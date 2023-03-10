В сети появляются ролики, снятые на камеру мобильного телефона небезызвестным британским подданным Эйденом Аслином. А небезызвестен он в связи с участием в боевых действиях против российских войск на стороне украинских нацбатов, снимая участие в боевых действиях на камеру. В своё время он был взят в плен в Мариуполе, ему предъявили обвинение в совершении ряда тяжких преступлений, приговорили к высшей мере, а затем… обменяли.
Напомним, что Аслин фигурировал вместе с двумя другими иностранными наёмниками при обмене на украинского политика Виктора Медведчука.
Новые съёмки от Аслина обратили на себя пристальное внимание в связи с тем, что они снова ведутся на Донбассе. На этот раз обменянный британский наёмник воюет в составе одного из разношёрстных украинских вооружённых формирований в Артёмовске (Бахмуте). Об этом пишет репортёр Андрей Руденко в Телеграм.
Напомним, что в своё время при допросе Аслин утверждал, что он к военному делу не имеет никакого отношения, что он «простой волонтёр». Однако его ролики и татуировки свидетельствовали об обратном. Например, у Аслина есть татуировка, характерная для снайперов из натовских армий и ЧВК. В своё время он принимал участие в боевых действиях против сирийских войск.
В связи с этим может возникнуть единственный вопрос: если британский наёмник Эйден Аслин вновь попадёт в плен, то снова начнётся следствие, судебный процесс, после которых его снова отпустят в рамках процедуры обмена или «экстракции»?