пока дороже, но выстроят со временем, оптимизируют .
      И вот на фоне этого - всу качественно перевооружается, на новое западное , нужно признать лучшее или как минимум не худшее вооружения.
      А мы качественно перевооружаемся на то что осталось на складах.
      Этот момент крайне тревожит.
      И вообще после того как на России 24 рассказали о 40 тысячном корпусе всу, готовящемся к наступлению. И учитывая осенний опыт масштабных перегруппировкой я полон не хороших предчувствий
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:15
    +4
    Ну надо же...американский капиталист остается верен себе... война войной, а прибыль должна быть всегда.
    Теперь посмотрим что ответит капиталист из России...насколько выгодно ему будет торговать по ценам установленными Госдепом США с американскими трейдерами.
    Вообще я думаю американцы тут не умно поступили...может получиться так что поток энергоресурсов выгоднее будет направить в Индию, Китай, Пакистан и т.д. чем в ЕС и США.
    А это означает что товары из Азии будут дешевле товаров из Европы и США...однозначно англосаксы проиграют в этой схватке.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 06:24
      +1
      Леха с Андроида.
      Теперь посмотрим что ответит капиталист из России
      А, что вы собрались смотреть если в статье ясно написано
      На этом фоне российские сорта нефти, а также мазут, показали рекордный за несколько месяцев прирост цен. Кроме того, газ в Европе буквально за сутки подорожал более чем на 18%.
      Какая при этом должна быть реакция? Только положительная.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:28
        0
        Цитата: rotmistr60
        , что вы собрались смотреть если в статье ясно написано

        Смотреть будем по итогам квартала и года...одни сутки ничего не значат...скачки продаж на рынках сбыта меняются каждый день...тут играть надо вдолгую.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 06:28
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Ну надо же...американский капиталист остается верен себе... война войной, а прибыль должна быть всегда.


      Назовите хоть одну войну, где янки сработали в убыток. :laughing
      Это же барыги, где главное прибыль. А на то что люди гибнут ... ну люди для них расходный материал.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 06:51
        +1
        Цитата: Карат
        Назовите хоть одну войну, где янки сработали в убыток. laughing

        Куба, Вьетнам...
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 06:54
          0
          Афганистан... smile
          Не все коту масленица.
    3. обыватель
      обыватель Сегодня, 06:59
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      может получиться так что поток энергоресурсов выгоднее будет направить в Индию, Китай, Пакистан и т.д. чем в ЕС и США.
      А это означает что товары из Азии будут дешевле товаров из Европы и США.

      Подавление экономики запада за счет более дешевых ресурсов в Азии должно стать одной из целей политики России.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:21
    0
    Минфин США «не запрещает торговать нефтью из России, не собирается за это вводить санкции».
    Странное положение у американцев - не хотят, чтобы Россия получала доходы от продажи нефти и в то же время беспокоятся о своем кармане. Когда дело касается своих интересов, то можно "закрыть глаза" на санкции, которые сами и вводили. Поэтому и манипулируют, как считают в пределах допустимого. Главное, что для нашей страны кран поступления денег в казну за энергоносители не перекрыт, как не старались "партнеры".
    1. Карат
      Карат Сегодня, 06:32
      0
      Цитата: rotmistr60
      Когда дело касается своих интересов, то можно "закрыть глаза" на санкции, которые сами и вводили.


      Только санкций касающихся США. Европе табу и энергетическая дистрофия в силе.
  4. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 06:23
    0
    странное чувство)))сам с 2019 на бирже торгую)) сейчас неквалам то есть всем бедолагам у кого меньше 6 лям на счете запрещено торговать всем кроме облигаций РФ Казахстана и акций типа Газпром и нашего всего квалам тоже после 10 пакета санкций заморозили говорят временно возможность торговать у них был доступ на международные акции даже Китай перестал в Тинькофф продаваться а уважаемые западные партнеры могут на нашей нефти филки делать(((еще пример приведу весной 2022 обособили никого не курсанув акции западных компаний у меня тоже застряла часть но сделали это так обособили считай захапали задним числом о чем я ? к примеру я босс я знаю что акции с 1 числа с нами не торгуются но я об этом молчу до 20 числа и все это время я и мои кореша продают балбесам акции(резаную бумагу) за валюту обычным российским инвесторам и получается что все крупные дельцы успевают выйти из под санкций а обычные граждане остаются с заблокированными бумагами))))получается что Запад курсанул наших дядек о кипеше и они на пару потому что о блокировке мостов НРД был молчок разводили с нашими бонзами лохов читай обычных российских граждан
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:36
      +2
      Цитата: Mazunga
      получается что Запад курсанул наших дядек о кипеше и они на пару потому что о блокировке мостов НРД был молчок разводили с нашими бонзами лохов читай обычных российских граждан

      Ну не знаю... я акций не держу... и этой херней с вашими бонзами не страдаю. what
      А так знаю что на вашей площадке бизнеса акулы капитала всякую мелочь никогда не жалели и жрали их как планктон...это вобще то классика капитала.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:42
    0
    Не можешь побороть бардак ,тогда возглавляй его.ООН по удобрениям тоже самое предлагает ,а то прибыль мимо кассы США уходит.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:47
    0
    После этого американские трейдеры вновь начали активно торговать российской нефтью, как пишет всё то же издание со ссылкой на правительственных чиновников в США. Речь идёт о том, что продажа нефти с танкеров вновь осуществляется с их заходом в иностранные порты, а не методом перелива (как это было в течение нескольких месяцев) в нейтральных водах.

    Это же какой праздник у российских олигархов, которых по словам Соловьёва в России нет вообще. wassat