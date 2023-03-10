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Си Цзиньпин в третий раз избран председателем КНР

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Си Цзиньпин в третий раз избран председателем КНР

Из Китая приходят сообщения о том, что в ходе Всекитайского собрания народных представителей Си Цзиньпин в очередной раз заручился безоговорочной поддержкой. По итогам голосования Си Цзиньпин в третий раз избирается на должность председателя Китайской Народной Республики.


Как сообщает китайская пресса, за кандидатуру действующего председателя народные представители проголосовали единогласно.

Помимо должности председателя КНР Си Цзиньпин будет занимать пост и главы ЦВС (Центрального военного совета) Китая.



Особой интриги в плане выборов в Китае не было. Она закончилась несколько месяцев назад, когда из руководящих кругов Китая были выведены те политики и чиновники, которые, как писали азиатские СМИ, поддерживали «определённый прозападный курс». Были проведены перестановки в ряде министерств и ведомств.

На текущей неделе публиковалась информация о том, что в 20-х числах марта Си Цзиньпин собирается прилететь в Москву. Если это так, то такой визит станет первым для Си Цзиньпина зарубежным визитом после его переизбрания на должность председателя КНР. Этот визит вызывает серьёзные опасения в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве. На Западе считают, что Си Цзиньпин и Владимир Путин «могут обсудить предоставление Китаем военной помощи России». Так это или нет, но Вашингтон уже пригрозил Пекину санкциями. Пекин отреагировал спокойно.
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38 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 08:04
    +10
    Ну чтож успехов в общем деле обустройства нового миропорядка.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:13
      +6
      отец Си был командиром китайской армии и сражался против японских милитаристов, он был убежденным сторонником коммунизма и СССР, сын продолжит борьбу против американского империализма.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:23
        -3
        сын продолжит борьбу против американского империализма.

        Главное, чтобы он не задумался о корнях и векторе развития российского капитализма, а то нам всем будет ой.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 09:05
          0
          Главное, чтобы он не задумался о корнях и векторе развития российского капитализма,

          Главное, чтобы об этом задумались мы...
          1. Essex62
            Essex62 Сегодня, 09:27
            -2
            Ну да,ну да сторонник коммунизмма,а в стране буржуи нещадно эксплуатируют пролетариат и крестьянство. И сторонник он нового китайского миропорядка,в котором нам места нет. Нашли союзника. Карты их посмотрите.
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 09:58
        +2
        Цитата: Silver99
        отец Си был командиром китайской армии и сражался против японских милитаристов, он был убежденным сторонником коммунизма и СССР, сын продолжит борьбу против американского империализма.

        Звучит то ли как реклама нового сезона какого-то тематического сериала, то ли как пропагандистский лозунг.
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:06
    +5
    ну то что зачистили прозападников это хорошо

    вопрос - будет ли Си ждать на бережку когда проплывет труп врага
    а то ведь так и Ауг появится
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:08
      +1
      Цитата: bravo77
      а то ведь так и Ауг появится

      По заветам Конфуция не только труп врага, но и АУГ проплывёт мимо. wassat
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:12
      0
      Как появится, так и отъявится. Там тоже не самоубийцы сидят. Себя любимых поберегут.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:34
      0
      будет ли Си ждать на бережку когда проплывет труп врага

      На самом деле фраза была сказана по другому:

      Если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо проплывёт труп твоего врага, которого убьют русские.. what
    4. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:40
      +1
      Китай это рекордная динамика перемещения в города, рекордный рост среднего класса. Только США и ЕС на этой планете могут прокормить экономику Китая. Весь остальной мир недостаточен.

      Китаец сейчас другой и по образованию и по идеалам. Сидеть на рисе и воде, ради великого коммунистического будущего там уже не станут, как в 50-х. Подход там другой - учись хорошо, работай хорошо, придумывай что-то хорошо и получай достойное вознаграждение. Если обратно во времена 50-х Мао откатить (а разрыв с ЕС и США к этому приведет буквально за 2-3 года - просто потому, что 70% торговли отвалится), то скорее горожане и средний класс пойдут отбирать небесный мандат у Си. Таковы реалии.
  3. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:06
    +3
    Хорошая новость, надеюсь вместе с ним продолжен курс Китая в ранее выбранном направлении.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:07
    +5
    Си Цзиньпин в третий раз избирается на должность председателя Китайской Народной Республики.
    С чем его остается поздравить. Американцы конечно недовольны и раздражены хотя другого расклада и не ожидали. Посмотрим, что будут писать западные СМИ сегодня, но определение "автократия" будет звучать точно.
  5. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 08:10
    -5
    Надеюсь для этого не пришлось заслуженным тайканавтам поправки разные выдумывать. А так пусть китайцы решают , если их там спрашивают )))))
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:20
      +5
      Цитата: Жан Батист
      Надеюсь для этого не пришлось заслуженным тайканавтам поправки разные выдумывать. А так пусть китайцы решают , если их там спрашивают )))))

      Ну американские же заслуженные "астронавты" сделали своё дело, когда Байден очутился там, где сейчас - настолько честно и прозрачно, что Джо сам до сих пор президента США за спиной всё ищет... А американцев - то да, особенно никто и не спрашивал. Почта порешала...
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 09:16
        +3
        Почта порешала...

        Неужели почта России???
  6. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 08:12
    +6
    Этот визит вызывает серьёзные опасения в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве. На Западе считают, что Си Цзиньпин и Владимир Путин «могут обсудить предоставление Китаем военной помощи России». Так это или нет, но Вашингтон уже пригрозил Пекину санкциями. Пекин отреагировал спокойно.

