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Вучич: Какие-то люди говорят, что я подписал капитуляцию Сербии, но это не так

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Вучич: Какие-то люди говорят, что я подписал капитуляцию Сербии, но это не так

После контактов при посредничестве Брюсселя с так называемым премьер-министром Косово рейтинг президента Александра Вучича в Сербии значительно снизился. Напомним, что по итогам той встречи, как написали СМИ, сербские власти заявили, что не выступают против того, чтобы Косово «было представлено в международных организациях как самостоятельное территориальное объединение».


Теперь сербский президент в очередном интервью предпринял попытки оправдаться. Он заявил о том, что «сербскому народу нужно понять, в какое время он живёт». По словам Вучича, ситуация для Сербии такова, что она оказалась фактически в окружении стран НАТО.

Вучич:

Вокруг нас нет никого, кто не был бы так или иначе связан с НАТО. Мы даже не можем свободно доставить в свою страну закупленное оружие.

Далее Вучич заявил, что ни лично он, ни другие представители сербской власти «не написали того плана и предложений по Приштине». По заявлению Вучича, планы предлагают западные страны, которым «кто-то из ООН дал возможность принимать решения по Приштине и Белграду».

Вучич:

Какие-то люди говорят, что я подписал капитуляцию Сербии. Это не так. Я знаю каждую деталь соглашения, плана. Я им чётко сказал: Косово не вступит в ООН. Но нам нужно сохранять переговорный формат.

В том же интервью сербский президент коснулся и российско-украинского вооружённого конфликта, который давно стал конфликтом между Западом и Россией. По словам Вучича, он не может «поклясться не вводить санкции против России». И снова сербский президент заявил, что «нужно понимать, под каким давлением находится Сербия».

Вучич:

Я продолжаю говорить о том, что мы считаем русских и украинцев братскими народами. Мы против эскалации конфликта. Мы готовы выделять Киеву гуманитарную помощь.
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29 комментариев
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 07:54
    +1
    Вучич так и не понял что на двух стульях он не усидит и в итоге может закончить как Янукович.Если не тянешь лучше уйти
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:21
      +4
      У него один стул, не два. Нету у него, Сербии, выбора, вон же сам пишет, что вокруг них ната.
      1. user
        user Сегодня, 08:47
        +1
        Нету у него, Сербии, выбора


        Это у предателей выбора нет, а выбор есть всегда. Причём не в отношении России, а в отношении сербского народа.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:30
      +2
      Цитата: Грац
      Вучич так и не понял что на двух стульях он не усидит и в итоге может закончить как Янукович.Если не тянешь лучше уйти

      Вучич делает вид, что не понимает, что он подписал капитуляцию Сербии. Им дай палец - они по плечо откусят. Гуманитарная помощь Украине? Евросоюз уже оказывает гуманитарную помощь Украине: из фонда мира перечисляет деньги на закупку вооружений.
      Не брат ты мне, ...... (С) Брат.
    3. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:47
      +6
      Я бы не стал так только на Вучича всю вину списывать, по сути он верно говорит - Сербия в окружении врагов, которые не дают ей ни в военном плате быть независимой и сильной, ни в экономическом, ни в социальном.
      И население постепенно но дрейфует в сторону и высоких пенсий, и зарплат, и социального уровня. Можно назвать это погоней за 20 сортами колбасы или кружевными трусами, но это объективно так
      И хуже всего то, что у Сербии нет границы с Россией - единственный их союзник находится далеко и просто физически не может помочь. Как это делают, например, США в случае с Израилем
      Ну и плюс, течение СВО,
      самым решительным образом и на судьбе ОДКБ, и на иных вопросах типа Сербии скажется. Когда (не если, а когда) будет решительная и безоговорочная победа, тогда и у Армении, и у Сербии, и у Африки будет куда больше оснований ориентироваться на нас, а не на другие страны, блоки..
      Потому, говоря о Сербии, мне больше не Вучича хочется винить, а больше сожалею о том, что в свое время мы не смогли по настоящему Югославии помочь.
      И хочется верить, что сербы все таки удержатся, а не дадут себя втянуть в общеевропейскую русофобию.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:52
        +2
        И население постепенно но дрейфует в сторону и высоких пенсий, и зарплат, и социального уровня.

