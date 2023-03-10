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Показано выявление позиций ВСУ с помощью БПЛА и их уничтожение артиллерийским огнем

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Показано выявление позиций ВСУ с помощью БПЛА и их уничтожение артиллерийским огнем

В зоне проведения специальной военной операции российские вооруженные силы активно используют беспилотные летательные аппараты для выявления позиций и мест дислокации противника. С помощью дронов местонахождение противника засекают, а затем наносят по врагу удар с помощью артиллерии.


Например, так была вскрыта точка ротации украинского формирования разведывательным подразделением. Затем артиллерийский расчет «накрыл» ее огнем и нанес большое поражение личному составу противника.

Аналогичная ситуация имела место и под Кременной. Здесь разведка с помощью тепловизоров определила место расположения группы украинских боевиков. После этого координаты были переданы артиллерийскому подразделению Воздушно-десантных войск, которое отработало по заданной цели из артиллерийских орудий «Гиацинт-Б».



Учитывая ту относительную легкость, с которой вражеские позиции «вскрываются» посредством беспилотников, понятна и постоянная необходимость российских вооруженных сил в дронах. Задача тыловых служб и военной промышленности – обеспечить потребности участвующих в боевых действиях подразделений в беспилотных летательных аппаратах, тепловизорах, других средствах современной разведки. Чем больше подобного оборудования будет на вооружении наших воинов, тем эффективнее они смогут уничтожать личный состав врага и его технику, нанося ВСУ значительный урон.

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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:37
    +1
    Да,без БПЛА,без этой воздушной разведки сейчас-никуда.Хорошо,что опомнились,да и СВО показала,что необходимо.Теперь отечественное производство этих аппаратов запустть
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 09:16
      +2
      Чтобы были отечественные БПЛА - нужны заводы и люди (инженеры, рабочие), которые там будут работать... Блогеры, баристы и юристы не смогут создать БПЛА... Но ситуация сейчас такая, что заводов у нас не строится, а люди у нас не учатся...
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 09:27
        +1
        А что Вы хотите, Грэг, "болонская система", однако - бакалавры, магистры... и как Вы точно подметили: юристы и баристы... плеяда филипповых, фурсенковых, ливановых и пр.
        Молодые инженеры в дефиците.)
        1. Reindeer
          Reindeer Сегодня, 11:03
          0
          Ну так девочки хотят красиво, а молодые инженеры получают мало - вот и непопулярны; а кому же хочется быть непопулярным лузером? :) То ли дело баристы с юристами... там все как надо 8)
      2. stelltok
        stelltok Сегодня, 10:22
        0
        Но ситуация сейчас такая, что заводов у нас не строится

        Зато есть фитнес центры и спортивные сооружения на каждом углу (сарказм).
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:38
    0
    Хорошо конечно, но... Стволы расстреляны, чи шо? request
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:42
      0
      Это видео как минимум месячной давности.Было оно в телеге ВО.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 08:47
        0
        Да... разведгруппу накрыли.
        Попадание не совсем точное, но осколками машину должно посечь.
        1. Single-n
          Single-n Сегодня, 09:52
          0
          Машину хз насколько повредило, а вот бойцов 100% контузило и скорее всего в ближайшие несколько дней они малопригодны для БД. Но вот почему видео постоянно обрываю после удара? почему не показывают результат?
    2. Aken
      Aken Сегодня, 08:51
      +3
      Так не краснополем же стреляли. И неизвестно с какой дистанции. Показывали видео с ещё более плохой точностью. А тут накрытие с первого раза. На мой взгляд - неплохо.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:04
    +1
    Цитата: Леха с Андроида.
    Да... разведгруппу накрыли.
    Попадание не совсем точное, но осколками машину должно посечь.

    Как на мой взгляд, для живой силы хватит через глаза.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:14
      +2
      Как начали показывать войну вживую, для меня стало открытием, что после близкого взрыва народ убегает или отползает.
      Когда такое показывали в кино, думал - художественное преувеличение. Оказывается нет. Шансы выжить вполне приличные.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 09:46
        0
        Фугас тяжелых орудий зарывается в мягкий грунт и основная масса осколков идет либо в небо либо в землю. В этом плане более легкие мины от минометов или АГС опаснее. Поэтому и проектируют все либо кассетные снаряды, а-ля шрапнель 2.0. Либо боеприпасы с программируемой дистанцией подрыва.
        Хотя конечно от 152 мм в 10 м тупо контузит как отбивную.
        1. владимир 290
          владимир 290 Сегодня, 10:09
          0
          на всякий случай уточню, что фугасных снарядов "Фугас тяжелых орудий" давно уже нет. Есть универсальные осколочно-фугасные, взрыватели которых могут устанавливаться на различные виды действия, в том числе и на осколочное, когда снаряд взрывается сразу от соприкосновения с поверхностью ну или наоборот чисто на фугасное, когда он зарывается в землю на определенную глубину. При необходимости подрыва ОФ снаряда в воздухе над целью устанавливаются дистанционные взрыватели (механические, например у нас В90 или радиолокационные). Зона сплошного поражения 152мм ОФ снаряда для открыто расположенной живой силы (когда 100% солдат будет выведен из строя) составляет примерно 50 на 50 м. При этом не обязательно боец погибнет. Ну и некорректно по действию сравнивать 30-40мм гранату или 60мм минометную мину со 122-152мм ОФ снарядом.
  4. moreman78
    moreman78 Сегодня, 09:28
    0
    После этого координаты были переданы артиллерийскому подразделению Воздушно-десантных войск, которое отработало по заданной цели из артиллерийских орудий «Гиацинт-Б»

    Странно что десантникам Д-30 заменили на Гиацинты-Б, а не нм Мсту-Б. Ведь Мста-Б - полегче, да и более новые.
  5. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 09:29
    +1
    Наконец то видео в режиме реального времени, а не видеомонтаж из разных кусков, не связанных между собой, но с громкими заголовками. Приятно посмотреть)))
  6. Cronus
    Cronus Сегодня, 09:43
    -2
    И что это за артогонь по кучке разведки.Не легче отправить засаду.Тут все в молоко,только снаряды потратили
  7. alekc75
    alekc75 Сегодня, 09:52
    0
    низзя птички делать! лучше бабки на домики подальше от глаз людей построить!