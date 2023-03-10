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Журналист: Ранее обменянный британский наёмник Аслин вновь воюет на Донбассе

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Журналист: Ранее обменянный британский наёмник Аслин вновь воюет на Донбассе

В сети появляются ролики, снятые на камеру мобильного телефона небезызвестным британским подданным Эйденом Аслином. А небезызвестен он в связи с участием в боевых действиях против российских войск на стороне украинских нацбатов, снимая участие в боевых действиях на камеру. В своё время он был взят в плен в Мариуполе, ему предъявили обвинение в совершении ряда тяжких преступлений, приговорили к высшей мере, а затем… обменяли.


Напомним, что Аслин фигурировал вместе с двумя другими иностранными наёмниками при обмене на украинского политика Виктора Медведчука.

Новые съёмки от Аслина обратили на себя пристальное внимание в связи с тем, что они снова ведутся на Донбассе. На этот раз обменянный британский наёмник воюет в составе одного из разношёрстных украинских вооружённых формирований в Артёмовске (Бахмуте). Об этом пишет репортёр Андрей Руденко в Телеграм.

Напомним, что в своё время при допросе Аслин утверждал, что он к военному делу не имеет никакого отношения, что он «простой волонтёр». Однако его ролики и татуировки свидетельствовали об обратном. Например, у Аслина есть татуировка, характерная для снайперов из натовских армий и ЧВК. В своё время он принимал участие в боевых действиях против сирийских войск.

В связи с этим может возникнуть единственный вопрос: если британский наёмник Эйден Аслин вновь попадёт в плен, то снова начнётся следствие, судебный процесс, после которых его снова отпустят в рамках процедуры обмена или «экстракции»?
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31 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:29
    +13
    Лишний раз показывает,что наемников в плен НЕ БРАТЬ!
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:33
      +8
      Иначе обменяют на очередного Медведчука, накормят тирамису и подарят айфон.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 06:58
        +3
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Иначе обменяют на очередного Медведчука, накормят тирамису и подарят айфон.

        Вопросов к ведению СВО всё больше и больше...
      2. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 07:02
        0
        Загнанная в угол крыса дерётся с особым остервенением.
        Так что если сами сдаются - надо брать.
        А вот конкретно по этому индивидууму - после взятия в плен просто привести в исполнение вынесенный ранее приговор.
        С Медведчуком, конечно, косяк вышел. А вот если обменяют на наших ребят - это нормально.
        Разумеется, только тех, кто просто воевал. Если за кем преступление известно - тех судить. По ускоренной процедуре.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:32
    0
    Аслин в плен больше не сдастся, к идейный нацист он сначала пустит себе пулю в лоб а потом на своё лицо положит гранату или наоборот.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:52
      +2
      Да ладно.У него мозг хоть и отбит,но усвоил он четко.В случае пленения,его-вытянут.А в прошлый раз(если он отьявленный нацист)чего же гранату не проглотил?Я понял Ваш юмор hi
    2. Комментарий был удален.
  3. Карат
    Карат Сегодня, 06:35
    +5
    Новые съёмки от Аслина обратили на себя пристальное внимание в связи с тем, что они снова ведутся на Донбассе. На этот раз обменянный британский наёмник воюет в составе одного из разношёрстных украинских вооружённых формирований в Артёмовске (Бахмуте).


    Ему в прошлый раз прикладом автомата пилотку на лбу нарисовали. Мало? В этот раз башку отдельно от ног в разных самолётах на родину повезут.
  4. nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 06:36
    +2
    Надеюсь вагнеровцы отправят его на удобрения как и других наёмников.
  5. bambr731
    bambr731 Сегодня, 06:38
    +8
    Если бы его к стенке поставили, то 100 других бы подумали, ехать или нет наниматься в ВСУ.. А так попал в плен и что? Попугали, подлечили и отпустили. Он теперь герой, в плену у злобных русских был. Десяток интервью дал, бабла на них срубил и снова на Украину.
  6. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 06:40
    +3
    Горбатого только могила исправит!...и или он думает, что у него,как у кошки куча жизни wassat ...в расход,при первой возможности
    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 06:51
      +1
      Скорее всего, думает, что у него идеальная осанка
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:06
        0
        Цитата: Napayz
        Скорее всего, думает, что у него идеальная осанка

        В гробу ему будет идеальная осанка.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:41
    +4
    Что произошло, то произошло (обмен) и об этом уже много раз поговорили и осудили. Ну коль неймется британцу (а скорее вернулся по просьбе вышестоящих "товарищей" в целях информ войны), то значит на роду у него написано остаться на Донбасской земле трупом обглоданным собаками.
  8. Maverick1812
    Maverick1812 Сегодня, 06:43
    +2
    Мразь, включившая аслина в обмен, должна кровью искупить.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:44
    +3
    Всегда знал что это соплежуйство и благородство с англосаксами плохо закончится.
    С кого теперь спрашивать за это?
  10. U-58
    U-58 Сегодня, 06:46
    +2
    Этот наёмник довольно смелый человек.
    В случае чего, его в плен не возьмут. Или захватят и шлепнут. Безо всякой публичной огласки.
    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 06:55
      +1
      Смелый. Или дурной. Или старшие "товарищи" понуждают. С огнем играет. Второго раза не будет.
    2. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 06:57
      0
      Хотелось бы в это верить, но увы в реальности всё не так, наши люди похоже всё ещё не поняли за что воюют.
    3. Володин
      Володин Сегодня, 06:58
      +1
      Цитата: U-58
      Этот наёмник довольно смелый человек.

