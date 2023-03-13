Деметрий Полиоркет. Живой бог, «Осаждающий города»

Скульптурное изображение головы Деметрия, Мадрид, музей Прадо
Сегодня мы вернёмся к рассказу о крушении империи Александра Македонского и продолжавшимся 20 лет войнам его преемников-диадохов. Героем нашей статьи станет не самый удачливый из них – Деметрий, сын Антигона Одноглазого, который при жизни стал богом-покровителем Афин и заслужил от современников о многом говорящее прозвище Полиоркет – «Осаждающий города».
Античные авторы о Деметрии Полиоркете
Деметрий стал одним из героев знаменитых «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха, и в «пару» ему этот историк поставил римлянина Марка Антония – соратника Цезаря, триумвира, мужа Клеопатры и соперника Октавиана. И, надо сказать, что это единственные биографии, поданные Плутархом как примеры того, что и в великом человеке, помимо доблести, могут таиться великие пороки. Внешность и характер Деметрия Полиоркета Плутарх описывает следующим образом:
«Роста Деметрий был высокого, хотя и пониже Антигона, а лицом до того красив, что только дивились, и ни один из ваятелей и живописцев не мог достигнуть полного сходства, ибо черты его были разом и прелестны, и внушительны, и грозны, юношеская отвага сочеталась в них с какою-то неизобразимою героической силой и царским величием. И нравом он был примерно таков же, внушая людям и ужас, и, одновременно, горячую привязанность к себе. В дни и часы досуга, за вином, среди наслаждений и повседневных занятий он был приятнейшим из собеседников и самым изнеженным из царей, но в делах настойчив, неутомим и упорен, как никто.»
А вот что пишет о Деметрии Диодор Сицилийский:
«Он имел надменный дух и гордыню, и смотрел свысока не только на обычных людей, но и на людей царского сословия, и что было наиболее свойственно ему, в мирное время он посвятил всё своё время пьянству и пирам, которые сопровождались танцами и кутежом, и вообще он, подражая образу, говоря словами мифологии, был словно Дионис среди людей.»
Став в Афинах живым богом, Деметрий действительно очень разочаровал граждан этого полиса, а его фаворитку Ламию, намекая на прозвище самого Деметрия («Осаждающий города») там называли «Погубительницей городов». Но об этом мы поговорим чуть позже. Пока же вернёмся к трудам Диодора Сицилийского, где можно прочитать и такую характеристику этого диадоха:
«В своих войнах Деметрий был деятелен и трезв. Ибо, будучи очень хорошо подготовлен в изобретательстве и разработке многих вещей, выходящих за пределы искусства зодчих, он был прозван Полиоркетом; и он проявил такое превосходство и силу в своих нападениях, что казалось, не было стены достаточно мощной, чтобы обеспечить осаждённым безопасность от него. И статью, и красотой он являл достоинство героя, так что даже незнакомые люди, которые приехали издалека, когда они наблюдали его миловидность, облачённую с царской роскошью, восхищались им и следовали за ним повсеместно, с тем чтобы видеть его.»
И далее:
«Величайшее оружие было усовершенствовано, и машины всех видов намного превосходили те, что существовали в числе других, и этот человек спустил на воду величайшие корабли после этой осады и после смерти своего отца.»
Дурис Самосский, ученик философа Теофраста, в своём труде Makedonika также обвиняет Деметрия в невоздержанности и стремлении к роскоши. Впрочем, говоря о диадохах, Дурис положительно отзывается только об Эвмене, которого он ставит в один ряд с Демосфеном и Фокионом. Другим диадохам досталось от него не меньше, чем Деметрию. Его отца, Антигона, например, он попрекает крестьянским происхождением, Полиперхонта называет пьяницей, а Лисимаха – бывшим разбойником. Тот же Плутарх сообщает, что Птолемей I Сотер изгнал сыновей от первого брака, а Лисимах своего сына и вовсе казнил. А вот Антигон, по сообщению Плутарха, гордился тем, что не боится подпускать к себе сына с оружием в руках, из чего можно сделать вывод, что другие диадохи предпочитали так сильно не рисковать.
Происхождение и молодость диадоха
Деметрий родился в 337 году до н. э. и прожил всего 54 года, причём последние три – в почётном плену у своего тестя Селевка. Сын Деметрия, Антигон, предлагал за его свободу не только всё своё имущество, но даже самого себя, однако Селевк не желал отпускать на волю столь опасного соперника.
