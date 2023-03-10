Вучич: Какие-то люди говорят, что я подписал капитуляцию Сербии, но это не так

Вокруг нас нет никого, кто не был бы так или иначе связан с НАТО. Мы даже не можем свободно доставить в свою страну закупленное оружие

Какие-то люди говорят, что я подписал капитуляцию Сербии. Это не так. Я знаю каждую деталь соглашения, плана. Я им чётко сказал: Косово не вступит в ООН. Но нам нужно сохранять переговорный формат.

Я продолжаю говорить о том, что мы считаем русских и украинцев братскими народами. Мы против эскалации конфликта. Мы готовы выделять Киеву гуманитарную помощь.

После контактов при посредничестве Брюсселя с так называемым премьер-министром Косово рейтинг президента Александра Вучича в Сербии значительно снизился. Напомним, что по итогам той встречи, как написали СМИ, сербские власти заявили, что не выступают против того, чтобы Косово «было представлено в международных организациях как самостоятельное территориальное объединение».Теперь сербский президент в очередном интервью предпринял попытки оправдаться. Он заявил о том, что «сербскому народу нужно понять, в какое время он живёт». По словам Вучича, ситуация для Сербии такова, что она оказалась фактически в окружении стран НАТО.Вучич:Далее Вучич заявил, что ни лично он, ни другие представители сербской власти «не написали того плана и предложений по Приштине». По заявлению Вучича, планы предлагают западные страны, которым «кто-то из ООН дал возможность принимать решения по Приштине и Белграду».Вучич:В том же интервью сербский президент коснулся и российско-украинского вооружённого конфликта, который давно стал конфликтом между Западом и Россией. По словам Вучича, он не может «поклясться не вводить санкции против России». И снова сербский президент заявил, что «нужно понимать, под каким давлением находится Сербия».Вучич: