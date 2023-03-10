Премьер Израиля: Если мировое сообщество не помешает Ирану стать обладателем ядерного оружия, то разразится ядерная война

Если Иран получит ядерное оружие, это станет проблемой для всего мира. Это изменит мир. Ядерная программа Ирана пересекла опасную черту и вошла в опасную зону. Мировое сообщество должно повлиять на Иран.

Заявление министра обороны США Ллойда Остина после его встречи с израильским премьером активно обсуждается, в том числе далеко за пределами США и Израиля. Встретившись с Биньямином Нетаньяху, Остин заявил о том, что «США никогда не позволят Ирану стать обладателем ядерного оружия ».Учитывая тот факт, что в МАГАТЭ несколько дней назад заявили о примерно 84-процентном уровне обогащения урана Тегераном, слова Остина вызвали серьёзное обсуждение. В частности, целый ряд медиа, включая американские, европейские и украинские, вышли со статьями, где говорится, что США «могут готовить совместную с Израилем антииранскую операцию». Впоследствии стали выходить материалы с опровержением.Однако явная неопределённость после слов главы Пентагона осталась. Дело в том, что сам Остин так и не сказал, каким именно образом Вашингтон собирается помешать иранцам создать ядерное оружие, если уровень обогащения урана у них действительно выше 80 процентов (если, конечно, верить заявлениям МАГАТЭ). Для получения ядерного оружие уран должен быть обогащён до 90%.Не меньше вопросов вызывают и слова израильского премьера Биньямина Нетаньяху, заявившего о том, что «если мировое сообщество не помешает Ирану стать обладателем ЯО, то разразится ужасная ядерная война». Это прямая цитата. Такие словам глава израильского кабмина высказал в интервью оппозиционной иранской газете Iran International, офис которой находится в Вашингтоне.Нетаньяху:Сообщается, что это интервью собираются перевести на языки, используемые в Иране, и транслировать через спутниковое ТВ в этой стране.