Итак, начнём наш рассказ об этом человеке и вначале скажем несколько слов о его отце – Антигоне Одноглазом, которого враги называли Циклопом. И которого, наравне с Эвменом, современные историки считают самым талантливым полководцем среди диадохов Александра Македонского.
Предполагаемое изображение Антигона Одноглазого
Предки Антигона когда-то правили Элимиотидой – исторической областью в Верхней Македонии. Таким образом, он был одним из самых знатных соратников царя Филиппа, отца Александра. Своё прозвище он получил в возрасте 40 лет во время осады Перинфа. Плутарх утверждает, что, будучи ранен стрелой в глаз, Антигон остался в строю и во главе порученного ему отряда вынудил противника отступить в город. Лишь после завершения боя он разрешил вытащить стрелу из глазницы.
Антигон был старше Александра Македонского на 26 лет, знал себе цену, пользовался авторитетом в войсках – и это очень не нравилось молодому царю, который, во-первых, не слишком доверял старым соратникам своего отца, и, во-вторых, не терпел ничьих советов и поучений. И потому в 333 г. до н. э. 48-летний Антигон был удалён из действующей армии и назначен наместником Великой Фригии. Защищая эту провинцию, он, пока основная армия находилась в Египте, разгромил персов в битве при Сардах. Жена Антигона с сыном Деметрием прибыла к Антигону около 330 года до н. э. После смерти царя, Антигон сумел выторговать себе также Памфилию и Ликию, ранее принадлежавшие наварху (командующему флотом) Александра Македонского Неарху. В результате его владения оказались больше, чем у любого другого диадоха. Однако Антигон прогневал регента империи – Пердикку, отказавшись выполнить его приказ о выделении войск Эвмену, который должен был покорить Каппадокию. Не имея сил бороться с регентом, Антигон с казной и отрядом верных ему солдат отправился в Грецию, где встретил радушный приём у верховного стратега Европы Антипатра, правившего Македонией, Фракией и всей Элладой. Была сформирована коалиция, в которую помимо Антигона и Антипатра вошли правитель Египта Птолемей и Кратер, любимый командир македонской армии, в то время исполнявший обязанности простата (опекуна) царя Филиппа III Арридея – слабоумного сводного брата Александра Македонского (вторым царём был малолетний сын Роксаны). В итоге отправившийся в поход против Птолемея Пердикка в 321 г. до н. э. после неудачной попытки переправы через Нил, во время которой в македонском войске погибли около двух тысяч человек, был убит собственными подчинёнными. Заговор возглавили Пифон и Селевк. А вот Эвмен по очереди разгромил войска наместника Армении Неоптолема (которого он потом убил в личной схватке) и своего друга Кратера, также погибшего в бою.
Бой Эвмена Кардийского и Неоптолема во время битвы при Геллеспонте. Гравюра 1878 г.
Смерти Кратера македонцы греку Эвмену не простили. Плутарх сообщает, что на собрании войска в Трипарадисе в 319 г. до н. э. Эвмен был приговорён к смерти на том основании, что он:
«Пришелец и чужеземец сразил первого и самого славного из македонян руками и оружием самих македонян.»
Тогда же был заключён договор о браке сына Антигона Деметрия и дочери Антипатра Филы, которая была старше его и даже успела дважды побывать замужем (но её мужья быстро погибали). Дело было государственной важности, и потому мнения новобрачных никто не спрашивал. В этом браке Фила родила сына, которого в честь деда назвали Антигоном. Он станет основателем новой династии царей, которая будет править этой страной до завоевания её Римом.
Антигон II Гонат и его мать Фила. Деталь фрески из Помпей, около 40 года до н. э.
Вообще же Деметрий вступал в брак 5 раз (не дожидаясь кончины предыдущих жён), и это были династические браки.
Между тем вскоре началась новая война, и теперь противником Эвмена стал Антигон – отношения должны были выяснить лучшие полководцы среди диадохов. Именно тогда и началась военная карьера Деметрия Полиоркета.
