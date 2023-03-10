Подтвердились данные о призыве Минфина США к крупнейшим трейдерам не опасаться сделок по поставкам российской нефти

Ведомство подчёркивает, что оно контролирует соблюдение потолка цен на российское сырьё, но торговать и поставлять его покупателям не запрещает, так как против того, чтобы мировой рынок лишился российской нефти полностью.

США заинтересованы в снижении доходов России от продажи сырья, но не заинтересованы в том, чтобы на мировом рынке произошёл скачок цен из-за резкого сокращения объёмов поставок нефти из РФ.

Нашла своё подтверждение информация о том, что американский Минфин распространил «частное обращение» в отношении крупнейших нефтегазовых трейдеров по поводу торговли российской нефтью. В американском финансовом ведомстве, как пишет авторитетная на западе Financial Times, призвали трейдеров «не опасаться сделок по поставкам российской нефти».В материале со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена пишут, что Минфин США «не запрещает торговать нефтью из России, не собирается за это вводить санкции».Из статьи:После этого американские трейдеры вновь начали активно торговать российской нефтью, как пишет всё то же издание со ссылкой на правительственных чиновников в США. Речь идёт о том, что продажа нефти с танкеров вновь осуществляется с их заходом в иностранные порты, а не методом перелива (как это было в течение нескольких месяцев) в нейтральных водах.Из статьи:На этом фоне российские сорта нефти, а также мазут, показали рекордный за несколько месяцев прирост цен. Кроме того, газ в Европе буквально за сутки подорожал более чем на 18%.Стоит добавить по этому поводу, что накануне в Москву прилетал глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии, с которым встретился Сергей Лавров. Главы МИД обсуждали как вопрос возможного урегулирования на Украине, так и вопросы энергетического сотрудничества, в том числе в формате сделки ОПЕК+. И Москва, и Эр-Рияд считают правильным продолжать оставаться в формате сделки, не наращивая объёмы добычи нефти.