        В сторону обещаний, так и украина думает, что ЕС поднимет их уровень жизни. Что-то по Греции, Болгарии, Португалии это не видно. Даже в Германии лучше жили до создания ЕС. Британцы первыми раскусили "прелести" ЕС.
      2. crownn90
        crownn90 Сегодня, 10:53
        +1
        Кстати, по Югославии - практически с языка снял. Югославия, имхо, была детонатором всех этих катастрофических изменений в мире. Защити мы Югославию - все пошло бы совершенно по другому сценарию. И ведь военные были настроены решительно помочь братьям-славянам. Но Ельцин решил по другому.
    4. Венд
      Венд Сегодня, 10:46
      0
      До Вучича дошло, что Сербия в окружении НАТО, это хорошо. Теперь осталось только понять, что нужно делать wink Решится ли он на то, чтобы пригласить российских миротворцев или нет. Это единственное, что может обеспечить жизнь Сербии. Пока будут стоять в стране российские миротворцы, никто сербов не тронет. Побоятся, призрак восьмидневной войны навсегда остался в этом мире. Могут утраивать провокации, но открыто выступа не будут.
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 07:55
    +12
    Да, просел Саша, давили, давили и дожали его фашисты из ЕС.
    Конечно с дивана всегда виднее, но наверное не стоило ему везде идти с объявлением о стремлении страны к интеграции в ЕС, тем более что плоды этой интеграции, как шило в мешке, ни от кого в самой Сербии не утаишь...
    Их начали "интегрировать" первыми, еще в 90-х.
  3. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 07:56
    +7
    А всё уже, не отмажешься, проявил себя слабаком, получи и распишись. Можешь освобождать место другим кандидатам.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:30
      0
      Да все там будет "нормально", "по эуропейски", вольются в новый Вавилон и раствортся со временем...
    2. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 10:15
      +2
      Да он и внешне выглядит вечно перепуганным. Такая же марионетка англосаксов, как и все остальные, начиная с Олафа Шольца, Макрона и иже с ними.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:58
    +7
    "Вучич: Какие-то люди говорят, что я подписал капитуляцию Сербии"

    Этих "каких-то людей" каждый первый. Понятно, что у Сербии географическое положение сложное. Но не у Вучича, у него выбор был, например, отставка вместо позора.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:41
      +2
      В данной ситуации отставка была бы абсолютно безответственным решением. Да, Вучич мог отказаться принимать сложное решение и оставить это кому-то другому. А у того другого какой выбор был бы? Отставка с позором (потому что сразу же после назначения) или то же самое позорное решение, которое в итоге принимает Вучич.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 07:59
    +3
    Все все прекрасно понимают, идёт торговля если не в ЕС не возьмёте то с Путиным дружить буду и наоборот, это дауны болгары с прочими бесплатно легли под америкосов. Выбор очевиден когда кушать хочется на все готовы пойти, тем более это противостояние в силу демографии с Косово проигранно.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:00
    +7
    Сербия проголосовала на Ассамлее ООН против России...
    без индульгенции Вучича это невозможно.
    Поэтому к Вучичу и его министру иностранных дел у меня большущее недоверие.
    Сей господин хочет на двух стульях усидеть...как бы свое седалище он себе не порвал на этом месте...мы то знаем чем это всегда кончается.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:32
      +1
      Да нет уже никаких двух стульев, остался один стул шестёрки в ЕС, на нем будет сидеть... Потом ещё в нато впишется...
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 09:06
        +1
        Это даже не стул, а скамеечка для ног. Сойдет. И зачем оправдывается?
        Думается сербы этого провидца не простят.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 09:42
          0
          Цитата: Пленник
          Думается сербы этого провидца не простят.

          Если у сербов останутся на том же уровне зарплаты, пенсии, цены и уровень безопасности, думаю, им будет по барабану на действия Вучича в отношении России. Ну серьёзно, Россия далеко, а магазины вот они - тут, рядом.
          Поэтому от сербов ничего не ожидал и не ожидаю. Они нам ничего не должны, и они это сами знают. Хорошо бы и нам это знать. Хотя бы для того, чтоб меньше расстраиваться по пустым поводам.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:03
    +7
    Какие-то люди говорят...
    А "какие-то люди" говорят, что Вучич вынужден будет присоединиться к анти российским санкциям, что якобы сербское оружие попадает на Украину, что президент ерзает между двух стульев и скоро окажется на полу между ними... Люди много чего говорят. Одно могу сказать с полной уверенностью - положению Сербии сегодня не позавидуешь.
    1. Лелик 56
      Лелик 56 Сегодня, 08:37
      +2
      Любая страна окажись в такой ситуации примет условия Запада. Они в кольце НАТО. У Северной Кореи лучше положение . У нее Китай сосед и океан с другой стороны. А также бомба для горячих голов .
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:12
    +7
    Сербский Горбачев ! Тот тоже не говорил что ведет страну на плаху ,а сладко рассказывал про перестройку
  9. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:18
    +4
    С таким тряпочным Вучичем Сербию дожмут в антироссийском таборе, нельзя быть немного другом России.
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:28
    +2
    не позавидуешь ему.... куда ни кинь- всюду клин...
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:32
    +1
    А, разве у Сербии есть варианты? Конечно нет. Так и у Вучича. Или идти в общем стаде, или уйти. Но, в отличие от Вучича, Сербии уйти некуда.
  12. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 08:44
    0
    Вучичу надо определяться с кем он. И, боюсь, он определится, но не в пользу нас.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 08:51
      +1
      Он же сказал, что ему "страну кормить надо". А как это сделать в окружении стран НАТО? Выбор очевиден.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:27
        +1
        "страну кормить надо"

        самое удивительное, что они жили не богато но и не плохо, достаточно сытно жили последние двадцать лет, визы не требуются в европе, можно на работу уехать куда хочешь (если выучишь немецкий или английский), рядом греция и черногория с морем, климат и земля такая - что палку воткни и вырастет плодовое дерево... по большому счету на примере Сербии видно будущее всего "европейского мира"... польша с венгрией еще упираются, но дожмут и их, не в этом поколении - так в следующем...
  13. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 09:27
    +2
    Сербия по-настоящему живёт в кольце врагов, страну можно понять, но это не отменяет того, что Вучич законченный лжец без принципов, с которым нельзя вести дел