Антигон и Деметрий против Эвмена
Эвмен из Кардии был доверенным лицом Александра Македонского и главой его канцелярии – архиграмматом, но другие соратники Александра презрительно называли его «греческим писцом». Как и Пердикка, Эвмен стал верным защитником интересов наследников великого Александра и потому был обречён: другие диадохи не собирались уступать полученные ими земли ни слабоумному Филиппу Арридею, ни малолетнему сыну Александра и Роксаны. Тем не менее война между Эвменом и Антигоном длилась три года, и проиграл он лишь из-за предательства собственных солдат – ветеранов-аргироспидов, которые обменяли своего полководца на имущество, захваченное противником в их лагере. Первый раз Эвмен был предан уже в первом сражении против Антигона: в битве при Оркиниях на сторону врага перешли командиры двух отрядов. Эвмен укрылся в горной крепости Нора, взять которую Антигону так и не удалось. Вступив для отвода глаз в переговоры, он во главе 500 всадников вырвался из окружённой крепости и через Каппадокию пришёл в Киликию. Вначале Эвмен намеревался отправиться в Македонию, где Олимпиада хотела назначить его воспитателем своего внука – сына Александра и Роксаны. Однако после поражения флота своего союзника – Полиперхонта, Эвмену пришлось изменить свои планы и отступить на восток, где его власть признали некоторые сатрапы. Один из них, Эвдам, который убил царя Пора и правил землями в долине Инда, привёл 120 слонов. Союзниками Антигона стали правитель Вавилонии Селевк и сатрап Мидии Пифон (организаторы заговора против Пердикки). В сражении при Паретакене (317 г. до н. э.) 19-летний Деметрий командовал конницей правого фланга. Именно удар этих частей по уже побеждавшей фаланге Эвмена спас тогда армию Антигона от разгрома. Соотношение потерь было в пользу Эвмена, однако аргироспиды потребовали от него отойти к обозу, где находились их жёны с детьми, а также личное имущество. Так и не выявив явного победителя, армии Эвмена и Антигона разошлись в разные стороны.
Роковым для Эвмена стало сражение при Габиене (315 г. до н. э.). Деметрий в нём командовал уже всеми войсками правого фланга. В центре аргироспиды Эвмена разгромили противостоявшие им вражеские пехотные части. Вероятно, он одержал бы победу, если бы не измена сатрапа Персиды Певкеста, полуторатысячный конный отряд которого перешёл на сторону Антигона. Роковым стал прорыв мидийских всадников к лагерю Эвмена: аргироспиды, боявшиеся потерять накопленные за долгие годы богатства, выдали своего полководца Антигону. Эвмен был казнён по приказу Антигона – несмотря на горячее заступничество Деметрия и просьбы Неарха, одного из давних и ближайших соратников Александра. Более подробно об этих событиях было рассказано в статье Эвмен из Кардии. Последний защитник семьи Александра Македонского.
Начало карьеры полководца
Усиление Антигона после победы над Эвменом обеспокоило других диадохов, и потому скоро началась новая (уже Третья) война, в которой Деметрий впервые выступил в роли главнокомандующего. Отец оставил его защищать Левант. Среди его подчинённых оказались такие авторитетные полководцы, как Неарх и Пифон. В 312 году до н. э. боевые действия начали правитель Египта Птолемей и бывший союзник Антигона Селевк, изгнанный им из Вавилона.
Птолемей I, скульптура копенгагенской глиптотеки
Селевк I Никатор (Победоносный)
Армии противоборствующих сторон встретились у Газы. Птолемей и Селевк с одной стороны, Деметрий и Пифон – с другой, сражались в первых рядах, Пифон погиб в бою. Эта битва закончилась поражением Деметрия, до 8 тысяч его солдат попали в плен, была потеряна войсковая казна. Птолемей тогда проявил благородство, вернув Деметрию казну и освободив его приближённых, а Деметрий якобы молился о том, чтобы как можно скорее отплатить Птолемею милостью за милость. Сын Антигона не пал духом и вскоре собрал новую армию. В 311 году до н. э. произошла новая битва, в которой Деметрию противостоял уже не Птолемей, а его полководец Килл. У Миусса Деметрий атаковал неприятельскую армию и одержал победу, захватив лагерь с казной и около 7 тысяч пленных. Тем временем в Сирию прибыл Антигон, и Птолемей предпочёл, не вступая в новое сражение, отвести свои войска в Египет. Но Вавилонская война 310 года была неудачной: весной того года Селевк разбил войска Деметрия, осенью – его отца Антигона.
В следующей статье мы поговорим о любимой женщине Деметрия – гетере Ламии, которую называли «Погубительницей городов». Будет рассказано также об экспедициях на Кипр и Родос, о том, как Деметрий стал царём и богом, о несчастном сражении при Ипсе, последних боевых кампаниях сына Антигона Одноглазого и его бесславной смерти в плену.