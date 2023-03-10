Показано выявление позиций ВСУ с помощью БПЛА и их уничтожение артиллерийским огнем

В зоне проведения специальной военной операции российские вооруженные силы активно используют беспилотные летательные аппараты для выявления позиций и мест дислокации противника. С помощью дронов местонахождение противника засекают, а затем наносят по врагу удар с помощью артиллерии.
Например, так была вскрыта точка ротации украинского формирования разведывательным подразделением. Затем артиллерийский расчет «накрыл» ее огнем и нанес большое поражение личному составу противника.
Аналогичная ситуация имела место и под Кременной. Здесь разведка с помощью тепловизоров определила место расположения группы украинских боевиков. После этого координаты были переданы артиллерийскому подразделению Воздушно-десантных войск, которое отработало по заданной цели из артиллерийских орудий «Гиацинт-Б».
Учитывая ту относительную легкость, с которой вражеские позиции «вскрываются» посредством беспилотников, понятна и постоянная необходимость российских вооруженных сил в дронах. Задача тыловых служб и военной промышленности – обеспечить потребности участвующих в боевых действиях подразделений в беспилотных летательных аппаратах, тепловизорах, других средствах современной разведки. Чем больше подобного оборудования будет на вооружении наших воинов, тем эффективнее они смогут уничтожать личный состав врага и его технику, нанося ВСУ значительный урон.