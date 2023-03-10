Си Цзиньпин в третий раз избран председателем КНР

Из Китая приходят сообщения о том, что в ходе Всекитайского собрания народных представителей Си Цзиньпин в очередной раз заручился безоговорочной поддержкой. По итогам голосования Си Цзиньпин в третий раз избирается на должность председателя Китайской Народной Республики.Как сообщает китайская пресса, за кандидатуру действующего председателя народные представители проголосовали единогласно.Помимо должности председателя КНР Си Цзиньпин будет занимать пост и главы ЦВС (Центрального военного совета) Китая.Особой интриги в плане выборов в Китае не было. Она закончилась несколько месяцев назад, когда из руководящих кругов Китая были выведены те политики и чиновники, которые, как писали азиатские СМИ, поддерживали «определённый прозападный курс». Были проведены перестановки в ряде министерств и ведомств.На текущей неделе публиковалась информация о том, что в 20-х числах марта Си Цзиньпин собирается прилететь в Москву. Если это так, то такой визит станет первым для Си Цзиньпина зарубежным визитом после его переизбрания на должность председателя КНР. Этот визит вызывает серьёзные опасения в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве. На Западе считают, что Си Цзиньпин и Владимир Путин «могут обсудить предоставление Китаем военной помощи России». Так это или нет, но Вашингтон уже пригрозил Пекину санкциями. Пекин отреагировал спокойно.