      Как раз наоборот. Он считает, что если срослось один раз, срастётся и другой. Снова послушают рассказы о бабушке, о том, что "всё вышло случайно и он вообще за мир" - полагаю, примерно такой ход мыслей.
  11. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:51
    +4
    Как бы не лили нам в уши, что с армией Британии ВСЁ. А упоротых англосаксов там ещё навалом.
    Для них они главные господа на планете, а остальных надо или уничтожить, или покорить без возможности развития.
    Ресурсы планеты. безусловно, принадлежат только им.
    Вот и данный экземпляр не понял, что ему сильно свезло. Жаль, забавная была мартышка. Вряд ли выживет в Артёмовске.
  12. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:56
    +2
    Насколько же у нас добрые люди!! Ну не берите пожалуйста таких в плен, он осмысленно пришёл убивать вас и ваших детей и остановит такого только костлявая с косой!
  13. Грац
    Грац Сегодня, 06:59
    +1
    В связи с этим может возникнуть единственный вопрос: если британский наёмник Эйден Аслин вновь попадёт в плен, то снова начнётся следствие, судебный процесс, после которых его снова отпустят в рамках процедуры обмена или «экстракции»?

    значит надо сделать чтоб в плен не попал и так не только с ним поступать
  14. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:02
    +2
    . В связи с этим может возникнуть единственный вопрос: если британский наёмник Эйден Аслин вновь попадёт в плен

    Единственный вопрос может возникнуть только такой. Когда кто-нибудь ответит за то, что выпустил на свободу уже осужденных на казнь инностранных наёмников?

    Это даже не черный анекдот и не трагическая комедия, это самое дно. Отпустили профессионального наемника, который опять принялся профессионально убивать наших солдат.
    Мне кажется у наших переговорщиков ничего святого за душой нет! Эти бы и самого дьявола из преисподни с командай чертей на кума хорошего человека поменяли!
  15. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 07:04
    0
    Как много народу тут призывают в плен не брать, а если в плен не брать то на кого обменивать наших соотечественников, которые совсем не в сахарных условиях сидят в плену? wassat
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:10
      0
      Цитата: BlackMokona
      если в плен не брать то на кого обменивать наших соотечественников

      Больше не на кого что ли?

      Задающие подобные вопросы прикидываются что обменного фонда совсем нет?
    2. Яро Полк
      Яро Полк Сегодня, 07:10
      0
      в российском плену от 17-28 тысяч фашистов....у украинцев думаю в раз 20 ть меньше...узнать сколько наших там в плену...столько же оставить фашистов на обмен...остальных в расход.
  16. Setavr
    Setavr Сегодня, 07:07
    +1
    Видимо у него, как и у Тары есть высокопоставленный ё**рь в правительстве РФ.
  17. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:07
    +1
    В связи с этим может возникнуть единственный вопрос: если британский наёмник Эйден Аслин вновь попадёт в плен, то снова начнётся следствие, судебный процесс, после которых его снова отпустят в рамках процедуры обмена или «экстракции»?

    Бóльшая часть пользователей «ВО» уже не раз высказывала мнения по этому поводу.
    Наша ГД так быстро штампует законы, выгодные мизерной части российского населения, а законы, востребованные временем даже не готовятся (не пишутся)...Где эти законопроекты от (хотя бы) оппозиционных партий? Или это такая оппозиция, которая и вашим, и нашим?
    Иностранный наёмник идёт на войну УБИВАТЬ ЗА ДЕНЬГИ...Как называется такое в быту?

    Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022)>Особенная часть>Раздел VII. Преступления против личности>Глава 16. Преступления против жизни и здоровья>Статья 105. Убийство
    Статья 105 УК РФ. Убийство.
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    Почему в условиях СВО нет тех военных структур с правами прокуратуры, выдающими бумагу на расстрел на месте? Сколько можно терпеть это издевательство над российским народом? До каких пор будет длиться это глумление над нравственностью?
  18. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:08
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Да ладно.У него мозг хоть и отбит,но усвоил он четко.В случае пленения,его-вытянут.А в прошлый раз(если он отьявленный нацист)чего же гранату не проглотил?Я понял Ваш юмор hi

    Может и вытянут. Но уже в виде сушеной тушки.
  19. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 07:15
    0
    Теперь если возьмут в плен, то уже не расстреляют - обменяют.... Донбасс теперь Россия, а у нас нет смертной казни.
    Одно удивляет, зачем его отпустили если он десятки наших парней убил, это же не равноценный обмен в любом случае...
  20. Horn
    Horn Сегодня, 07:15
    0
    Не, ну а чё, наш любитель иногоходовочек-вожак стерхов решил, что профессиональный наемник очень пригодится небратьям: он ещё мало русских людей убил.
    Он же за аммиакопровод анус рвал, ведь щеневмерликам взрывчатку делать не из чего было. Да и горючку и деньги регулярно каклам шлёт... Стратег, однако!..