    Министр иностранных дел Китая Цинь Ган ответил указаниями из США и обещаниям санкций за поставки Китаем вооружений русским: "Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как он продолжает продавать оружие Тайваню?" - спросил министр. И отметил, что подобные требования от Штатов абсурдны, а КНР - независимая страна и имеет право поставлять оружие кому захочет.

    На Западе СМИ сразу заголосили, что Пекин пообещал поставить России столько оружия, сколько американцы завезли и завезут на Тайвань.

    Некоторые наши "политологи" тоже не отстают, дескать "Китай с нами". Не с нами он, он-Китай, сам по себе и будет с кем-то пока им выгодно...
    1. Klmn
      Klmn Сегодня, 08:27
      +4
      Полностью согласен с вашим последним утверждением. Пока им и РФ выгодно, будем дружить, но дружить стоит с оглядкой, у них менталитет другой... Стоит наконец запомнить, что у государства нет друзей, есть интересы! Пока что наши интересы видимо совпадают, дружим...
      П.С. Да, забыл, у Росии есть два союзника, армия и флот:)
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 10:05
        0
        А как же ВКС? Забыли? Да и РВСН особнячком стоят, как будто бы. Тот самый угрюмый большой друг, которого не хочется просить о помощи, потому что ты знаешь, что он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поможет.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:03
      +1
      Цитата: Lynx2000
      Некоторые наши "политологи" тоже не отстают, дескать "Китай с нами". Не с нами он, он-Китай, сам по себе и будет с кем-то пока им выгодно...

      Да все сами по себе и действуют, исходя из понятий собственной выгоды. Кого поддержать, к кому примкнуть, кого предать... все считают свою выгоду и ничью больше. Это, наверное, только у нас ищут союзников на всю жизнь, которые будут дружить с нами вопреки любым выгодам.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:13
    +2
    По итогам голосования Си Цзиньпин в третий раз избирается на должность председателя Китайской Народной Республики.
    Поздравления кормчему, не смыла волна торгашей. recourse
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:13
    +1
    Единогласно! Хотя бы для видимости политесу 2-3 человечка могли бы воздержаться! laughing
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:26
      +1
      Цитата: Кот Александрович
      Единогласно! Хотя бы для видимости политесу 2-3 человечка могли бы воздержаться!

      У каждой державы свои традиции. У Китая - единогласие. А у США практически при любых выборах: "50,1 против 49,9" - "шоу маст го он"
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 08:37
        +1
        Цитата: Володин
        у США практически при любых выборах: "50,1 против 49,9" - "шоу маст го он"

        У США решающий электорат всегда письмами с кладбища голосует. what
        С такой поддержкой покойников с того света никакие конкуренты на выборах не страшны.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:21
    +6
    Добрый, старый СИ лучше по любому молодого, энергичного и креативного Михаил Сергеевича. smile
    Так мудрым китайцам спокойнее и безопаснее будет.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:34
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Добрый, старый СИ лучше по любому молодого, энергичного и креативного Михаил Сергеевича. smile
      Так мудрым китайцам спокойнее и безопаснее будет.

      Не даром в Китае создан и работает целый институт который работает всего лишь над одной тематикой - "Изучение причин распада СССР", где не стесняясь называют плешивого генсека горбачёва - предателем.
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:21
    +1
    коней на переправе не меняют, тем паче в свете последних событий... амерзы сильно расстроились?
  11. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:29
    +1
    Китайцы ничего ни у кого отнимать не станут. Они просто дожидаются, когда к ним обратятся за помощью. И тогда говорят :"Хорошо, поможем, но отдайте нам-то и то..."
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:29
    +2
    Ну, чтож- Китай продолжит развиваться. И курс этого развития, более или менее понятен. Для нас не меняется ничего. Воюем сами.
  13. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:54
    -1
    Это конечно, далеко не торжество демократии, но все же лучше, чем в беловежском лесу ночью разделить страну между тремя алконавтами.
  14. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 08:56
    -1
    Ну, что-ж... еще, никто из правителей, не смог не "забронзоветь" от несменяемости.
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:00
    0
    21 -го и увидим. Оркестру нужны снаряды..
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 09:13
      0
      Снаряды и все необходимое - любому "оркестру" обязан закупать его менеджер. Хоть по всему Миру у производителей и повсюду, где есть запасы.
      Как это делает любая коммерческая компания.

      А не ходить с протянутой рукой по коридорам МО, к которому он по своим же словам-"не имеет никакого отношения".

      А Китай за все, что даст-взамен потребует ещё больше. И правильно сделает. Воров, раздолбавших свою страну надо учить и харей в собственное дерьмо тыкать...
  16. Илия
    Илия Сегодня, 09:07
    +1
    Этот визит вызывает серьёзные опасения в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве.
    Ну, ещё бы! Спать не могут))!
    тов. Си Цзинь-пину поздравления! love
  17. гильза
    гильза Сегодня, 09:08
    0
    Успехов на этом пути...А то что, только Меркель можно? Или в Сингапуре?
  18. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 09:14
    -1
    Почему были сомнения, что этого не может быть laughing
  19. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 09:15
    +1
    Цитата: Klmn
    Полностью согласен с вашим последним утверждением. Пока им и РФ выгодно, будем дружить, но дружить стоит с оглядкой, у них менталитет другой... Стоит наконец запомнить, что у государства нет друзей, есть интересы! Пока что наши интересы видимо совпадают, дружим...
    П.С. Да, забыл, у Росии есть два союзника, армия и флот:)

    Есть такая фраза:
    Против кого дружите?
    Вот в этом и смысл взаимоотношений между государствами ....дружат не между собой а против кого-то......и в случае чего у вас свои планы , а у нас свои интересы ....
  20. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:04
    0
    Более 2500 голосов , единогласно , с аплодисментами. Напоминает блистательного товарища Кима.
    Поздравления , чо тут. У Китая через много лет вновь появился Император