Министр обороны Великобритании отказался от сокращения численности вооруженных сил на фоне событий на Украине

Украинский вооруженный конфликт заставил Великобританию отказаться от плана сокращения численности вооруженных сил, который был принят еще в 2021 году. Такое решение принял глава военного ведомства страны Бен Уоллес. Об этом пишет издание The Times.
Кроме того, министр обороны Великобритании отказался и от запланированного сокращения количества танков, находящихся на вооружении британской королевской армии. В 2021 году, напомним, был представлен план сокращения британских вооруженных сил до минимума со времен Наполеоновских войн в Европе. Численность кадрового состава армии должна была быть сокращена до 75 тысяч человек.
События на Украине заставили правительство отказаться от планов по сокращению армии, поскольку генералитет определил, что с такой численностью вооруженные силы королевства не смогут эффективно противостоять потенциальным противникам. Сыграла свою роль и позиция американских военных, которые предупредили британских коллег о том, что Соединенное королевство больше не входит в число стран с сильнейшими вооруженными силами.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение увеличить расходы на оборону страны с £4 млрд до £5 млрд. Правда, эта сумма не является соответствующей запросам Минобороны: Уоллес просил ровно в два раза больше. Однако дополнительное финансирование может последовать за обновлением доклада о внешней политике. Министры британского правительства собираются проанализировать уроки украинских событий и принять соответствующие решения в военной сфере.
Правда, сейчас численность армии и так составляет чуть более 75 тысяч человек, из них 10% находятся в отпусках в связи с болезнью или полученными травмами. То есть, реально британская корона обладает лишь 60-65 тысячами военнослужащих.