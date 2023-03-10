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В немецком Гамбурге введён режим контртеррористической операции в связи с событиями в районе Альстердорф

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В немецком Гамбурге введён режим контртеррористической операции в связи с событиями в районе Альстердорф

Режим контртеррористической операции был введён в немецком Гамбурге. Причиной стала открытая накануне вечером стрельба в районе Альстердорф.


По последним данным, неизвестный (или неизвестные) открыл стрельбу на поражение в одном из так называемых молельных домов, относящихся к местной общине «Свидетелей Иеговы» (запрещённая в России экстремистская организация). В результате стрельбы по меньшей мере семь человек погибли, более двух десятков получили ранения, из которых не менее 8 - тяжёлые.

Стрелявшие скрылись, на данный момент задержать их немецким правоохранителям не удалось. Сразу после происшествия власти Гамбурга призвали местное население оставаться в своих домах и не выходить на улицы. Кварталы, прилегающие к общине упомянутой организации, оцеплены полицией, ведутся поиски стрелков.

Обращает на себя внимание тот факт, что стрельба велась неподалёку от местного полицейского управления. Выстрелы слышали и представители местной администрации.

Глава полицейского департамента Гамбурга:

У меня нет сведений о личности стрелка, нет пока и данных о вероятных мотивах террористической акции.

Тем временем в местной прессе пишут, что стрельбу мог учинить один из тех, чья семья оказалась под влиянием сектантов. Проверяются и другие версии, в том числе причастность радикалов.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:55
    +1
    Наемники с руины на отдыхе.В отпуске решили развлечся?Хотя..Вот этих иеговистов вот ни сколечки не жалко
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:58
      +1
      Оружия с Украины полно нелегального, чего бы и не пострелять.
      Удивляет чем адепты свидетелей Иегова насолили стрелявшему?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:10
        0
        Немного знаю чем насолить.Дитя великовозрастное вступившее в секту ,если не может затащить туда родителей отказывается от них.Например дочка перетащила в секту мать,а отца не смогла.Отца тогда на улицу и ничего не сделаешь.При развода на западе страдают только мужики.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:58
    +3
    стрельбу мог учинить один из тех, чья семья оказалась под влиянием сектантов.
    Версия, которая должна рассматриваться, как основная. "Свидетели иеговы" (запрещенная в России) тоталитарная секта и достаточно семей пострадавших от ее деятельности по всему миру.
  3. Грац
    Грац Сегодня, 07:00
    +4
    Сочувствую ли я им? Нет пожалуй не сочувствую, по факту начав вооружать Украину Германия перешла в разряд наших врагов
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:02
    0
    У нас " Свидетели Йеговы"* запрещённая секта ,но в тихую пропаганду ведут " божьи одуванчики" ,если запретили - значит есть за што.В Германии - кому-то в душу они насрали ,разрушив семью.Пропала страна ,если уже рядом с Рипербаном в Гамбурге начали стрелять.
  5. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 07:08
    0
    Как-то медленно немцы чешутся, "один или два стрелка". Определить количество использованного оружтя не сложно.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:08
    0
    Цитата: rotmistr60
    Версия, которая должна рассматриваться, как основная. "Свидетели иеговы" (запрещенная в России) тоталитарная секта и достаточно семей пострадавших от ее деятельности по всему миру.

    Ну значит прилетела им долгожданная ответка...в данном случае эта секта сама виновата что навлекла на себя гнев свыше.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:14
    0
    Решение конечно радикальное, но видимо другого более вразумляющего аргумента для этой мрази не существует.