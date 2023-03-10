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Министр обороны Великобритании отказался от сокращения численности вооруженных сил на фоне событий на Украине

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Министр обороны Великобритании отказался от сокращения численности вооруженных сил на фоне событий на Украине

Украинский вооруженный конфликт заставил Великобританию отказаться от плана сокращения численности вооруженных сил, который был принят еще в 2021 году. Такое решение принял глава военного ведомства страны Бен Уоллес. Об этом пишет издание The Times.


Кроме того, министр обороны Великобритании отказался и от запланированного сокращения количества танков, находящихся на вооружении британской королевской армии. В 2021 году, напомним, был представлен план сокращения британских вооруженных сил до минимума со времен Наполеоновских войн в Европе. Численность кадрового состава армии должна была быть сокращена до 75 тысяч человек.

События на Украине заставили правительство отказаться от планов по сокращению армии, поскольку генералитет определил, что с такой численностью вооруженные силы королевства не смогут эффективно противостоять потенциальным противникам. Сыграла свою роль и позиция американских военных, которые предупредили британских коллег о том, что Соединенное королевство больше не входит в число стран с сильнейшими вооруженными силами.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение увеличить расходы на оборону страны с £4 млрд до £5 млрд. Правда, эта сумма не является соответствующей запросам Минобороны: Уоллес просил ровно в два раза больше. Однако дополнительное финансирование может последовать за обновлением доклада о внешней политике. Министры британского правительства собираются проанализировать уроки украинских событий и принять соответствующие решения в военной сфере.

Правда, сейчас численность армии и так составляет чуть более 75 тысяч человек, из них 10% находятся в отпусках в связи с болезнью или полученными травмами. То есть, реально британская корона обладает лишь 60-65 тысячами военнослужащих.
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Использованы фотографии:
Министерство обороны Великобритании
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15 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 09:15
    0
    "Демилитаризация" продолжается, угроза снижается, НАТО слабеет. А нет, строго обратный эффект от СВО. wassat
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:21
      0
      Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение увеличить расходы на оборону страны с £4 млрд до £5 млрд.

      Главное-то вот оно. Им бы и далее ни с кем не граничить желательно...но денег побольше дайте.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 09:38
        0
        Цитата: НДР-791
        Главное-то вот оно. Им бы и далее ни с кем не граничить желательно...но денег побольше дайте.

        Они всю свою историю были всегда мутильщиками, империалистами, всегда создавали смуту внутри разных стран. Колонизаторы. Ничего святого у них нет. Сама их святость это их выгода, интересы, со вкусом импералистов.
  2. Комментарий был удален.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:17
      0
      Цитата: tihonmarine
      Украинский вооруженный конфликт заставил Великобританию отказаться от плана сокращения численности вооруженных сил

      Интересно, разве Британия граничит с Украиной или Россией, ей никто не угрожает, ил вспомнили 1864 год.

      Она и с Германией не граничила. Ни в 1914, ни в 1939 году. Однако едва смогла удержать от установления общей границы в первом случае, и немало лет граничила во втором случае. Когда оцениваешь национальную безопасность, нужно думать на перспективу. winked
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:16
    0
    Украинский вооруженный конфликт заставил Великобританию отказаться от плана сокращения численности вооруженных сил

    Интересно, разве Британия граничит с Украиной или Россией, ей никто не угрожает, или опять вспомнили 1864 год.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:26
      +1
      Израиль тоже вот с персиками не граничит, но хвост на них здорово пружинит!
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:19
    +4
    Зачем же так уж передёргивать (последний абзац)?
    Любая армия отрпаляет своих в отпуска, на лечение, на учёбу и т.п. И на это время её численность юридически не падает! laughing
    1. дядя влад
      дядя влад Сегодня, 09:56
      0
      А их все равно где-то 92-95 тыс.это не влияет на общий расклад. И сколько у них генералов?
  5. Aken
    Aken Сегодня, 09:24
    +1
    Где и как им это поможет? Кто-то собирается высаживаться на острова? Или об экспедиционном корпусе задумался?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:36
      0
      Цитата: Aken
      Где и как им это поможет? Кто-то собирается высаживаться на острова?

      Последний кто хотел высадиться на Британские острова, это Гитлер, да то если бы британцы не влезли бы во Францию, то Гитлер ограничился бы Северной Африкой.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 10:03
        0
        Цитата: tihonmarine
        Последний кто хотел высадиться на Британские острова, это Гитлер, да то если бы британцы не влезли бы во Францию, то Гитлер ограничился бы Северной Африкой.

        У Гитлера была цель мировое господство, поэтому ничем бы он не ограничился. Просто сначала бы расправился с Польшей, потом Францией, а далее бы громил СССР. При этом активно закупая ресурсы и вооружение в Британии и США. И уже после решения восточного вопроса, отправился бы захватывать Лондон с Вашингтоном.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:37
    0
    Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение увеличить расходы на оборону страны с £4 млрд до £5 млрд.
    Закупит у земляков боевых слонов? laughing
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:48
    0
    сейчас численность армии и так составляет чуть более 75 тысяч человек, из них 10% находятся в отпусках в связи с болезнью или полученными травмами.
    Что же они такие болезненные и травмируемые еще в мирное время. А, что будет в военное? Все вдруг бросились укреплять, увеличивать и перевооружать свои ВС поняв, что слова о могуществе далеко расходятся с делом. Очередная гонка вооружений началась, только теперь не Запад подтолкнул СССР к ней, а оказывается Россия западные страны.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:18
    0
    В Англии и без этого проблем хватает ,если читать англицкие сми.Англицкие нефтегазовые бароны успешно обогащаются,за счёт англичан и делится прибылью не хотят.Всё как обычно при демократическом капитализме.
  9. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:03
    0
    Можно делать что угодно, были бы деньги. А вот с деньгами, как раз все плохо. Не говоря о том, что требования по физподготовке к зольдатам снизили уже ниже любых пределов)))