Деметрий Полиоркет. Живой бог, «Осаждающий города»



Скульптурное изображение головы Деметрия, Мадрид, музей Прадо

Античные авторы о Деметрии Полиоркете

«Роста Деметрий был высокого, хотя и пониже Антигона, а лицом до того красив, что только дивились, и ни один из ваятелей и живописцев не мог достигнуть полного сходства, ибо черты его были разом и прелестны, и внушительны, и грозны, юношеская отвага сочеталась в них с какою-то неизобразимою героической силой и царским величием. И нравом он был примерно таков же, внушая людям и ужас, и, одновременно, горячую привязанность к себе. В дни и часы досуга, за вином, среди наслаждений и повседневных занятий он был приятнейшим из собеседников и самым изнеженным из царей, но в делах настойчив, неутомим и упорен, как никто.»

«Он имел надменный дух и гордыню, и смотрел свысока не только на обычных людей, но и на людей царского сословия, и что было наиболее свойственно ему, в мирное время он посвятил всё своё время пьянству и пирам, которые сопровождались танцами и кутежом, и вообще он, подражая образу, говоря словами мифологии, был словно Дионис среди людей.»

«В своих войнах Деметрий был деятелен и трезв. Ибо, будучи очень хорошо подготовлен в изобретательстве и разработке многих вещей, выходящих за пределы искусства зодчих, он был прозван Полиоркетом; и он проявил такое превосходство и силу в своих нападениях, что казалось, не было стены достаточно мощной, чтобы обеспечить осаждённым безопасность от него. И статью, и красотой он являл достоинство героя, так что даже незнакомые люди, которые приехали издалека, когда они наблюдали его миловидность, облачённую с царской роскошью, восхищались им и следовали за ним повсеместно, с тем чтобы видеть его.»

«Величайшее оружие было усовершенствовано, и машины всех видов намного превосходили те, что существовали в числе других, и этот человек спустил на воду величайшие корабли после этой осады и после смерти своего отца.»

Происхождение и молодость диадоха



Предполагаемое изображение Антигона Одноглазого



Бой Эвмена Кардийского и Неоптолема во время битвы при Геллеспонте. Гравюра 1878 г.

«Пришелец и чужеземец сразил первого и самого славного из македонян руками и оружием самих македонян.»



Антигон II Гонат и его мать Фила. Деталь фрески из Помпей, около 40 года до н. э.

Антигон и Деметрий против Эвмена

Начало карьеры полководца



Птолемей I, скульптура копенгагенской глиптотеки



Селевк I Никатор (Победоносный)