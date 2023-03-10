В немецком Гамбурге введён режим контртеррористической операции в связи с событиями в районе Альстердорф

У меня нет сведений о личности стрелка, нет пока и данных о вероятных мотивах террористической акции.

Режим контртеррористической операции был введён в немецком Гамбурге. Причиной стала открытая накануне вечером стрельба в районе Альстердорф.По последним данным, неизвестный (или неизвестные) открыл стрельбу на поражение в одном из так называемых молельных домов, относящихся к местной общине «Свидетелей Иеговы» (запрещённая в России экстремистская организация). В результате стрельбы по меньшей мере семь человек погибли, более двух десятков получили ранения, из которых не менее 8 - тяжёлые.Стрелявшие скрылись, на данный момент задержать их немецким правоохранителям не удалось. Сразу после происшествия власти Гамбурга призвали местное население оставаться в своих домах и не выходить на улицы. Кварталы, прилегающие к общине упомянутой организации, оцеплены полицией, ведутся поиски стрелков.Обращает на себя внимание тот факт, что стрельба велась неподалёку от местного полицейского управления. Выстрелы слышали и представители местной администрации.Глава полицейского департамента Гамбурга:Тем временем в местной прессе пишут, что стрельбу мог учинить один из тех, чья семья оказалась под влиянием сектантов. Проверяются и другие версии, в том числе причастность радикалов.